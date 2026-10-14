 Trecerea de pietoni care începe într-un șanț și se termină într-o miriște. Nota de plată: 39.000 de lei | adevarul.ro
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Trecerea de pietoni care începe într-un șanț și se termină într-o miriște. Nota de plată: 39.000 de lei

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În câmp, la marginea satului Ariciu din județul Brăila, o trecere de pietoni "străluceşte" în noapte cu ajutorul unor instalații LED și panouri fotovoltaice. Singura ei problemă e că nu duce nicăieri.

Inutila trecere de pietoni a fost trasată pe drumul județean 202A la marginea satului Ariciu, din Brăila și a costat aproximativ 39.000 de lei, făcând parte dintr-un program al Consiliului Județean Brăila să-i facă pe pietoni mai vizibili în trafic.

În august, Consiliul Județean Brăila a încheiat un program prin care au fost iluminate 128 de treceri de pietoni nesemaforizate de pe drumurile județului. Întreaga investiție s-a ridicat la aproape cinci milioane de lei, fără TVA.

E adevărat: pe timp de noapte, trecerea este luminată din ambele părți, suficient cât să atragă privirea șoferilor. Când te uiți însă la ce se află în jur, înţelegi absurdul situaţiei: de o parte - un șanț năpădit de buruieni; de cealaltă - un teren agricol. Practic, administraţia locală a cheltuit 39.000 de lei pentru a traversa dintr-un șanț într-o miriște.

Primele se află la câteva zeci de metri, iar primarul localității recunoaşte că multe dintre ele sunt nelocuite. Explicația pentru amplasarea trecerii este, însă, că în zonă au fost împărțite loturi pentru construcția de locuințe, deci, cu alte cuvinte, „infrastructura” a fost pregătită pentru... viitor.

Până atunci, trecerea este acolo, luminată și gata de folosit, chiar dacă nu duce nicăieri.

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