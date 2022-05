LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rusia se pregăteşte pentru ostilităţi prelungite pe teritoriul Ucrainei. Ofensiva nu decurge conform planului

UPDATE 06.31 Problema penuriei de combustibil va fi rezolvată, dar nu pentru toată lumea. Potrivit lui Dmitri Leushkin, fondatorul grupului Primul, benzina poate să nu fie suficientă pentru vehiculele comerciale. Dacă aprovizionarea cu combustibil din Polonia creşte, problema cu deficitul acestuia poate fi rezolvată pentru proprietarii de transport de pasageri, dar segmentul comercial probabil nu va simţi îmbunătăţirea situaţiei.

La rândul său, reţeaua de benzinării WOG a spus că depun toate eforturile pentru a umple piaţa cu combustibil: „lucrăm în toate direcţiile posibile, nu doar în Polonia”. Întrebată despre consultările cu Ministerul Economiei, compania a spus că este deschisă comunicării cu toate ramurile guvernului, comunitatea de afaceri şi publicul. „Aceasta a fost poziţia companiei înainte de război şi acum cooperăm deschis”, a spus serviciul de presă.

La sfârşitul lunii aprilie, a existat o lipsă de combustibil la benzinăriile din Ucraina . Pentru a-şi rezolva deficitul, pe 29 aprilie guvernul a majorat preţurile marginale la benzină şi motorină cu 40-43%.

UPDATE 04.48 Ocupanţii ruşi au lansat lovituri cu rachete asupra regiunii Sumy. În urma impactului, mai multe case şi clădiri au fost avariate. Acest lucru a fost anunţat de şeful OVA Sumy, Dmytro Jivytskyi , pe canalul său Telegram.

Trupele ruse au lovit aşezarea cu două rachete, care au fost trase dintr-un avion rusesc în districtul Shostka. Nu există victime în rândul populaţiei locale. După cum a raportat anterior UNIAN, regiunea Sumy este în mod constant atacată şi bombardată de armata rusă. Ocupanţii trag cu mortiere, artilerie şi avioane.

UPDATE 04.15 Ofensiva trupelor ruse în Donbass nu decurge conform planului. Ocupanţii sunt cu cel puţin două săptămâni în urmă faţă de ceea ce a sperat preşedintele rus Vladimir Putin. Acest lucru a fost raportat pe site-ul Departamentului de Apărare al SUA .

„Conform estimărilor noastre, el este cu două săptămâni sau mai mult în urmă faţă de locul în care se aştepta să fie în Donbass şi în sud”, se arată în comunicat.

Pentagonul crede că Putin nu şi-a atins obiectivele după ce luptele s-au concentrat pe Donbass.

„Nici nu a fost luat încă Mariupolul. A mutat zece BTG-uri în nord, dar mai are echivalentul a două BTG-uri acolo în sud, unde încă bombardează Mariupolul pentru că rezistenţa la uzina metalurgică continuă. Adică nu a a obţinut niciun succes la care a sperat.” – a notat în departamentul american.

The first and second floors of the "#Azovstal" plant are on fire. Bomb explosions are heard.



The video was published by one of the #Mariupol defenders. pic.twitter.com/d0yJFLvx3D