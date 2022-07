LIVE TEXT | Război în Ucraina. Hersonul ar putea fi asediat în două zile de forţele ucrainiene. Trupele ruse pot avansa spre Slaviansk şi Kramatorsk din trei direcţii

UPDATE 06.30 Trupele ruse pot avansa spre Slaviansk şi Kramatorsk din trei părţi - ISW

Trupele ruse au lansat lovituri de artilerie la sud de Barvinkovo ​​şi au bombardat Nikopol şi Novopavlivka, precum şi mai multe aşezări la nord-vest de Slovyansk. Trupele de ocupaţie ruse pot astfel încerca să avanseze spre Slovyansk şi Kramatorsk nu numai dinspre nord şi est, ci şi din vest, din poziţiile lor din zona Barvinkov, arată analiştii militari americani ai Institutului pentru Studiul Războiului ( ISW ).

Se observă că trupele ruse au obţinut succese minore la sud-est de Siversk şi şi-au continuat ofensiva la vest de Lîsîchansk. Potrivit analiştilor ISW, aceste lovituri pot indica faptul că ocupanţii încearcă să ocolească Barvinkovo ​​dinspre est şi fie să se deplaseze în direcţia autostrăzii E40 Izyum-Sloviansk pentru a avansa spre sud-est spre Sloviansk, fie să se deplaseze direct la sud-est de Barvinkovo ​​în direcţia Kramatorsk.

„Forţele ruse pot crea condiţii pentru un posibil asalt asupra Kramatorsk, care se va desfăşura în paralel cu ofensiva de pe Sloviansk”, a spus ISW într-un comunicat.

Potrivit analiştilor, cu o zi înainte, armata rusă a efectuat încercări ofensive limitate şi a efectuat lovituri aeriene, de artilerie şi de rachete de-a lungul întregii linii a frontului.

Potrivit experţilor, forţele ruse îşi reconstruiesc în prezent forţele şi creează condiţii pentru noi ofensive semnificative în următoarele săptămâni sau luni. Prin urmare, nu este necesar să ne aşteptăm la operaţiuni ofensive majore din partea ocupanţilor.

De asemenea, se raportează că regiunile ruseşti continuă să-şi creeze propriile unităţi temporare de voluntariat pentru a compensa pierderile de personal în timpul războiului din Ucraina.

UPDATE 05.45 Flăcări în Shakhtarsk lângă Doneţk .

Diferite canale Telegram raportează că un depozit de muniţii rus este în flăcări.

Flames in occupied #Shakhtarsk near #Donetsk. Different Telegram channels report that a #Russian ammunition depot is on fire. pic.twitter.com/ClAvmyGGPo — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2022

UPDATE 04.39 Hersonul poate fi asediat în două zile de forţele ucrainiene

Forţele Armate ale Ucrainei desfăşoară acţiuni de contraofensivă în direcţia Herson şi nu o contraofensivă. În aceste condiţii, Hersonul ar putea fi asediat în două zile dacă există o superioritate de foc şi un număr suficient de trupe. După aceea, va fi necesar să se efectueze o operaţiune specială sau să emită un ultimatum ocupanţilor cu cererea de a se preda. Această opinie a fost exprimată de un expert militar, colonelul de rezervă al Forţelor Armate ale Ucrainei, Oleg Jdanov, în timpul unei transmisiuni în direct cu Mark Feigin.

Potrivit acestuia, în cazul unui asediu al oraşului, podul Antoniv din apropiere de peste Nipru trebuie să fie „închis” pentru inamic.

„Atunci le mai rămâne pentru retragere doar râul Nipru, pe vâsle, bărci... Personalul poate fi scos, dar trebuie dus într-un sac de foc. Artileria trebuie să lucreze de-a lungul Niproului şi să împiedice grupul să plece. . Această opţiune poate fi luată în considerare, dar cel mai important lucru - sunt necesare prezenţa unei rezerve şi a forţelor şi mijloacelor necesare pentru asediul oraşului”, a explicat expertul.

"Încercăm să dezvoltăm acest succes cât de mult putem. Dar există bătălii poziţionale foarte înverşunate, artileria funcţionează. Aviaţia - atât a noastră, cât şi a rusilor se lovesc una pe alta cu o forţă teribilă şi încearcă să oprească avansul", a explicat el.

Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW) susţine şi el că armata ucraineană continuă să creeze condiţii pentru o contraofensivă asupra Hersonului.

UPDATE 03.27 Procuratura regională din Harkiv a publicat fotografii cu bombardarea de ieri a districtului Nemyshlyanskiy din Harkov.

În urma bombardamentelor, trei persoane au fost ucise şi cinci au fost rănite.

The #Kharkiv regional prosecutor's office published photos of today's shelling of the Nemyshlyanskiy district of Kharkiv



As a result of the shelling, three people were killed and five were wounded. pic.twitter.com/9EfF2tEvMD — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2022

UPDATE 01.41 Noi pierderi pentru ruşi pe frontul de sud

În timpul zilei de ieri, 12 ocupanţi ruşi, un depozit de muniţii şi mai multe echipamente de luptă inamice au fost eliminate în sudul Ucrainei, a menţionat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional „Sud”, Vladyslav Nazarov.

„Conform rezultatelor muncii unităţilor noastre de rachete şi artilerie şi a altor unităţi, pierderile inamicului sunt 12 lansatoare de rachete, un tanc, un obuzier Msta-B, un depozit de muniţii şi un UAV Orlan-10, care a fost distrus în timpul unei încercări de a efectua recunoaşteri în zona Visokopil”, a menţionat el.

Potrivit lui Nazarov, gruparea navală inamică continuă să ameninţe cu utilizarea a 40 de rachete Kalibr aflate pe nave de suprafaţă şi 2 submarine, care sunt situate în partea de nord-vest a Mării Negre .

Cu o zi înainte, locuitorii din regiunea Herson ocupată temporar au fost îndemnaţi să stea departe de concentrările de echipamente inamice sau de trupe ruseşti în legătură cu o posibilă ofensivă a Forţelor Armate.

UPDATE 00.30 Locurile de gropi comune din satul Stary Krym de lângă Mariupol s-au dublat.

Jurnalişti ai proiectului „Scheme”, menţionează în acest sens imagini din satelit

Places of mass graves in the village of Stary Krym near #Mariupol have doubled.



📰 Journalists of the "Scheme" project, citing satellite images pic.twitter.com/Egv5oJOROq — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2022

ŞTIRE INIŢIALĂ În regiunea Cernihiv, două tancuri ruseşti cu tot cu membri echipajului decedat au fost scoase din apă

În regiunea Cernihiv, două tancuri ruseşti având în interior membri ai echipajului (decedat) au fost scoase din apă, se arată pe pagina oficială a Comandamentului Operaţional „Nord” de pe Facebook.

„Două tancuri ruseşti şi cinci ocupanţi „conservaţi” au fost scoase din râu pe teritoriul comunităţii Minsk din regiunea Cernihiv”, notează postarea.

Potrivit martorilor oculari, un tanc T-72 inamic s-a scufundat la sfârşitul lunii februarie. În interior au fost găsite cadavrele a doi membri ai echipajului. Scaunul şoferului era gol. Maşina de luptă s-a scufundat cu şenile în sus, aşa că cei care se aflau în turn au fost sortiţi să piară.

Un alt tanc rusesc T-72 a fost scos pe 6 iulie. Înăuntru era un echipaj complet (trei ruşi).