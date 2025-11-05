search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

UE ar putea primi noi membri până în 2030. Șefa politicii externe a Uniunii: „o necesitate evidentă”

0
0
Publicat:

Uniunea Europeană ar putea accepta noi membri până în 2030, a declarat Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii, lăudând progresele înregistrate de Muntenegru și Albania, dar criticând regresul democratic din Serbia și declinul mai accentuat din Georgia, notează The Guardian. 

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. FOTO: EPA-EFE
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas. FOTO: EPA-EFE

Declarațiile au fost făcute după ce Comisia Europeană a publicat raportul anual privind 10 țări candidate la aderarea la UE, după ce invazia Ucrainei în 2022 a dat un nou impuls unui proces care era de mult timp în impas. 

„Invazia Rusiei în Ucraina și schimbările geopolitice fac ca extinderea UE să fie o necesitate evidentă”, a spus Kaja Kallas. „Este necesară dacă vrem să fim un actor mai puternic pe scena mondială.”

Kallas a adăugat că „admiterea de noi țări în UE până în 2030 este un obiectiv realist” și a menționat că Muntenegru este cel mai avansat în procesul de aderare, alături de Albania. Fosta prim-ministră a Estoniei a subliniat că apartenența la UE ar putea reprezenta o „garanție majoră de securitate” pentru Ucraina, iar nicio țară candidată nu a implementat reforme atât de ample în timp de război.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vorbind din orașul Pokrovsk, a declarat că își dorește ca Ucraina să adere la UE înainte de 2030.

Oficialii au lăudat, de asemenea, progresul Moldovei, a cărei guvernare a acuzat Rusia de campanii ilegale pentru influențarea voturilor, inclusiv finanțări ascunse, cumpărare de voturi și propagandă. „Moldova a înregistrat cel mai mare progres într-un an, în ciuda amenințărilor hibride continue și a încercărilor de destabilizare a țării pe drumul ei european”, a spus comisarul pentru extindere, Marta Kos.

Au existat însă critici aspre la adresa autorităților din Georgia, despre care Kos a spus că este o țară candidată la aderarea la UE doar cu numele. Liderii UE au suspendat negocierile de aderare ale Georgiei anul trecut, după o represiune violentă împotriva protestatarilor pașnici care au ieșit în stradă împotriva legii „agenților străini” inspirată de Rusia, care impune grupurilor societății civile să se înregistreze sub această etichetă stigmatizantă dacă primesc fonduri din străinătate.

Kos le-a transmis liderilor georgieni: „Dacă sunteți serioși în privința UE, ascultați-vă oamenii și opriți arestările opoziției, jurnaliștilor și celor care gândesc diferit de voi. Atunci putem vorbi.”

Perspectivele pentru Serbia sunt mixte. Președintele autoritar Aleksandar Vučić s-a confruntat cu un an de proteste împotriva corupției, declanșate de prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, care a ucis 16 persoane. Kos a criticat „regresul în libertatea de exprimare și academică” și a cerut autorităților să clarifice alegerea strategică a țării, evitând retorica anti-UE.

Aderarea la UE necesită unanimitatea celor 27 de state membre, inclusiv a Ungariei. Guvernul maghiar blochează negocierile cu Ucraina, ceea ce afectează indirect și progresul Moldovei. Oficialii studiază modalități de a avansa fără aprobarea formală a tuturor celor 27 de membri.

Unii politicieni cer reformarea UE înainte de a primi noi membri, pentru a evita paralizia politică într-un bloc deja extins. Kos a spus că nu este necesar să se facă reforme înainte de aderarea Muntenegrului (624.000 de locuitori) sau Albaniei (2,7 milioane de locuitori), deoarece nu ar exista „implicații financiare majore” pentru țările membre.

Ucraina, cu o populație prebelică de 41,4 milioane și nevoi uriașe de reconstrucție, va reprezenta o provocare pentru aliații săi cei mai apropiați, precum Polonia, principalii beneficiari neti ai fondurilor UE.

Întrebată despre abolirea veto-ului în politica externă, Kallas a răspuns: „Ordinea mondială se schimbă chiar acum, iar întrebarea pentru noi este care este rolul nostru și dacă suntem capabili să jucăm acest joc geopolitic. Putem face acest lucru doar dacă putem adopta decizii.”

Europa

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
digi24.ro
image
Operațiunea Jupiter 4 se intensifică pe zi ce trece. Polițiștii fac 267 de percheziții în mai multe județe
stirileprotv.ro
image
Când se folosesc luminile de ceață, de fapt. Regula de aur din Codul Rutier pe care toți șoferii trebuie să o respecte
gandul.ro
image
INFOTRAFIC: Vizibilitate redusă din cauza ceții în mai multe județe ale țării
mediafax.ro
image
Ionel Dănciulescu, dezvăluiri tulburătoare despre situaţia lui Cornel Dinu! Drama prin care trece legenda lui Dinamo. “Nu mai vrea să dialogheze cu nimeni!”
fanatik.ro
image
Trei lovituri simultane care ar putea duce Rusia spre o catastrofă economică și militară
libertatea.ro
image
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
"Ce mesaj ai vrut să transmiți?" Ronaldo a explicat, fără rețineri, gestul făcut față de Donald Trump
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
antena3.ro
image
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci cu frunzele uscate din curte? Iei amendă de 20.000 de lei dacă le dai foc
playtech.ro
image
„Vai, vai, vai! Le vine și lor rândul”. Polemică pe arbitraj între Gigi Becali și Mihai Rotaru: „Hai să vedem la meciurile directe”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Când vor fi virate bursele elevilor aferente lunilor septembrie şi octombrie: Banii vor intra direct pe carduri
kanald.ro
image
Fotbalistul român pe care Viktor Orban îl numește „legenda sportului maghiar”. Cum a ajuns fostul căpitan al naționalei...
playtech.ro
image
Ea este tânăra ucisă de propriul iubit pentru că a refuzat să facă avort! A fost găsită fără suflare în mașină, cu ecografia lângă ea, la scurt timp după ce l-a anunțat despre sarcină
wowbiz.ro
image
E cutremur! Ilie Bolojan prelungeşte austeritatea în 2026: Se îngheaţă pensii, salarii şi alocaţii!
romaniatv.net
image
Catedrala Națională se închide pe perioadă nelimitată. Când mai poate fi vizitată
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dieta lui Dan Negru, la 54 de ani: „Mă feresc de tipurile de mâncare pe care bunica mea nu le-ar recunoaște”. Ce pune, de fapt, în farfurie și cum slăbește rapid?
click.ro
Vinete, Pexels (3) jpg
Există 21 de tipuri diferite de penisuri, spun studiile. Cum să ai parte de plăcere maximă, indiferent de formă
okmagazine.ro
Reese Witherspoon foto Profimedia jpg
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Salariul pe care îl încasează un român, în Elveția: „Acum muncesc la pește congelat. 3 luni am fost în probe”. Ce cheltuieli lunare are?

OK! Magazine

image
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, iar Prințul William e în doliu! Detaliile sunt tulburătoare

Click! Pentru femei

image
N-a spus la nimeni, dar a suferit o depresie devastatoare. Ce simptome are acum Reese Witherspoon

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate