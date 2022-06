LIVE TEXT | Război în Ucraina. În uzina Azov din Severodoneţk sunt circa 800 de civili. Ruşii pregătesc o nouă ofensivă în Donbas

UPDATE 06.23 Unitate militară rusă distrusă la Briansk (Rusia) de ucrainieni

Activistul civic ucrainean Yevhen Karas a distribuit un videoclip cu distrugerea unei unităţi militare din regiunea Bryansk, Rusia de către Forţele Armate #Ucrainene.

#Ukrainian civic activist Yevhen Karas shared a video of the destruction of a military unit on #Bryansk region, #Russia by the #Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/BuVCUsn8pS — NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2022

UPDATE 05.53 Ruşii vor încerca să atace în două direcţii simultan - ISW

Ocupanţii ruşi îşi vor continua atacurile asupra Slaviansk şi Siversk. Acest lucru a fost raportat de Institutul American pentru Studii de Război ( ISW ).

Analiştii cred că Kremlinul a recunoscut cel puţin că nu îşi poate atinge rapid obiectivele în Ucraina şi continuă să îşi ajusteze obiectivele militare în efortul de a aborda deficienţele iniţiale ale invaziei ucrainene. Aceştia notează că trupele ruse vor continua să conducă ofensive terestre în zona Severodoneţk, dar apărătorii ucraineni păstrează controlul asupra zonei industriale a oraşului.

Invadatorii au reluat eforturile de a tăia autostrada T1303 Gorsko-Lysychansk şi au început un atac fără succes asupra aşezărilor aflate de-a lungul autostrăzii T1302 Bakhmut-Lysychansk.

Ocupanţii au continuat să atace aşezările din nord-vest şi sud-est de Izyum, încercând să reia ofensiva asupra Slaviansk.

Institutul mai concluzionează că forţele ucrainene au nevoie de sprijin occidental consistent, în special pentru sistemele de artilerie, deoarece numărul şi resursele Rusiei cresc presiunea asupra forţelor ucrainene.

UPDATE 05.12 Imagini din linia întâi a luptei din Severodonetsk

Luptătorii ucraineni au ajuns într-o semiîncercuire, dar au reuşit să se mute spre o altă poziţie şi au ucis câţiva ocupanţi pe parcurs.

⚡️First-person footage of the fighting in #Severodonetsk



The #Ukrainian fighters got into a semi-encirclement, but were able to fight back to another position and slain several occupiers along the way. pic.twitter.com/p8bK8AfaU6 — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

UPDATE 03.45 Separatiştii susţin că apărătorii Ucrainei „ţin ostatici civili”

Unii necombatanţi au reuşit să fugă dintr-o zonă industrială din oraşul Severodoneţk, distrus de război, în timp ce forţele ruse luptă cu apărătorii Ucrainei acolo.

Rodion Miroshnik, un reprezentant susţinut de Rusia al autoproclamatei Republici Populare Lugansk, a declarat că civilii au început să părăsească fabrica, dar nu a spus câţi.

„Există schimburi ocazionale de focuri... Ei [apărătorii ucrainieni] ar putea încă ţine ostatici câteva sute de civili”, a spus el într-o postare online.

Ucraina spune că aproximativ 800 de persoane se ascundeau sub fabrica Azot, inclusiv aproximativ 200 de angajaţi şi 600 de locuitori din Severodoneţk.

Miroshnik a estimat că între 300 şi 400 de luptători ucraineni au fost blocaţi pe teren.

UPDATE 02.27 Ucraina rămâne „fără munitie” în timp ce bătăliile cu trupele ruse sunt în curs

În regiunea Mykolaiv a Ucrainei, pe linia frontului din sud, guvernatorul regional a subliniat necesitatea urgentă de asistenţă militară internaţională.

„Armata Rusiei este mai puternică, are multă artilerie şi muniţie. Deocamdată, acesta este un război de artilerie... şi nu avem muniţie”, a spus Vitaliy Kim. „Ajutorul Europei şi Americii este foarte, foarte important pentru că avem nevoie doar de muniţie pentru a ne apăra ţara.”

Preşedintele Zelensky a spus în discursul său că Ucraina „nu trebuie să permită lumii să-şi mute atenţia de la ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă”.

UPDATE 01.55 Forţele ucrainene au oprit înaintarea inamicului la Popasnaia

Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei raportează că forţele ucrainene au oprit cu succes înaintarea inamicului în apropiere de Popasnaia. Ruşii au fost nevoiţi să se retragă.

The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine reports that the #Ukrainian forces successfully stopped the enemy advance near Popasnaya. The #Russians had to withdraw. pic.twitter.com/O7nI1bHYyx — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

UPDATE 01.29 Armata ucraineană: Rusia pregăteşte ofensiva la Sloviansk

Trupele ruse pregătesc o nouă ofensivă împotriva oraşului Sloviansk, a anunţat armata ucraineană.

Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a declarat că Moscova a reuşit să obţină un punct de sprijin în satul Bohorodychne, la 24 km (15 mile) nord-vest de Sloviansk, şi se pregăteşte să atace oraşul.

