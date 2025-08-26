search
Marți, 26 August 2025
Fostul președinte Emil Constantinescu critică tăierile bugetare și amenință USR cu plângeri penale: Institutul Levantului, pe lista de desființare

Publicat:

Fostul președinte Emil Constantinescu se declară revoltat de decizia coaliției de guvernare de a desființa Institutul Levantului, creația sa de suflet, și amenință că va da în judecată USR, partidul care a propus închiderea instituției. 

Emil Constantinescu amenință USR cu judecata / Sursa foto: Emil Constantinescu FB
Revolta fostului președintele al României, Emil Constantinescu, față de planul de austeritate

Emil Constantinescu se implică în controversa tăierilor bugetare la instituţiile de stat. Fostul preşedinte este nemulţumit că Institutul Levantului, creaţia sa de suflet, se alfă pe lista celor propuse pentru desfiinţare. Şi ameninţă să dea în judecată USR, partidul care a venit cu ideea. Însă coaliţia de guvernare este decisă să taie în carne vie. Pe lângă institutele cu directori plătiţi mai bine ca miniştrii, vor să desfiinţeze ori să comaseze şi alte agenţii sau companii de stat, potrivit observatornews.ro 

La 85 de ani, fostul preşedinte a renunţat la discreţia care l-a caracterizat de la terminarea mandatului. Miza - Institutul Levantului, creat în 2017 la insistenţele sale şi propus acum pentru desfiinţare, în cursa reducerilor bugetare. 

"De opt ani de zile, încă de la înfiinţarea institutului, o formaţiune politiciă, USR-ul, a atacat violent  Institutul ca un programn politic", spune Emil Constantinescu, fostul preşedinte al României, conform sursei citate. 

"Sunt câteva din instituţiile pentru care USR a avut de-a lungul timpului inclusiv iniţiative legislative de desfiinţare. Discutăm despre Institutul pentru Studierea Ştiinţelor Levantului", spune Ştefan Pălărie, senator USR.   

Fostul șef de stat amenință USR cu plângeri penale și acuză partidul de compromat

"Vom lua atitudine în plan juridic, printr-o plângere penală şi pentru despăgubiri pentru compromat, pentru această acţiune de hărţuire a personalului şi în acelaşi timp de instigare la ură împotriva institutului", spune Emil Constantinescu, fostul preşedinte al României.   

Nu este pentru prima dată când Institutul Levantului este acuzat că funcţionează doar ca un pretext pentru sinecuri. În sediul ultracentral, de lângă Arcul de Triumf, cei 27 de angajaţi lucrează la misiunea principală a instituţiei: diplomaţia culturală. 

"Institutul are un public academic, un public înalt, pentru că aceasta este zona de expertiză. Noi nu ne putem adresa publicului larg", spune Cătălin-Ştefan Popa, director interimar Institutul Levantului.   

Pentru munca sa, directorul primeşte un salariu brut lunar de 12.714 lei. Iar bugetul anual se ridică la puţin peste 2 milioane de lei.  

Emil Constantinescu, critici pentru liderii politici

Emil Constantinescu critică decidenţii pentru lipsa de strategie pe termen lung şi a unei viziuni proprii asupra viitorului ţării. Fostul preşedinte al României menţionează că nu ar mai candida la prima funcţie în stat şi atrage atenţia asupra nivelului liderilor politici la nivel mondial. 

  "În România, în opinia publică românească, totul este distrus prin băşcălie. La un moment dat, dacă vrei să distrugi ceva, nu ai nevoie de argumente, nu ai nevoie de cercetări, foloseşti o băşcălie. (...) Pentru că eram preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor din România şi cunoşteam foarte bine toată elita românească, am făcut un studiu, cât ar fi nevoie de schimbarea administraţiei, aşa s-a ajuns la 15.000. (...) Aceşti specialişti au existat. Nu era un guvern de 15.000, dar dacă a zis cineva "ha-ha-ha", s-a terminat. A ajuns ceva de râs. Eu am format un guvern academic", a declarat Emil Constantinescu.   

