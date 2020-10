Aşa ar putea fi cazul cu foarte serioasele afirmaţii făcute de mereu surprinzătorul preşedinte al Turciei: în discursul ţinut în deschiderea sesiunii Parlamentului, a ţinut să deschidă personal, într-un moment solemn, buncărul unde se află o bombă de mare calibru, întotdeauna considerată ca eficientă în jocul politic general din lumea în care trăim, adică o foarte clară reafirmare a politicii sale neo-otomană.

A început prin a sublinia poziţia neschimbată a ţării sale în sprijinul palestinienilor al căror apărător se doreşte a fi pe scena internaţională: „Considerăm drept o onoare ca, în numele ţării şi naţiunii noastre, pe fiecare platformă posibilă, să exprimăm drepturile poporului palestinian opresat cu care am convieţuit timp de secole“.

President @RTErdogan: “We consider it an honour on behalf of our country and nation to express the rights of the oppressed Palestinian people on every platform, with whom we have lived for centuries.” pic.twitter.com/yCcfrrc5RY