Purtătorul de cuvânt al armatei, Oleksandr Shtupun, a declarat că trupele ruse „au avut succes” în lupta în direcţia oraşului. Shtupun a mai susţinut că Rusia avea şase transportatoare în Marea Neagră „pregătite pentru utilizarea armelor de rachete”. El a mai spus că armata ucraineană a „respins” 14 atacuri în regiunile Doneţk şi Lugansk, distrugând patru tancuri, două sisteme de artilerie şi un depozit de muniţii.

UPDATE 01.03 Fostul vicepreşedinte al Gazprombank, Igor Volobuev, s-a alăturat legiunii „Libertatea Rusiei ”. „

Libertatea Rusiei” este o legiune a Forţelor Armate ale Ucrainei, creată în martie 2022 din fosta armată a Federaţiei Ruse.

⚡️⚡️Former vice president of Gazprombank, Igor Volobuev, joined the "Freedom of #Russia" legion.



"Freedom of Russia" is a legion of the Armed Forces of #Ukraine, created in March 2022 from the former military of the #Russian Federation. pic.twitter.com/7cH65kTJ0j — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

UPDATE 00.53 Ucraina controlează uzina Severodoneţk care adăposteşte sute de civili: guvernator

Ucraina menţine controlul fabricii chimice Azot din Severodonetsk, unde se adăpostesc sute de civili, a declarat guvernatorul regiunii. Comentariile au venit după ce un lider separatist susţinut de Rusia a susţinut că între 300 şi 400 de luptători ucraineni au fost, de asemenea, prinşi acolo.

„Informaţia despre blocada uzinei Azot este o minciună”, a spus Serhiy Haidai, guvernatorul regiunii Luhansk. „Forţele noastre deţin o zonă industrială din Severodoneţk şi distrug armata rusă în oraş.”

Ucraina a declarat că aproximativ 800 de persoane s-au ascuns în mai multe adăposturi anti-bombe de sub uzina Azot, inclusiv aproximativ 200 de angajaţi şi 600 de locuitori din Severodoneţk.

Rodion Miroshnik, un reprezentant susţinut de ruşi al autoproclamatei Republici Populare Lugansk, a declarat că între 300 şi 400 de luptători ucraineni au fost blocaţi pe terenul fabricii, împreună cu civili, şi au încercat să negocieze trecerea lor în oraşul Lysychansk.

„Astfel de cereri sunt inacceptabile şi nu vor fi discutate”, a spus Miroshnik, adăugând că negocierile cu luptătorii despre civilii de la uzină sunt în desfăşurare.

UPDATE 00.36 Tricolorul Rusiei vs. apartamentele arse din fundal

Invadatorii ruşi au redenumit Piaţa Libertăţii din Mariupol cu numele de Piaţa Lenin şi au înălţat steagul Rusiei. Pe cerul senin al Mariupolului tricolorul rusesc contrastează însă puternic, cu blocurile distruse şi apartamentele arse din fundal.

The invaders renamed "Freedom Square" in #Mariupol to "Lenin Square" and raised there #Russian flag



What a symbolism - the tricolor against the background of the destroyed, burnt houses on Lenin Square. pic.twitter.com/pbbXVQIRiB — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

UPDATE 00.29 Rusia spune că va răspunde la consolidarea NATO în Polonia

Răspunsul Moscovei la acumularea de forţe NATO în Polonia va fi proporţional, a declarat Ministerul de Externe al Rusiei.

„Un răspuns, ca întotdeauna, va fi proporţional şi adecvat, menit să neutralizeze potenţialele ameninţări la adresa securităţii Federaţiei Ruse”, a declarat Oleg Tyapkin, şeful unui departament al Ministerului de Externe responsabil de relaţiile Rusiei cu Europa, citat de Interfax.

ŞTIRE INIŢIALĂ Ucraina speră să-i salveze pe soldaţii străini condamnaţi la moarte: parlamentar

Ucraina face tot posibilul pentru a-i salva pe cei trei cetăţeni străini condamnaţi la moarte de autorităţile din Donbas pentru că au luptat pentru Ucraina, a declarat un parlamentar.

După ce au fost capturaţi, doi britanici şi un marocan au fost condamnaţi pentru „activităţi mercenare” de către un tribunal din autoproclamata Republică Populară Doneţk (RPD), ai cărei lideri separatişti sunt susţinuţi de Moscova.

„Atât Ministerul Apărării, cât şi Direcţia Principală de Informaţii, care se ocupă cu schimbul de prizonieri, iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceşti cetăţeni ai statelor străine... sunt salvaţi”, a declarat parlamentarul Fedir Venislavskyi la televiziunea naţională.

Vicepremierul Iryna Vereshchuk a spus că ea crede că autorităţile separatiste vor acţiona în cele din urmă raţional, „pentru că sunt conştienţi de implicaţiile ireparabile pentru ei şi pentru ruşi dacă vor lua măsuri greşite împotriva acestor trei soldaţi ai noştri”.

„Ceva îmi spune că, în cele din urmă, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, aceşti trei militari vor fi schimbaţi sau vor ajunge în alt mod acasă”.