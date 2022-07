LIVE TEXT | Război în Ucraina. Succese ale armatei ucrainene pe frontul de sud. Lupte aeriene în regiunea Odesa

UPDATE 07.14 Avertismentul lui Zelenski: Fiecare criminal, torţionar şi violator rus va fi tras la răspundere

Volodimir Zelenski a afirmat, într-un discurs adresat ucrainenilor, că în sfârşit simte că armele primite de la parteneri au început să aibă o eficienţă foarte bună. El a menţionat că potenţialul ofensiv al armatei Rusiei scade şi că toţi criminalii, torţionarii şi violatorii ruşi vor fi traşi la răspundere.

“Astăzi, la Harkiv, Universitatea Pedagogică a fost distrusă într-un atac cu rachetă al ruşilor – clădirea principală, sălile de lectură, muzeul universităţii, biblioteca. Asta caracterizează sută la sută invazia ruşilor. Dacă vorbim despre definiţia barbariei, acest atac este cel mai potrivit. Doar un inamic al civilizaţiei şi umanităţii poate face astfel de lucruri – atacuri cu rachetă asupra unei universităţi, o universitate pedagogică”, a spus Zelenski. “Însă indiferent cât vor încerca inamicii să ne prindă, nu vor reuşi. Vom rezista. Şi vom reface totul”, a adăugat el.

UPDATE 06.27 Analiştii americani au descris noile planuri ale Federaţiei Ruse cu privire la războiul din Ucraina

Pe 6 iulie, pentru prima dată, nu au existat declaraţii ale Federaţiei Ruse despre acapararea de noi teritorii ale Ucrainei, ceea ce indică o pauză operaţională din partea agresorului, explică analiştii Institutului American pentru Studiul Războiului ( ISW ). Aceştia notează că anterior, Ministerul rus al Apărării a anunţat ocuparea de noi pământuri ucrainene în fiecare zi.

„Cu toate acestea, forţele ruse au continuat să efectueze atacuri terestre limitate şi fără succes în toate direcţiile, pe 6 iulie. Astfel de încercări sunt în concordanţă cu pauza operaţională rusă, care nu implică şi nu necesită o încetare completă a ostilităţilor active. În acest caz, aceasta înseamnă că trupele ruse, mai degrabă, se vor limita până la urmă, la acţiuni ofensive relativ mici, deoarece încearcă să creeze condiţiile pentru operaţiuni ofensive mai mari şi să-şi restabilească puterea de luptă necesară pentru a duce la îndeplinire aceste angajamente mai mari”, se arată în comunicat.

ISW a mai subliniat că oficialii de la Kremlin pregătesc probabil economia rusă pentru un război prelungit în Ucraina. Acest lucru este dovedit de legile privind reglementarea relaţiilor de muncă adoptate de Duma de Stat. Una dintre ele le-ar permite să cheme lucrătorii din concediu, să prelungească timpul de lucru fără acordul lor şi să le solicite lucrătorilor să lucreze în weekend, de sărbători şi noaptea.

„Aceste măsuri permit Kremlinului să obţină un control mult mai direct asupra majorităţii aspectelor economiei ruse, inclusiv să poată proceda la suspendarea drepturilor şi protecţiilor de care se bucură în mod normal unii lucrători. Legea trebuie trimisă Consiliului Federaţiei înainte de a ajunge la preşedintele rus Vladimir Putin şi este publicată oficial, dar Kremlinul caută probabil să folosească legea pentru a utiliza forţa de muncă pentru a maximiza producţia economică şi a se pregăti pentru operaţiuni prelungite în Ucraina”, au observat analiştii.

UPDATE 05.22 La Odesa a avut loc o luptă aeriană între Forţele Armate ale Ucrainei şi aviaţia rusă

Miercuri, 6 iulie, în regiunea Odesa a avut loc o luptă aeriană între armata ucraineană şi ocupanţii ruşi, se

menţionează în rezumatul Comandamentului Operaţional „ Sud ” pentru ziua respectivă.

