Naturalizăm după retragerile lui Neagu și Pintea. Două vedete iau cetățenia română și vor juca la Euro

Bielorusa Maria Kanaval (27 de ani), de la Dunărea Brăila, și ucraineanca Iaroslava Burlachenko (31 de ani), de la Gloria Buzău, vor juca pentru naționala de handbal a României. Cele două și-au depus actele pentru obținerea cetățeniei române și vor fi eligibile pentru a evolua sub tricolor.

Jucătoarele vor putea astfel să evolueze pentru România la Campionatul European care va începe în 28 noiembrie. Cele două handbaliste fac ambele faze, atac și apărare, și vor fi soluții în plus pentru selecționerul Florentin Pera, scrie gsp.ro.

Kanaval, adusă pe un post pe care avem 3 jucătoare

Bielorusa Maria Kanaval are 27 de ani, 1,87 m înălțime și joacă în inter stânga. Este legitimată din 2020 la Dunărea Brăila, unde este titulară, iar în acest sezon a marcat 27 de goluri în EHF European League și alte 66 din 109 aruncări în Liga Națională. Kanaval are în campionat un procentaj de reușită a aruncărilor de la 9 metri de 51% . În defensivă, bielorusa se apără în zonă centrală. Cu ea în echipă, brăilencele s-au calificat în Final Four în EHF European League, finala Cupei României și este pe locul 4 în campionat.

Soluțiile selecționerului Florentin Pera pentru postul de inter stânga, după retragerea vedetei Cristina Neagu, au fost: Bazaliu, Stoica și Lixăndroiu. Acestora li se va adăuga din vară Sorina Grozav, care revine după ce a născut.

Burlachenko, pivot alături de Lorena Ostase

Ucraineanca Iaroslava Burlachenko are 31 de ani, 1,79 m înălțime, este pivot și joacă din 2022 la Gloria Buzău. Burlachenko joacă în campionatul Românei din 2016 și a mai evoluat la Craiova, Slobozia și Minaur Baia Mare. În defensivă se apără în zona intermediară. După retragerea pivotului Crina Pintea de la națională, postul de pivot a rămas deficitar în viziunea selecționerului Florentin Pera, doar Lorena Ostase fiind o opțiune clară.

Prima acțiune a lotului național unde ar putea participa Kanaval și Burlachenko va fi în perioada 28 iulie-1 august, când naționala se reunește într-un cantonament de pregătire, iar cele două handbaliste vor putea juca pentru România în octombrie, la Trofeul Carpați, la Cluj Napoca. Apoi vor putea evolua la Euro 2024, unde „tricolore” întâlnesc în grupa B Cehia (29 noiembrie, ora 19.00), Muntenegru (1 decembrie, 19.00) şi Serbia (3 decembrie, 19.00).