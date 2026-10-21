CSM: Aproape 500 de candidați, calificați în a doua probă a concursului de admitere la INM

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat rezultatele finale ale primei probe eliminatorii din cadrul concursurilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii (INM) și în magistratură. În total, peste 830 de candidați s-au calificat pentru a doua probă scrisă, programată la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Rezultatele după soluționarea contestațiilor Foto: FB CSM

La concursul de admitere la INM s-au calificat pentru următoarea etapă 486 de candidați, din totalul celor 1.742 înscriși, potrivit unui comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM),

La concursul de admitere în magistratură destinat persoanelor cu minimum cinci ani vechime în profesii juridice s-au calificat 344 de candidați din cei 1.320 care au participat la testarea inițială.

CSM a anunțat că următoarea etapă a concursurilor constă într-o nouă probă scrisă de verificare a cunoștințelor juridice:

„Aceasta va fi susținută la data de 31 octombrie 2026 pentru disciplinele drept civil și drept procesual civil și la data de 01 noiembrie 2026 pentru disciplinele drept penal și drept procesual penal”, a precizat Consiliul Superior al Magistraturii pe Facebook.

Reprezentanții CSM au transmis un mesaj de încurajare pentru concurenții care au trecut de prima selecție,

„Le urăm tuturor candidaților mult succes în continuare la a doua probă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul primei etape scrise și eliminatorii!”.