În timpul zilei, un avion rusesc a tras o rachetă asupra regiunii, aceasta fnd doborâtă deasupra mării de forţele de apărare aeriană .

„Şi seara, în timpul bătăliei aeriene, un luptător inamic a lansat două rachete de croazieră aer-aer asupra avioanelor noastre. Avioanele noastre nu au fost avariate, iar Su-35 a fost forţat să părăsească zona de serviciu aerian şi să se retragă, ", se spune în mesaj...

Cu o zi înainte, s-a raportat că în regiunea Herson a izbucnit o bătălie aeriană între Forţele Armate ale Ucrainei şi ocupanţi. Inamicul nu a avut succes.

UPDATE 03.24 Succese ale Forţelor Armate Ucrainene pe frontul de sud

Miercuri, apărătorii ucraineni au respins un atac al unităţilor inamice în direcţia sud. Zeci de invadatori au fost eliminaţi în această parte a frontului a raportat Comandamentul Operaţional „ Sud ”.

„În zona Dobryanka, un grup subversiv şi de recunoaştere de până la 10 oameni a încercat să pătrundă în spatele unităţilor noastre dimineaţa. După ce au pierdut cinci luptători ucişi şi unul rănit, ei s-au retras. spune raportul.

Comandamentul Sud a mai spus că după-amiaza, inamicul, cu forţele unui pluton de infanterie, a încercat să asalteze în direcţia Myrolyubivka, lângă Dobryanka, dar nu a reuşit şi s-a retras.

„Unităţile noastre de artilerie şi aviaţie au atacat poziţiile inamicului, punctele de concentrare şi depozitele, atât în ​​regiunea Mykolaiv, cât şi în regiunea Herson. Pierderile confirmate ale inamicului sunt: ​​38 de lansatoare de rachete, un tanc T-62, două mortiere "Sani" , două unităţi de echipamente blindate şi auto, precum şi depozite de muniţie în regiunea Mykolaiv şi un depozit de combustibil şi lubrifianţi în Herson," - a notat în OK "Sud".

Anterior a fost raportat despre incendiul de la depozitele ocupanţilor din Herson.

UPDATE 02.11 La intrarea în zona ocupatăHerson, partizanii ucraineni au postat o uniformă însângerată a unui soldat rus cu literele Z şi V.

At the entrance to the occupied #Kherson, Ukrainian partisans posted a bloodied uniform of a #Russian soldier with the letters Z and V.



"Wait. We are going," the partisans say. pic.twitter.com/xbdSVHo5cG — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2022

UPDATE 01.34 Un expert militar explică eşecul invadatorilor ruşi de lângă Herson

Ocupanţii ruşi şi-au aruncat toate forţele în estul Ucrainei şi le-au oferit astfel apărătorilor ucraineni posibilitatea de a obţine anumite succese pe frontul de sud, în special în regiunea Herson, declară xxpertul Defense Express Ivan Kyrychevskyi a povestit despre asta la postul de radio HB .

„Ruşii înşişi au fost nevoiţi să-şi retragă unităţile cele mai capabile de luptă, transferându-le spre est. Dimpotrivă, cele mai puţin capabile unităţi de luptă au fost transferate în sud. De exemplu, aceste aşa-numite „mobs”, unităţi nou formate ale aşa numitelor „LPR” şi „DPR” dotate în general cu vechile tancuri sovietice T62. Sau în aceeaşi direcţie sudică a ieşit brusc la iveală o formaţiune şi mai exotică - batalionul de voluntari rusesc de oseţi pe tancuri vechi", a spus el.

Potrivit expertului, ruşii şi-au „rărit” linia de apărare, trimiţând trupe din Herson şi Mykolaiv să lupte pentru Severodoneţk şi Lîsîchansk.

