SUA: Avertisment pentru Turcia înainte de întâlnirea Erdogan-Trump

„Turcia va simţi impactul acelor sancţiuni”, a declarat O'Brien pentru emisiunea „Face the Nation” de la postul CBS, într-un interviu, referindu-se la pedepsele în conformitate cu legea americană, cunoscută sub denumirea de Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, despre care a spus că va trece de Congres cu un sprijin "covârşitor" bipartizan.

Declaraţiile consilierului nu sunt întâmplătoare prefaţând o vizită a preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan la Washington, pe 13 noiembrie. Erdogan se va întâlni cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta probleme de importanţă maximă care au produs disensiunbi între cei doi aliaţi NATO.

Achiziţionarea de către Ankara a sistemului rus de rachete antiaeriene S-400 este una dintre probleme la fel ca şi susţinerea de către americani a opozanţilor regimului Erdogan.

Washingtonul spune că S-400 este incompatibil cu metodele de apărare ale NATO şi ameninţă avioanele de luptă F-35 produse de compania americană Lockheed Martin.

SUA a scos Turcia din programul F-35, deşi turcii produceau componente pentru aceste avioane superperformante.