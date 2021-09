Atac terorist în Noua Zeelandă. Atacatorul, inspirat de ISIS, a fost ucis de poliţişti după ce a înjunghiat mai multe persoane VIDEO

Premierul Jacinda Ardern a descris evenimentul, în cadrul unei conferinţe de presă, ca fiind „un atac terorist” al unui singalez care era filat, iar ceea ce s-a întâmplat este „josnic, făcut din ură şi este greşit”.

Arden a mai declarat în cadrul aceleaşi conferinţe că făptaşul a fost ucis de poliţie în 60 de secunde de la începerea atacului.

Acesta era originar din Sri Lanka şi se stabilise în Noua Zeelandă în 2011. Din 2016, era sub supravegherea autorităţilor, fiind pe lista persoanelor monitorizate din motive de securitate naţională.

„Poliţia confirmă că un bărbat a intrat într-un supermarket New Lynn şi a rănit mai multe persoane. Poliţia a localizat bărbatul şi a fost împuşcat. A murit la faţa locului. Incidentul este în desfăşurare”, arată un comunicat al poliţiei locale.

Un martor a spus că în magazin se instalase panica printre oameni.

Acesta a declarat pentru publicaţia online Stuff NZ că a văzut un bărbat în vârstă zăcând pe jos, cu o rană provocată de înjunghiere.

Relatări din zonă spun că din cei şase pacienţi duşi la spital, trei sunt în stare critică, unul este rănit grav, iar alţi doi sunt într-o stare moderată.

Imagini video de pe internet arată oameni panicaţi ce aleargă în afara magazinului.