Totodată expertul militar, Oleg Jdanov, a declarat că în prezent Ucraina nu este pregătită să elibereze Hersonul de ocupanţii ruşi, deşi Forţele Armate sunt situate la 17 kilometri distanţă de acesta.

La rândul său, publicistul de opoziţie rus Andriy Piontkovskyi este sigur că eliberarea Hersonului de sub ocupanţi va arunca Federaţia Rusă într-un adevărat şoc, iar întreaga „piramidă a minciunilor” se va prăbuşi acolo .

UPDATE 00.21 Un depozit de petrol ardea ieri în Doneţkul ocupat.

An oil depot was burning in occupied #Donetsk today. pic.twitter.com/jVn80L8DCV — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2022

UPDATE 00.02 Rusia transformă centrala nucleară Zaporijia într-o bază militară lângă front - WSJ

Forţele de ocupaţie ruse transformă centrala nucleară Zaporijia (CNE) capturată şi, în acelaşi timp, cea mai mare centrală nucleară din Europa, într-o bază militară în apropierea frontului şi o folosesc ca scut, scrie cotidanul Wall Street Journal, citând oficialii europeni şi ucraineni.

Poziţiile Forţelor Armate Ucrainene sunt situate la 3-4 km de CNE pe malul opus Niprului, dar având în vedere pericolul inerent al loviturilor de artilerie în jurul reactoarelor nucleare operaţionale, armata ucraineană este neputincioasă.

Potrivit WSJ, în iunie, ruşii au dislocat Smerchi, Hradi, tancuri şi transportoare blindate de trupe pe teritoriul centralei. În acelaşi timp, terenul din jurul acesteia este prevăzut cu tranşee, iar specialiştii seniori ai corporaţiei de stat ruse „Rosatom” şi-au stabilit baza într-un buncăr păzit aflat sub CNE.

„Se pare că aceasta este una dintre tacticile ruşilor – de a lua un obiect de infrastructură critică şi de a-l folosi ca scut”, spune fostul ministru al Apărării al Ucrainei, Andriy Zahorodniuk. „Nu vom lua cu asalt centrala. Singura modalitate este de a o înconjura, de a ocupaa zonele înconjurătoare şi de a cere ocupanţilor să plece.

Jurnaliştii WSJ au vorbit, de asemenea, cu angajaţii NPP Zaporizhzhia şi cu familiile acestora. Ei se tem că militarizarea din ce în ce mai mare a centralei ar putea duce la un alt accident la doar 300 de mile de Cernobîl, locul celui mai grav dezastru nuclear din istorie.

Miercurea trecută, Energoatom din Ucraina, care încă mai conduce CNE, a declarat că forţele ruse ameninţau că vor evacua apa din bazinele de răcire pentru a găsi arme pe care le bănuiesc că luptătorii ucraineni de rezistenţă le-au ascuns acolo.

Russians have turned Zaporozhye NPP into a military base and are using it as a shield



According to workers of the NPP, after the seizure of facility by the invaders more than 500 Russian soldiers deployed heavy artillery batteries on its territory.



📰WSJhttps://t.co/p0tfBV9s8K — NEXTA (@nexta_tv) July 6, 2022

UPDATE 21.00 Lupte grele în Doneţk: avantajul logistic e de partea Rusiei. Populaţiei i se cere să plece

