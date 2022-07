LIVE TEXT | Război în Ucraina. De ce conflictul ar putea dura 10 ani. Soldaţii ucraineni au distrus un depozit de muniţii al ocupanţilor ruşi din Donbas

UPDATE 07.20 Ucraina îngheaţă active ruseşti şi belaruse în valoare de 12 milioane de dolari, afirmă procurorul general

Biroul procurorului general al Ucrainei a anunţat îngheţarea unor active în valoare de 12 milioane de dolari aparţinând unor întreprinderi ruseşti şi belaruse, potrivit CNN.

Printre aceste active se numără 300 de containere feroviare cu îngrăşăminte minerale care au fost găsite în neregulă cu reglementările vamale ucrainene, potrivit declaraţiei postate pe site-ul procuraturii.

"Pentru a se asigura că bunurile sunt păstrate ca probe şi potenţiala confiscare a acestora, Biroul Procurorului General a impus îngheţarea, pe baza deciziilor judecătorilor de instrucţie de la Tribunalul districtual Shevchenkivskyi din Kiev", se arată în declaraţie.

Biroul ucrainean pentru securitate economică şi evaziune fiscală pe scară largă conduce ancheta, potrivit declaraţiei.

UPDATE 06.24 Aşa a plecat armata ucraineană din Lîsîchansk. Organizat şi vesel. Fără încercuiri sau distrugere.

UPDATE 05.54 Forţele armate ucrainiene au distrus un important depozit de muniţii al ruşilor din Donbas

În noaptea de 5 iulie, apărătorii ucraineni au distrus depozitul de muniţii al ocupanţilor ruşi din Kadiivka, regiunea Lugansk, transmite Channel 24. Depozitul inamic cu muniţie era situat în Kadiivka, în zona ZBV.

Muniţia a detonat timp de aproximativ două ore. Există informaţii că acest depozit a fost unul dintre principalele pentru furnizarea de obuze în direcţia Popasna - Severodonetsk - Lîsîchansk - Bakhmut.

În acest moment, nu există informaţii oficiale despre pierderile ruşilor.

Anterior, a fost raportat că armele americane şi occidentale care sosesc în Ucraina influenţează deja cursul ostilităţilor, a declarat fostul reprezentant special al Statelor Unite ale Americii în Ucraina, Kurt Walker.

„Sosesc sisteme de armament şi muniţie din SUA, dar încă nu a sosit totul. Deja influenţează (cursul războiului – UNIAN) precum atacurile de succes asupra depozitelor de muniţii pe care le-am văzut în ultimele zile. Va continua. Îi pune pe ruşi într-o poziţie mai vulnerabilă ", a spus el.

In Donetsk, an ammunition depot near the railway tracks is on fire



In #Donetsk, an ammunition depot, which was located near the railway tracks, caught fire. Explosions of #Russian weapons have been going on for the third hour. pic.twitter.com/D2Tqdv7mbK — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2022

UPDATE 02.45 Navele ruseşti sunt în alertă în Marea Neagră. Eliberarea Insulei Şerpilor a activat şi aviaţia rusă.

Potrivit comandamentului operaţional „ Sud ” (OK „ Sud ”), vorbim despre prezenţa în Marea Neagră, gata de luptă, a trei nave de suprafaţă purtătoare de rachete „Calibre” şi a două submarine. Peste 30 de rachete sunt gata de utilizare conform estimărlor OK „ Sud ” .

„Ameninţarea cu rachete asupra Odesei, a regiunii Odesa şi a regiunii Mykolaiv, inclusiv din aer, este destul de semnificativă şi probabilă”.

În acelaşi timp, în mass-media de propagandă se răspândesc informaţii care afirmă că în şcolile din Odesa au fost amenajate puncte de tragere fortificate, iar pe teritoriul instituţiilor de învăţământ sunt amplasate echipamente grele şi artilerie. De regulă, forţele de ocupaţie lansează periodic falsuri similare pentru a-şi justifica ulterior atacurile asupra infrastructurii sociale, avertizat în OK „Sud”.

UPDATE 01.53 Arestovici a menţionat pierderile Federaţiei Ruse în luptele pentru Lîsîchansk

Consilierul şefului biroului preşedintelui Ucrainei, Oleksiy Arestovych, a anunţat în timpul unei conversaţii cu apărătorul rus al drepturilor omului Mark Feigin, despre pierderile invadatorilor ruşi în timpul capturii Lisicanskului .

"După cele mai modeste calcule, trei brigăzi de ocupanţi ruşi şi mai multe batalioane de tancuri "s-au stins" acolo. Adică vreo 7 mii de invadatori, nici mai puţin, poate mai mulţi", a spus el.

Potrivit lui Arestovych, militarii ucraineni şi-au îndeplinit toate sarcinile în această direcţie.

