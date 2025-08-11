Video O rafinărie din Rusia, care producea componente pentru rachete, a fost ținta unui atac cu drone ucrainene

O uzină din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod , în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101, a fost lovită cu drone în noaptea de duminică spre luni, 10-11 august.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) cel puţin patru drone au lovit capacităţile fabricii, scrie News.ro.

Această uzină produce aparate giroscopice, sisteme de control, computere de bord şi componente de sisteme în special pentru rachetele X-32 şi X-101.

Presa rusă informase luni că drone au atacat o uzină de componente electronice din oraşul Arzamas, regiunea Nijni Novgorod.

SBU a promis că va continua să lovească întreprinderile din industria militară rusă, potrivit Ukrainskaia Pravda.

Tot duminică, rafinăria de petrol LUKOIL-Uhhtaneftepererabotka din Republica Komi, aflată la aproximativ 2.000 km de Ucraina a fost ținta unui atac cu drone, au declarat pentru Ukrainska Pravda surse din cadrul Serviciului de Informații în domeniul Apărării din Ucraina (DIU).