Guvernatorul ucrainean din Lugansk a declarat miercuri dimineaţă că luptele continuă în satele din jurul Lisicianskului. Serhai Haidai a declarat că „unele aşezări au fost deja de două ori sub un control sau altul”. „Ruşii avansează, în primul rând, datorită faptului că sunt superiori în materie de artilerie, cu care distrug oraşele şi poziţiile de apărare”, a mai spus guvernatorul. UPDATE 18.20 Rusia susţine că a distrus două lansatoare de rachete HIMARS folosite de apărătorii ucraineni. Kievul denunţă un „fake” Ministerul rus al Apărării susţine că forţele sale care luptă împotriva Ucrainei au distrus două lansatoare americane de rachete HIMARS şi depozitele lor de muniţii. Statul Major al Armatei Ucrainei neagă această informaţie, care nu poate fi verificată în mod independent. UPDATE 16.00 „Mica Veneţie” de la Gurile Dunării suportă greul bătăliei pentru Insula Şerpilor Bătălia pentru Insula Şerpilor a schimbat viaţa locuitorilor din orăşelul Vâlcov, unde practic aproape că nu mai există activităţi aducătoare de venituri. Legenda spune că Insula Şerpilor, un afloriment stâncos din apropierea Deltei Dunării, a fost creată de zeul mării Poseidon ca „templu sacru” pentru cel mai mare războinic al grecilor, Ahile. La fel ca Ahile, această insulă cu o suprafaţă de doar 17 hectare în formă de cruce situată la 45 de kilometri de ţărmul României şi cel al Ucrainei a cunoscut războiul din plin, chiar de curând. UPDATE 15.00 Ucraina şi-a schimbat tactica de război: ţinteşte depozitele de muniţie rusească cu arme de înaltă precizie După ce a primit mai multe lansatoare de rachete HIMARS şi alte arme cu rază lungă de acţiune, Ucraina şi-a schimbat tactica de război, a remarcat expertul militar Petro Chernyk. El este de părere că Ucraina reduce capacitatea de foc a Federaţiei Ruse, deoarece „dacă nu există proiectile, nu există lovituri de artilerie grea”. UPDATE 14.19 Ursula von der Leyen cere statelor UE să se pregătească pentru întreruperea completă a gazului rusesc

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri Uniunea Europeană să se pregătească pentru „întreruperea completă” a gazelor din Rusia.

Comisia intenţionează să anunţe planuri de urgenţă la nivelul UE, la jumătatea lui iulie, pentru a asigura transportul gazelor "acolo unde este cea mai mare nevoie de ele", în cazul sistării complete a furnizării de gaz rusesc, a declarat Ursula von der Leyen.

UPDATE 13.50 Ce sunt bombele cu fosfor, armele care ard corpul până la os. Rusia, acuzată de ucraineni că le-a folosit în atacuri asupra civililor

Într-o înregistrare video granulată, alb-negru, publicată vineri, un avion rusesc survolează Insula Şerpilor din Marea Neagră, recent eliberată de trupele ruseşti, şi aruncă mai multe bombe. Potrivit armatei ucrainene, bombele conţineau fosfor alb.

Rusia a folosit o gamă uriaşă de arme în cele patru luni de invazie în Ucraina, dar unele dintre cele mai controversate sunt armele incendiare, inclusiv muniţiile cu fosfor alb, relatează The Moscow Times.

Armele incendiare sunt atât de temute nu numai pentru natura lor, ele dispersându-se pe o zonă largă şi există o şansă mare să intre în contact cu civilii, ci şi pentru rănile îngrozitoare pe care le provoacă.

Continuarea aici

UPDATE 12.41 Un apropiat al lui Kadîrov susţine că cecenii „vor merge înainte până la Berlin” dacă „Putin nu îi va opri” VIDEO

Un apropiat al liderului cecen Ramzan Kadîrov, Magomed Daudov, preşedintele parlamentului cecen, afirmă că unităţile cecene care luptă în Ucraina „vor merge înainte până la Berlin” dacă „Putin nu le va opri”.

Daudov a declarat în cadrul unui interviu de propagandă că batalioanele cecene care luptă alături de armata Federaţiei Ruse în Ucraina „duc, înainte de toate, un război sfânt pentru apărarea Islamului”.

De asemenea, preşedintele parlamentului cecen a mai adăugat; „dacă nu îi opreşte Putin”, cecenii vor avansa „până ajung la Berlin”.

Chechen parliament speaker Magomed Daudov says that first and foremost, Chechen battalions in Ukraine are fighting a jihad to defend Islam.