"Dacă priveşti lucid, ambele părţi şi-au îndeplinit sarcinile. Au mers la graniţele regiunii Lugansk, iar noi am obţinut o victorie, prin faptul că am întârziat înaintarea rusă până la sosirea ajutorului occidental. Am determinat retragerea a aproximativ 60% din trupele lor, care se aflau pe teritoriul Ucrainei, către această zonă şi am creat condiţii pentru a desfăşura acţiuni contraofensive lângă Ugledorar, în direcţia Zaporojie şi în direcţia Herson în acelaşi timp”, a spus consilierul şefului biroului preşedintelui. El a spus că în urmă cu o lună, trupele ruseşti înaintau pe cinci direcţii, iar trupele ucrainene desfăşurau acţiuni contraofensive într-o singură direcţie.

"Acum suntem pe trei direcţii, iar ei acţionează tot pe trei direcţii. Aceasta este o perspectivă tristă pentru ocupant", a subliniat Arestovich.

UPDATE 00.34 Prima femeie soldat din Legiunea „Libertatea Rusiei” s-a adresat soldaţilor ruşi

Ea a spus că a mers să lupte pentru Ucraina pentru că vrea să răzbune moartea soţului ei şi a soldaţilor ruşi care au fost trimişi la moarte de Vladimir Putin.

The first female soldier from Legion "Freedom of Russia" addressed the Russian soldiers



She said that she went to fight for #Ukraine because she wants to avenge the death of her husband and #Russian soldiers who were sent to their deaths by Vladimir Putin. pic.twitter.com/M4rJy0y4nZ — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2022

UPDATE 00.12 Un analist israelian a explicat de ce războiul din Ucraina ar putea dura 10 ani

În războiul Ucrainei cu Rusia, ambele părţi nu sunt mulţumite de posibilele scenarii de oprire a războiului propuse de inamic. De aceea, şi din cauza genocidului rusesc, părţile nu poartă negocieri. Mai mult, Federaţia Rusă îşi pregăteşte cetăţenii pentru un război prelungit şi un regim de război, explica ofiţerul Forţelor de Apărare a Israelului şi analistul militar Yigal Levin la postul TV Canalul 24. El le-a cerut ucrainenilor să se pregătească moral pentru faptul că acesta este „un război de ani de zile, de lungă durată”.

"Ştim că astfel de războaie pot dura mulţi ani. Războiul din Afganistan a durat 20 de ani. Prin urmare, este foarte posibil ca în Ucraina să dureze ani sau 10 ani", a observat Levin, sugerând că intensitatea luptelor poate scădea şi creşte periodic.

Analistul a mai afirmat că victoria Ucrainei va fi adusă mai aproape nu doar de armele occidentale, ci şi de implementarea acestora. Pentru aceasta, potrivit lui, inteligenţa trebuie să funcţioneze perfect, ceea ce va permite să atace cu succes depozitele şi sediile inamice. Este deosebit de important, notează el, cât de reuşită va fi contraofensiva Forţelor Armate de lângă Herson, care a fost ocupat de ruşi.

"De pe Insula Şerpilor, nimeni nu se aştepta ca ruşii să plece într-o zi. Ideea era o confruntare relativ lungă pe insulă, distrugerea constantă a echipamentului şi a forţei de luptă până la plecare. Faptul că se va întâmpla chiar „mâine” a fost necunoscut", a amintit Levin.

Potrivit prognozei sale, dacă Forţele Armate Ucrainiene creează condiţii „infernale” pentru inamicul din sud, distrugând toate podurile, organizând munca partizanilor şi atacurile asupra bazelor, ocupanţii nu vor putea ţine Hersonul şi vor părăsi oraşul.

Evoluţiile din Federaţia Rusă pot aduce, de asemenea, victoria Ucrainei.

"Cum au fost revoluţiile în Rusia în trecut? Au fost eşecuri în războaie. Este posibil ca înfrângerea Rusiei în sudul Ucrainei, abandonul acesteia, ameninţarea Crimeei să afecteze starea de spirit în Rusia însăşi", a rezumat el.

Mai devreme, şeful serviciului de informaţii al Ministerului Apărării Kyrylo Budanov a prezis că, începând de luna viitoare, în Ucraina vor avea loc anumite evenimente care vor marca un punct de cotitură în războiul împotriva Rusiei. În ceea ce priveşte ostilităţile active, majoritatea se vor încheia până la sfârşitul acestui an, prezice el. Întrebat de jurnalişti când s-ar putea termina războiul şi ce este nevoie pentru asta, şeful GUR a răspuns: La anul, cred că da.

La rândul său, prim-ministrul suedez Magdalena Andersson a numit cel mai simplu mod de a pune capăt războiului din Ucraina: Rusia ar trebui să meargă acasă.