Protest al polițiștilor din Constanța, timp de patru zile. Reorganizarea-model a IPJ Constanța, un fiasco

Oamenii legii din Constanța sunt nemulțumiți de programul de muncă, dar și de deficitul mare de polițiști, cel mai mare raportat la inspectoratele din țară, așa că aceia care sunt în sistem duc tot greul misiunilor, din ce în ce mai dificile, de pe litoral.

Zeci de polițiști se adună zilnic (25 -30 aprilie 2024) în fața Inspectoratului de Poliție a Județului (IPJ) Constanța ca să își spună nemulțumirile, legate de reorganizarea IPJ Constanța.

Una dintre măsurile din planul de reorganizare este ca, de la data de 1 Mai, polițiștii să să treacă de la tura de 12 cu 24 de ore, la tură de 8 ore de serviciu.

„Se dorește să se treacă la programul de 8 ore cu 16 ore, ceea ce din cauza lipsei de personal nu va fi ceva fezabil. Polițiștii vor ajunge să muncească fără timp de recuperare suficient, fără timp liber suficient, mai ales că unii dintre noi fac naveta. Nici nu ajungi acasă să pui capul pe pernă că trebuie să pleci din nou“, a declarat agentul de poliție Nicolae Ababei.

Protestul a început de joi, 25 aprilie 2024, și continuă vineri, 26 aprilie 2024, când zeci de polițiști se adună în fața Inspectoratului de Poliție a Județului Constanța ca să își spună nemulțumirile. Proteste sunt anunțate și pentru zilele de 29 și 30 mai, tot în fața instituției.

Polițiștii spun că toate nemulțumirile lor sunt legate de reorganizarea IPJ Constanța. Una dintre măsurile din planul de reorganizare este ca, de la data de 1 Mai, polițiștii să treacă de la tura de 12 cu 24 de ore, la tură de 8 ore de serviciu.

„Vara trecută, în iunie, iulie și august, am muncit și șapte zile la rând schimbul trei, și am avut doar două zile libere după. Efectiv nu mai puteam, eram frânt de oboseală. Primim bani puțini, există și restanțe. Eu, de pildă, am niște bani de primit din decembrie. Nu i-am primit nici acum“, a afirmat alt polițist.

Oamenii legii sunt nemulțumiți și de condițiile de muncă: fiind puțini, li s-a mărit aria de patrulare in care trebuie să prevină infracțiunile si să intervină, daca este cazul. De exemplu o patrulă din Mangalia va trebui să patruleze pină la Tuzla pe o distanță de 23 de kilometri.

Deși în momentul în care s-a decis reorganizarea IPJ Constanța s-a avut în vedere că se vor face angajări masive, acest lucru nu s-a întâmplat: din școlile de agenți au venit doar 30 de polițiști iar la recrutările din sursă externă posturile disponibile nu s-au ocupat.

„Noi vrem să atragem atenția asupra meseriei de polițist, care în ultimii 10‑15 ani nu mai este atractivă, iar acest lucru se vede în numărul din ce în ce mai mic de tineri care vor să intre la școlile de Poliție. Dacă acum 10‑15 ani erau 10‑15 pe un loc, acum avem procentaj de 0,80 - 1,20 pe un loc“, a declarat alt polițist.

„Nici nu putem primi pe oricine“

În luna martie au fost scoase la concurs 314 posturi pentru Constanța.

„Am avut înregistrați, pe cele 314 posturi scoase la concurs, un număr de 1.163 de candidați. Din păcate aproape jumătate au căzut la validarea dosarului. Un număr mare dintre ei au căzut la probele fizice, iar după probă scrisă au rămas 130. Condițiile sunt riguroase, dar nici nu putem permite oricui să se angajeze la Poliție, este o muncă solicitantă și trebuie să îi facă față. Posturile neocupate vor fi din nou scoase la concurs", a declarat chestorul Dumitru Bîltag, inspectorul șef al IPJ Constanța.

Cu privire la schimbarea programului de lucru, inspectorul șef a explicat faptul că turele 12‑24, 12‑48 au fost adoptate în timpul pandemiei, adaptate pentru situația din acea perioadă, situație operativă care nu se mai regăsește acum.

Cel mai probabil, acest program va fi extins asupra polițiștilor din întreaga țară, dat fiind faptul că reorganizarea IPJ Constanța este un proiect-pilot, care va fi aplicat, în viitor, tuturor inspectoratelor.

Reorganizarea a fost decisă de ministrul de Interne Cătălin Predoiu după tragedia rutieră de la 2 Mai, când verificările au scos la iveală nereguli atât de multe și de grave, încât Predoiu a desființat practic întreaga structură, a înlocuit majoritatea șefilor și a adus în subordinea IPJ Constanța Portul Constanța și tronsonul de Autostrada Soarelui care traversează județul.