Daudov says that unless Putin stops them, they will keep going until they reach Berlin. pic.twitter.com/OnybnLJzbL — Julia Davis (@JuliaDavisNews) July 5, 2022

UPDATE 12.06 Putin caută soldaţi în închisori şi firme. Familiile voluntarilor dispuşi să moară în Ucraina ar primi 90.000 de dolari

Închisorile şi companiile din Rusia recrutează voluntari pentru a lupta în Ucraina. Deţinuţii care acceptă pot să beneficieze de amnistii, dar şi salarii mari.

Conform publicaţiei Moscow Times, Compania militară Wagner, care are legături strânse cu Kremlinul, ar fi oferit prizonierilor din Sankt Petersburg şi Nijni Novgorod salarii mari şi posibile amnistii în schimbul a şase luni de serviciu în armată.

Cei care se ocupă de recrutare i-ar fi avertizat pe cei doritori să se înroleze că vor avea o misiune dificilă şi că nu se vor întoarce toţi acasă, ei urmând să se ocupe de detectarea aşa zişilor nazişti.

UPDATE 11.26 Treizeci şi cinci de ţări cer suspendarea Rusiei şi Belarusului din federaţiile internaţionale. Declaraţia a fost semnată şi de Eduard Novak

Treizeci şi cinci de ţări, între care şi România, au cerut, într-o declaraţie comună, ca forurile din Rusia şi Belarus să fie suspendate din federaţiile internaţionale.

În plus, cele 35 de naţiuni sunt de părere că persoanele cunoscute ca apropiate Rusiei şi Belarusului, inclusiv oficiali guvernamentali, ar trebui să fie înlăturate din posturi cu influenţă în federaţiile sportive internaţionale, cum ar fi comitete de organizare.

UPDATE 10.28 De ce bătălia pentru Sloviansk va fi următoarea luptă crucială între ucraineni şi ruşi. Analiză a armatei britanice

Lupta pentru oraşul Sloviansk din estul Ucrainei va fi următoarea confruntare importantă dintre trupele ruse şi armata ucrainiană în lupta pentru Donbas, se arată într-o analiză efectuată de către Ministerul britanic al Apărării.

Forţele ruseşti au avansat probabil cu încă 5 km pe drumul principal E40 de la Izium, cu toate că rezistenţa ucrainiană a fost foarte puternică. Astfel, forţele ruseşti din Grupurile de forţe de est şi de vest se află probabil acum la aproximativ 16 km nord de oraşul Sloviansk, conform analizei britanicilor.

UPDATE 09.46 Şeful administraţiei militare din Doneţk îi îndeamnă pe cei 350.000 de civili să plece: „Destinul întregii ţări va fi decis de regiunea Doneţk”

Şeful administraţiei militare regionale din Doneţk i-a îndemnat pe cei 350.000 de civili să evacueze regiunea în contextul unei iminente ofensive ruse, relatează The Guardian.

Apelul vine la o zi după ce preşedintele rus Vladimir Putin a declarat victorie prin ocuparea provinciei vecine Lugansk, din estul ţării.

În prezent, există supoziţia că Rusia intenţionează să intensifice ofensiva din Doneţk. Astfel, autorităţile i-au îndemnat pe cei peste un sfert de milion de locuitori să evacueze regiunea.

UPDATE 08.34 Fitch: Sistarea gazelor ruseşti ar trimite o undă de şoc macroeconomic în toată Europa Centrală şi de Est. Cât de vulnerabilă este România

UE ar putea avea nevoie de mai mult de 3 ani pentru a compensa o pierdere totală a aprovizionării cu gaz rusesc, potrivit Fitch Ratings, care avertizează că o întrerupere bruscă a livrărilor din Rusia ar trimite o undă de şoc macroeconomic în toată Europa Centrală şi de Est.

