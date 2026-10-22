 Unde ieșim la teatru în weekendul 24–25 octombrie. Ce spectacole putem vedea în București | adevarul.ro
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Unde ieșim la teatru în weekendul 24–25 octombrie. Ce spectacole putem vedea în București

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Bucureștenii pot alege în weekendul 24–25 octombrie între comedii, drame și spectacole pentru copii. Oferta este completată de Festivalul Național de Teatru, care se încheie duminică și aduce pe scenele Capitalei actori din mai multe orașe ale țării.

Public așezat pe scaune roșii într-o sală de spectacole.
Spectatorii din București au la dispoziție numeroase spectacole de teatru în weekend Foto: Pixabay

Sâmbătă, 24 octombrie

La Teatrul Național București, „20 de ani în Siberia” începe la ora 12:00, iar spectacolul-concert „Mai e vreun candidat?” are două reprezentații, la 15:00 și 19:00. Tot la ora 19:00 se joacă „Vivien Leigh: Ultima conferință de presă”.

Teatrul Bulandra găzduiește „9 rușini și alte tablouri scandaloase din istoria recentă a României”, de la 17:00, și „Sopro – Șoapte din umbră”, de la 18:00, ambele în cadrul Festivalului Național de Teatru.

La Teatrul Nottara, „Lapte Negru” începe la 19:00, iar „Orașul Luminii”, la 19:30. Teatrul Odeon prezintă „Copilăria lui Mozart”, la 18:00, și „Delirium”, la 19:30.

La Teatrul de Comedie sunt programate „Hello, Ceaușescu!”, la 18:30 și 19:00, și „Nunta lui Krecinski”, la 19:00. Teatrul Dramaturgilor Români prezintă „Strigătul din oglindă”, la 19:00, iar Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” găzduiește „Autograf Octavian Ursulescu”, tot de la 19:00.

La Teatrul Evreiesc de Stat se joacă „Varșovia, ghid turistic”, de la 19:00. Teatrul Excelsior prezintă „Metamorfoza”, la 20:30, iar Teatrul de Artă, „Insomniacii”, la 19:00.

Pentru cei interesați de alte evenimente culturale, la Palatul Mogoșoaia are loc conferința internațională „Unlayered Time, Unlayered Meaning”, de la 13:30, urmată, la ora 15:00, de vernisajul expoziției „Architecture of the Unseen”.

Duminică, 25 octombrie

La Teatrul Național, „Ceasu' și cămașa miresii” începe la ora 19:00. Tot duminică, în cadrul Festivalului Național de Teatru, publicul poate vedea spectacole precum „Timon din Atena”, „Oameni și zei” și „Iubitul meu dușman”.

Teatrul Bulandra prezintă „Sopro – Șoapte din umbră”, la 18:30, și „Măscăriciul”, la 19:00. La Nottara, publicul poate vedea „Lapte Negru”, la 12:00 și 19:00, sau „Sonată de toamnă”, la 19:30.

La Odeon se joacă „Lysistrata”, la 19:00, iar publicul poate participa și la un tur ghidat prin sălile și culisele teatrului, de la ora 14:00.

Teatrul de Comedie prezintă „Hello, Ceaușescu!”, la 18:30 și „Nunta lui Krecinski”, la 19:00. La Teatrul Dramaturgilor Români se joacă „Furia care mă va vindeca”, de la 19:00, iar la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, „Lasă supărarea-n hol”, tot de la 19:00.

Teatrul Evreiesc de Stat prezintă „Actul de căsătorie”, la 19:00, iar la Teatrul Excelsiorse joacă „Metamorfoza”, la aceeași oră. 

La Arcul de Triumf, între orele 15:00 și 17:00, sunt programate reconstituiri istorico-militare dedicate Zilei Armatei Române.

Spectacole pentru copii

La Teatrul Ion Creangă, sâmbătă, cei mici pot vedea „Punguța cu doi bani”, la 11:00, și „Peter Pan”, la 18:00. Duminică sunt programate „Glasul copilăriei”, la 11:00, și „Mica sirenă”, la 18:00.

La Teatrul Țăndărică, sâmbătă, „Tom Degețel” are reprezentații la 10:00 și 12:00, iar duminică, la aceleași ore, este programată „Rățușca cea urâtă”.

Opera Comică pentru Copii propune, în ambele zile, „Bubu și anotimpurile”, cu reprezentații la 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00 și 18:00, precum și „Noaptea Magiei”, de la 10:00, 12:00, 15:00, 17:30 și 19:00.

Tot în ambele zile, „Hansel și Gretel” se joacă la 11:00, iar „Noaptea Vrăjitoarelor” are reprezentații sâmbătă, la 17:00, 18:30 și 20:00, și duminică, la 17:00 și 18:30. În grădina Operei Comice pentru Copii este organizat și „Târgul Noaptea Vrăjitoarelor”, deschis între 10:00 și 20:00.

La Circul Metropolitan București, sâmbătă, de la 18:00, este programat spectacolul „ABC-ul Circului”, iar duminică, de la 11:00, „Acrografica”.

Programul și disponibilitatea biletelor pot suferi modificări, astfel că spectatorii sunt sfătuiți să consulte site-urile organizatorilor.

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