Xavi face revoluție la Barcelona, după ce a fost reconfirmat antrenor. Pleacă vedete, dar și conducători

Xavi Hernandez (44 de ani) va continua pe banca tehnică a Barcelonei și în sezonul următor, deși anunțase că va pleca la finalul acestei stagiuni, indiferent de rezultate. Președintele clubului spaniol, Joan Laporta, a trecut peste voturile colegilor săi din Consiliul de Administrație al grupării catalane, care votaseră, în unanimitate, plecarea antrenorului. Decizia lui Laporta ar putea duce la o criză la nivelul echipei, după cum a evidențiat publicația AS.

„Laporta, pus în fața acestei situații, ar fi decis ca Xavi să continue, spre neîncrederea colegilor săi din consiliul de administrație. Basté nu exclude demisii ale directorilor în următoarele ore”, au scris jurnaliștii iberici. Antrenorul semnase cu clubul din LaLiga în anul 2021, având un bilanț de 134 de meciuri, dintre care 85 de victorii, 23 de remize și 28 de înfrângeri.

Acum, Xavi Hernandez vrea să producă o adevărată revoluție la Barcelona. Antrenorul catalanilor a trecut trei staruri ale echipei pe lista de transferuri: Frenkie De Jong, Araujo și Raphinha. Catalanii au mai încercat să-l transfere pe De Jong și în vara anului 2022, însă olandezul nu a acceptat mutarea. Acesta a petrecut cinci sezoane la formația spaniolă, însă faptul că are un salariu mult prea mare raportat la performanțe l-ar fi determinat pe Joan Laporta să vrea să-l vândă.

De Jong, Araujo și Raphinha, pe picior de plecare

Pe lângă, Frenkie De Jong, Ronald Araujo și Raphinha se află pe picior de plecare de la gruparea de pe Camp Nou. „De Jong este alegerea numărul unu pentru a fi marea vânzare a verii. Dar mai este ceva. Araújo și Raphinha sunt, de asemenea, pe masă. Ei ar fi cei trei jucători care ar lăsa cei mai mulți bani în loja Barça. O vânzare, cel puțin, pare inevitabilă”, notează publicația citată.

În ianuarie, după 3-5 cu Villarreal, Xavi a explicat că nu va mai continua la Barcelona din sezonul viitor: ”Am luat decizia în urmă cu câteva zile. Cred că e momentul oportun. Ca suporter al clubului, asta simt. Am gândit ca un suporter! Cred că e o decizie de bun-simț. Am pus clubul deasupra mea. Sper ca asta să detensioneze situația. Eu mă simt responsabil pentru tot. Am făcut o treabă bună până acum, dar se termină la 30 iunie”.