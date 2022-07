LIVE TEXT | Război în Ucraina. O închisoare a fost bombardată. Zelenski denunţă o "crimă de război deliberată a Rusiei"

UPDATE 05:30 Ruşii au atacat o închisoare în care au murit peste 50 de persoane

Preşedintele Ucrainei a calificat bombardamentul de vineri al ruşilor asupra unei închisori în care şi-au pierdut viaţa peste 50 de persoane drept o "crimă de război deliberată a Rusiei". De cealaltă parte, conducerea de la Moscova a acuzat Ucraina de acest atac.

Ministerul Apărării rus a declarat, într-un comunicat, că tirurile unui sistem de artilerie Himars, au lovit închisoarea Olenivka, situată la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de Doneţk, relatează Agerpres.

UPDATE 05:00 Blinken afirmă că a discutat cu Lavrov şi a insistat ca Kremlinul să accepte oferta SUA privind prizonierii

Blinken a insistat ca Rusia să accepte propunerea substanţială pe care conducerea de la Washington făcut-o în urmă cu două săptămâni pentru eliberarea a doi americani. A fost prima convorbire directă dintre Blinken şi Lavrov de la începutul războiului din Ucraina. Ambele părţi au urmărit să îşi păstreze poziţiile, conform declaraţiilor făcute de secretarul de stat american şi de Ministerul de externe rus.

"Am avut o discuţie sinceră şi directă", a declarat Blinken, într-o conferinţă de presă la Departamentul de Stat. "Am insistat ca Kremlinul să accepte propunerea substanţială pe care am făcut-o pentru eliberarea lui Paul Whelan şi Brittney Griner", a spus el, relatează news.ro.

UPDATE 00:00 Ucraina a respins încercările forţelor ruse de a lua cu asalt mai multe districte din Doneţk

Statul Major al armatei ucrainene a spus că forţele ucrainene au reuşit să respingă atacurilor ruşilor asupra districtelor Soledar, Smirhiria şi Vershy, din regiunea Doneţk.

„Ocupanţii au încercat din nou să ia cu asalt districtele Soledar, Vershyn şi Semihirya. Din nou, fără succes – au suferit pierderi şi au plecat”, a declarat Statul Major al armatei ucrainene, vineri, relatează Libertatea.ro.

Lavrov i-a transmis lui Blinken că prin furnizarea de arme, Occidentul nu face decât să prelungească agonia regimului de la Kiev

Vineri a avut loc prima discuţie telefonică dintre Antony Blinken şi omologul său rus, Serghei Lavrov. Ministrul de externe rus i-a transmis luiBlinken că relaţiile bilaterale au nevoie urgentă de normalizare, potrivit unui comunicat MAE rus.

În comunicat se arată că Lavrov i-a transmis omologului său american că războiul din Ucraina va continua până când Rusia ăşi va atinge obiectivele, iar armele pe care Occidentul le livrează Ucrainei nu fac altceva decât să prelungească agonia regimului de la Kiev, relatează Digi24.

„Ministrul (Lavrov) a prezentat abordările de principiu ale Rusiei în lumina operaţiunii militare speciale pe teritoriul Republicii Populare Doneţk, al Republicii Populare Luhansk şi al Ucrainei, subliniind că scopurile şi obiectivele acesteia vor fi pe deplin îndeplinite. În acest context, secretarului de stat (Blinken) i s-a atras atenţia asupra faptului că pomparea continuă de arme din partea SUA şi a NATO către forţele armate ucrainene şi către batalioanele naţionaliste, care sunt folosite pe scară largă împotriva civililor, nu face decât să prelungească agonia regimului de la Kiev, prelungind conflictul şi sporind numărul victimelor”, a avertizat Serghei Lavrov, potrivit comunicatului MAE rus.