Cel mai mare festival din Europa, ”Beach, Please!”, anunță cele mai mari reduceri din istorie

Festivalurile devin noul lux de experiență — tinerii pun evenimentele în coș înaintea produselor.

BeachPlease Day0 Intrare 16 x 9 png

Festivalul care a doborât toate recordurile în 2025 intră în cea mai mare campanie de Black Friday din istoria evenimentelor din România. Pe 7 noiembrie, dimineața devreme, Beach, Please! și eMAG lansează împreună un drop special: 100 de bilete la prețul simbolic de 10 lei, urmate de valuri de reduceri de 40%, 30% și 20%, plus anunțul unui headliner internațional.

„Este cel mai mic preț la care vei putea cumpăra bilet. Vrem să le mulțumim fanilor care ne-au fost alături încă de la început, să le dăm ocazia să fie parte din ediția aniversară Beach, Please! 2026. De data asta, vara începe mai devreme,” a spus Andrei Șelaru (Selly), co-fondator Beach, Please!

Un fenomen care a redefinit festivalurile din România

În doar 4 ediții, Beach, Please! a devenit cel mai mare festival din Europa dedicat noii generații, cu peste 500.000 de participanți la ediția din 2025. Pe scenele sale au urcat artiști internaționali precum Travis Scott, Yeat, A$AP Rocky, Lil Pump, Swae Lee, alături de cei mai iubiți artiști români din hip-hop și trap.

Festivalul nu înseamnă doar muzică — ci o experiență completă de entertainment: zeci de activări de brand, zone de artă urbană, sport, gaming și lifestyle, sute de creatori de conținut, și o comunitate care a crescut organic, an de an.

“NU-ȚI LUA BILETE LA Beach, Please! (ÎNCĂ)”

Campania de Black Friday vine cu un concept ironic: „NU-ȚI LUA BILETE LA Beach, Please!” — o provocare adresată fanilor de a rezista tentației până când va începe “Beach, Please! x eMAG Black Friday Drop”.

Odată cu startul reducerilor, festivalul va anunța și primul headliner internațional al ediției 2026, într-un moment special transmis pe radio și online.

„De Black Friday, eMAG aduce nu doar reduceri la produse, ci și un festival de oferte pentru experiențe memorabile, precum biletele la Beach, Please!, disponibile la cel mai mic pret din an, în rate, fără dobândă, o surpriză pregătită pentru toți cei care vor să-și planifice vara încă de acum.” a declarat Razvan Acsente, Head of Marketing RO, BG & HU.

Despre Beach, Please!

Lansat în 2022, Beach, Please! a devenit cel mai mare festival din Europa. În 2025, evenimentul a reunit peste 500.000 de participanți, peste 200 de artiști, zeci de brand activations și o audiență online de milioane de vizualizări.

Prin experiențele sale, Beach, Please! a transformat litoralul românesc într-un epicentru al culturii urbane și al noilor valuri din muzică, modă și entertainment.