Europa Centrală şi de Est (ECE) s-ar confrunta cu un şoc macroeconomic de amploare în cazul opririi livrărilor de gaz rusesc, arată Fitch într-un raport privind impactul potenţial al raţionalizării gazelor naturale asupra ratingurilor suverane din regiune.

UPDATE 07.19 Zelenski: Nu trebuie să căutaţi o logică în acţiunile teroriştilor. Armata rusă nu ia pauze

Volodimir Zelenski a afirmat, într-un discurs adresat ucrainenilor, că armata rusă nu ia pauze, astfel că şi atunci când nu sună sirenele acest lucru este perceput ca „o parte a terorii”.

„Nu trebuie să căutaţi o logică în acţiunile teroriştilor. Armata rusă nu ia pauze. Are o misiune – să ia vieţile oamenilor, să intimideze oamenii – aşa că şi câteva zile fără sirene sunt simţite ca parte a terorii. În această seară, Kievul şi aproape toată Ucraina au auzit din nou sirenele. Există informaţii de atacuri în regiunea Hmelnîţkîi.

Misiunea noastră este să rezistăm, să avem grijă de noi, inclusiv de emoţiile noastre, să ajutăm la apărarea ţării atât cât se poate, să protejăm statul, atât cât va fi necesar pentru victoria noastră”, a spus Zelenski în discursul de marţi seară.

UPDATE 05.54 Expertul militar Jdanov a explicat de ce lui Lukaşenko îi este frică să trimită trupe în Ucraina

Cunoscutul expert militar Oleg Jdanov a explicat de ce Aleksandr Lukaşenko nu dă ordin de implicare a armatei Belarusului în războiul din Ucraina. El şi-a exprimat opinia cu privire la această chestiune pe emisiunea TSN.

După cum a menţionat Jdanov, de îndată ce va fi dat un astfel de ordin, trupele belaruse se vor supune Statului Major al Federaţiei Ruse şi vor deveni parte a forţelor armate ale „Statului Uniunii”.

„În ianuarie, aceste exerciţii „Uniune Resolve” au rezolvat problema unirii forţelor de securitate ale „Statului Unirii”. Acesta a fost scopul exerciţiilor. Până în prezent, de fapt, a mai rămas doar o astfel de procedură - e necesar ca Lukaşenko să dea ordin să-şi folosească forţele armate. Acestea vin automat sub comanda Statului Major al Federaţiei Ruse şi vor acţiona ca forţele armate unificate ale „Statului Uniunii”. De aceea lui Lukaşenko îi este frică să rupă chiar şi o mică parte din el însuşi”, a spus Jdanov.

Potrivit expertului, Lukaşenko evită o astfel de dezvoltare în toate modurile posibile, deoarece armata pentru el este acum „singurul picior al scaunului pe care stă, care nu a fost încă tăiat”. „Este de acord să dea muniţie, este de acord să dea echipamente pentru depozitare pe termen lung, dar păstrează armata”.

UPDATE 04.22 Forţele armate ucrainiene au distrus sisteme „Uragan” ale ruşilor.

Unităţile de artilerie ale Forţelor de Operaţii Speciale (SSO) ale Ucrainei au distrus mai multe lansatoare de rachete multiple ruseşti ( RSV ) „Uragan”.

„Ocupanţii şi-au adus Uragan MLRS şi toate echipamentele necesare pentru funcţionarea lor într-un loc foarte convenabil pentru ei, aşa cum credeau ei. Şi, din păcate, în mod tradiţional se pregăteau să tragă în poziţiile Forţelor de Apărare. Şi ceea ce este cel mai teribil. - pentru a lovi populaţia civilă." spune SSO.

Operatorii SSO al Ucrainei le-au transmis mai multe „salutări” de la drone şi apoi au ajustat focul de artilerie.

S-a raportat anterior că armata rusă a pierdut aproximativ 115.000 de soldaţi în Ucraina începând cu 24 februarie. Acest număr include atât morţii, cât şi răniţii, a declarat Mykhailo Podolyak, consilier al şefului biroului preşedintelui.

UPDATE 03.07 Locuitorii din Mariupol primesc doar cinci litri de apă potabilă pe săptămână

Primarul Mariupolului relatează că, pentru a face rost de apă, oamenii sunt nevoiţi să stea la coadă încă de dimineaţă şi să aştepte câteva ore. Drept urmare, localnicii primesc doar 5 litri de apă timp de o săptămână.

Mariupol residents receive only five liters of drinking water per week#Mariupol City Council reports that in order to get water, people are forced to queue from the very morning and wait for several hours. As a result, local residents receive only 5 liters of water for a week. pic.twitter.com/ZGUzBFplJ3 — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2022

UPDATE 02.45 Ministerul Afacerilor Interne a povestit despre şoferul care a salvat peste 500 de luptători în Donbas

Un şofer militar al Gărzii Naţionale a Ucrainei a salvat peste 500 de luptători în Donbas sub foc, a raportat în Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei. El a efectuat misiuni de luptă direct pe prima linie în regiunea Doneţk încă din primele zile ale invaziei pe scară largă a Federaţiei Ruse. Bărbatul a dus sute de camarazi răniţi din Garda Naţională şi din alte unităţi militare într-o zonă sigură.

"Uite, în viaţa paşnică, profesia de şofer este considerată obişnuită, obişnuită la noi în ţară. Dar în război, nu există muncă secundară. Fiecare este bucătar, medic, şofer - o unitate strategică. În timpul operaţiunilor militare, importanţa creşte de o sută de ori. Acolo, toată lumea este erou. Dar nimeni, credeţi-mă, nimeni nu se consideră a fi aşa. Ei pur şi simplu îşi fac treaba cu abnegaţie", a spus el.

Serhîi a intrat în rândurile Gărzii Naţionale încă din 1999. Serhiy are în spate mii de kilometri de drumuri în timp ce îndeplineşte misiuni oficiale şi de luptă.

UPDATE 00.26 Serie de decese ciudate ale managerilor de top ruşi

În Rusia continuă o serie de decese ciudate ale managerilor de top Lângă St.Petersburg corpul directorului companiei contractante #Gazprom , Yuri Voronov, a fost găsit cu o rană de glonţ în cap. Aceasta este a cincea moarte misterioasă a managerilor ruşi de rang înalt legaţi de Gazprom din 2022.

In #Russia a series of strange deaths of top managers continues



Near St.Petersburg body of director of contractor company #Gazprom, Yuri Voronov, was found with a bullet wound in head.



This is fifth mysterious death of high-ranking Russian managers linked to Gazprom since 2022. pic.twitter.com/AUrknRNPFt — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2022

UPDATE 00.01 Lupte grele au loc lângă Lysychansk - Gaidai

La periferia regiunii Lugansk, lângă Lîsîchansk, au loc lupte grele cu trupele invadatoare ruseşti, a anunţat şeful Administraţiei Militare Regionale Lugansk, Serhii Gaidai, pe pagina sa de Facebook .

Potrivit acestuia, acum regiunea Doneţk este ţinta numărul unu a ocupanţilor ruşi.

„La periferia regiunii Luhansk, lângă Lîsîchansk, au loc bătălii grele. Inamicul a folosit o mulţime de forţe şi mijloace, el încearcă în mod constant să construiască puncte de trecere pentru a transfera şi mai multe echipamente. Cu toate acestea, rasiştii suferă multe pierderi, spitalele din teritoriile ocupate sunt supraaglomerate”, a raportat Gaidai. El a remarcat că în ultimele zile, apărătorii ucraineni au distrus cu succes depozitele de muniţii inamice adânc în spatele frontului. Datorită acestui fapt, acţiunile inamicului pe câmpul de luptă sunt încetinite. De asemenea, trupele ruse retrag echipamente în regiunea Doneţk.