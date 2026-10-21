Un fost liberal, magistrat la ÎCCJ, este favorit pentru funcția de secretar general al Guvernului după plecarea lui Dan Reșitnec (USR)

După demisia lui Dan Reșitnec și perioada de interimat care va urma, funcția de secretar general al Guvernului ar urma să fie preluată de un fost prim-vicepreședinte al unei filiale județene a PNL Buzău.

Pană la numirea unui nou secretar general al Guvernului, SGG va fi condus în regim interimar Foto: FB Secretariatul General al Guvernulu

Potrivit unor surse Digi24, Gabriel Ciprian Ene, magistrat asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție ar urma să fie numit secretar general al Guvernului

De la avocatură și politică locală la Palatul Victoria

Originar din județul Buzău, Gabriel Ciprian Ene activează în prezent ca magistrat-asistent la instanța supremă. Înainte de cariera din sistemul judiciar, acesta a profesat ca avocat în Baroul Buzău și într-o societate de avocatură din București.

Numele său este legat și de activitatea politică locală. În trecut, Ene a ocupat funcția de prim-vicepreședinte al PNL Buzău, iar în perioada 2012-2013 a fost consilier local în municipiul Buzău și președinte al organizației municipale a PDL.

Soțul unei deputate PSD

Gabriel Ciprian Ene este căsătorit cu deputata PSD de Bihor, Gabriela Corina Ene.

Potrivit ultimei declarații de avere, viitorul secretar general al Guvernului deține mai multe proprietăți în județul Buzău, inclusiv un teren intravilan de peste 1.000 de metri pătrați, un teren agricol de aproximativ 4,5 hectare și un apartament. Împreună cu soția sa, mai deține două proprietăți în județul Bihor.

Funcția de secretar general al Guvernului este una dintre cele mai importante poziții administrative din Executiv, având rolul de a coordona activitatea aparatului guvernamental și de a asigura funcționarea Secretariatului General al Guvernului.