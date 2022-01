Un tânăr a împins intenţionat o femeie în faţa metroului din Bruxelles. Totul a fost surprins de camere

Tentative de meurtre dans la station de métros Rogier à Bruxelles, ce vendredi, peu après 19 h 40.



Le conducteur de la Stib est heureusement parvenu à effectuer un freinage d’urgence et il a ainsi pu éviter le pire in extremis.https://t.co/R9Vp6poSE0 via @sudinfo_be pic.twitter.com/4tIwpbGgrT