Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă

Noua decizie va afecta stilul de viață obișnuit al elitei lui Putin, inclusiv soțiile și amantele, care, sub acoperirea pașapoartelor diplomatice, zboară în UE pentru cumpărături și vacanțe, ocolind sancțiunile.

Europa pregătește o sancțiune nu foarte zgomotoasă, dar foarte sensibilă împotriva Kremlinului. UE ar putea restricționa libera circulație a diplomaților ruși în zona Schengen, și implicit a soțiilor, amantelor și rudelor acestora cu pașapoarte diplomatice, care până acum se plimbau nestingheriți prin stațiuni, cumpărau bijuterii de lux și duceau o „a doua viață” în Monaco și Milano, scrie Politico.

Pentru cei care adoră Dolce&Gabbana și vilele de la lacul Como, aceasta va fi o lovitură dureroasă. Ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavsky, a informat Politico despre pregătirea măsurilor.

Libertate doar într-o singură țară

În prezent, diplomații din Federația Rusă, chiar și pe fondul războiului, pot încă călători în Europa fără restricții, profitând de faptul că interdicțiile de viză nu îi afectează oficial. Dar Cehia cere de mult timp să se elimine această portiță, numind astfel de diplomați „ofițeri GRU cu pașapoarte de acoperire”. Acum, ideea sa a fost susținută de încă opt țări, printre care Polonia, Letonia, Lituania, Danemarca și Țările de Jos. Esența propunerii este de a permite diplomaților ruși să se afle doar în țara în care sunt acreditați, adică dacă o persoană lucrează la ambasada din Berlin, să rămână în Berlin. Dar nu va mai putea să se odihnească pe Coasta de Azur sau să cumpere diamante la Viena.

Pentru elita rusă, asta înseamnă prăbușirea unei lumi importante și familiare. Mulți oficiali și oameni din forțele de ordine au dat pașapoarte diplomatice soțiilor și copiilor lor, ca să poată nu numai să ocolească sancțiunile, dar și să se simtă ca niște oaspeți VIP în Europa.

Au folosit imunitatea diplomatică, au plecat liniștiți în străinătate și au cheltuit bani în magazinele Cartier, Chanel și Bvlgari.

Dacă noua măsură de sancționare va fi adoptată în cadrul celui de-al 19-lea pachet, întregul sistem se va prăbuși.

Autoritățile europene vor să închidă neofiții și, în același timp, să complice logistica pentru spionii sub acoperire.

Lovitura asupra sabotajelor

De asemenea, vor avea de suferit spionii și sabotorii ruși: serviciile speciale europene au intensificat deja presiunea.

Polonia a introdus deja un regim de notificare pentru toți diplomații ruși. Marea Britanie, în general, solicită autorizație pentru fiecare mutare.

UE se apropie treptat de un prag important: pentru prima dată în doi ani și jumătate de război, Kremlinul poate primi o „lovitură de sancțiuni” personală, nu asupra apărării, ci asupra portofelelor și concediilor elitei sale.