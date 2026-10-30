 „Ne-au ucis!”: declarația dramatică a colegilor de la NOVAIA GAZETA, ultima victimă a luptei Kremlinului împotriva presei libere | adevarul.ro
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„Ne-au ucis!”: declarația dramatică a colegilor de la NOVAIA GAZETA, ultima victimă a luptei Kremlinului împotriva presei libere

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„Ne-au ucis! Pe 9 noiembrie vom închide lumina în casa unde am trăit timp de 30 de ani, vom închide serverele și vom pleca. Ziarul nu mai există. Autoritățile ruse și serviciile de securitate ruse au silit echipa noastră editorială să-și înceteze activitatea” – așa începe dramatica scrisoare care, azi, anunță decesul uneia dintre cele mai puternice și respectate voci de presă din Rusia.

redactia NOVAIA GAZETA jpeg
Foto: NOVAIA GAZETA

Găsiți aici https://novayagazeta.ru/articles/2026/10/30/we-have-been-killed?utm_source=chatgpt.com textul integral în limba engleză.

Urmează să apară ultimul număr al unui ziar care a cunoscut gloria mondială atunci când fostul său redactor-șef, Dimitri Muratov, a Primit în 2021 Premiul Nobel pentru Pace. Era inevitabil să se întâmple astfel după ce licența de funcționare a ziarului fondat în 1993 a fost retrasă, site-ul său a fost blocat și, cel mai grav și mai periculos dintre toate, a fost declarat drept „agent străin”.

Scandalul care se naște acum este enorm deoarece închiderea ziarului are o evidentă semnificație politică deoarece constituie o evidentă lovitură decisă de sistemul politic condus de Kremlin împotriva unui simbol a ceea ce propaganda a tot numit tranziția spre democrație a sistemului politic rusesc. Dimpotrivă, iată, demonstrează că drumul început odinioară prin promisiunile conținute de dispariția sistemului URSS, adică trecerea de la un sistem autoritar la unul democratic, poate și este reversibil.

Dispare acum -iar consecințele sunt ușor de ghicit – un element esențial nu numai al libertății de exprimare din Rusia, dar și unul dintre ultimele mecanisme funcționale ale sistemului de contra-putere, acolo unde au apărut anchete devastatoare privind corupția masivă din rândul elitelor politice și administrative, încălcarea drepturilor omului, au fost documentate abuzuri grave în rândul forțelor armate și trupelor de securitate...

Oamenii lui Putin nu au ucis numai un ziar . Au arătat că, așa cum este vechea tradiție a operațiunilor de menținerea puterii operaționale în oricare dintre sistemele dictatoriale, orice voce critică poate fi anihilată printr-o decizie politică și totul, absolut totul, se poate pune sub pecetea neagră a desemnării obiectivului ca „dușman al poporului, aliat cu o putere străină și inamică, complotând împotriva intereselor națiunii”.

Este și un avertisment direct dat tuturor celorlalți jurnaliști și, mai larg, tuturor celor care ar dori să comenteze și să difuzeze opiniile lor negative asupra politicii partidului și conducătorilor țării dar și a celor care ar mai dori să sprijine presa independentă din țară sau din străinătate, transmițând relatări sau imagini pe diverse canale sau pe rețelele sociale, câte mai sunt funcționale în fosta URSS și oricum supravegheate de serviciile de securitate.

Mecanismul care a fost folosit în cazul represiunii împotriva celor de la Novaia Gazeta este unul care se învață la o școală anume și nu are frontiere, posibil să reluat oricând și oriunde:

-februarie 2022, încep restricțiile impuse oficial în ce privește tipul de informații care pot fi publicate în legătură cu războiul din Ucraina și începe blocarea selectivă a rețelelor electronice

-este retrasă licența de publicare

-sunt confiscate tiparnițele

-ziarul și oamenii din conducerea sa sunt declarați „agenți în favoarea unor puteri străine”

- Încep perchezițiile și plângerile penale împotriva ziariștilor

- Septembrie 2026: toți membrii redacției, indiferent de nivelul lor de responsabilitate redacțională, sunt declarați „agenți ai puterilor străine”

- octombrie 2026: expulzarea membrilor redacție din localul din strada Potapovski și blocarea definitivă a sprijinului financiar acordat din partea cititorilor

- azi, 30 octombrie, anunțul privind închiderea definitivă.

Bine lucrat de profesioniști care au crescut la una dintre cele mai bune școli în domeniu. Celor care se așteptau să fie ridicată obiecția privind încălcarea art.29 al Constituției ruse care garantează libertatea de gândire și de expresie, interzice cenzura și garantează dreptul de a căuta, primi și difuza informații în mod liber, s-a răspuns sec și definitiv cu acuzația generică privind colaborarea cu instituții sau cetățeni străini dușmani ai ordinii statului, acuzație care nu trebuie dovedită deoarece implică secrete de stat.

Și, cu asta, gata, se operează o întoarcere scurtă și teribil de gravă la tipul în care domnea teroarea și ziariștii erau în primele rânduri ai celor listați de partid ca „dușmani ai poporului”.

Putem să ne facem că n-am auzit, nu ne interesează și, în general, că nu e treaba noastră. Am mai făcut-o și știți care au fost rezultatele.

Mai multe de la Cristian Unteanu

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