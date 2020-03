Coronavirus în Germania. Merkel, lecţie de gestionare a unei ţări pe timp de criză

Angela Merkel s-a întors. Coronavirusul a readus-o pe Angela Merkel în prim-planul scenei politice. În umbră în ultimele luni este omniprezentă de câteva zile. Cu o grămadă de dosare sub braţ, aspect serios şi cu semne de om ce nu a prea dormit în ultimul timp, Angela Merkel se întâlneşte cu experţi şi oficiali regionali, participă la videoconferinţe şi vorbeşte la telefon cu liderii mondiali pentru a încerca să coordoneze o acţiune comună. Dar mai presus de toate, s-a adresat concetăţenilor săi.

Cunoscută pentru faptul că urăşte deciziile rapide şi premature, cu un calm olimpian, s-a adresat unei naţiuni îngrijorate. În cadrul unei conferinţe de presă de o oră şi jumătate urmărite miercuri în direct de mulţi germani, ea a încercat să liniştească companiile reamintindu-le că economia germană este „robustă” şi că statul are mijloacele de a-i ajuta. A doua zi, ea a intervenit din nou pentru a-i determina pe germani să limiteze contactul social la un minimum strict. Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi anularea în Germania a ''evenimentelor care nu sunt necesare'' şi la care ar urma să participe mai puţin de 1.000 de persoane, recomandare ce are ca scop oprirea răspândirii noului coronavirus, relatează AFP.

"Contactele sociale trebuie evitate pe cât posibil", a declarat cancelarul după o reuniune la Berlin cu liderii regionali consacrată epidemiei de Covid-19. Măsurile cancelarului au fost urmate de sfaturile ministrului afacerilor sociale Franziska Giffey care a spus că bunicii, persoanele în vârstă şi familiile lor ar trebui să evite să folosească transportul în comun, să se îmbrăţişeze şi să participe la evenimente publice pentru a minimiza riscul expunerii la coronavirus.

Într-o ţară federală, cancelarul nu are puterea, ca şi preşedintele francez, să ordone închiderea grădiniţelor, şcolilor şi universităţilor. Dar, una câte una, regiunile ţării au anunţat că micuţii sunt invitaţi să stea acasă. Merkel avertiza miercuri că până la ”60-70% din populaţie se va infecta (cu covid-19) dacă situaşia rămâne aşa”. Sâmbătă, Germania avea 3.675 de cazuri de infectare cu noul coronavirus şi opt morti din cauza Covid 19.

Germania adoptă cel mai mare pachet economic de ajutor de după război

Guvernul de la Berlin a anunţat vineri cel mai mare pachet economic de ajutor din Germania, în valoare de cel puţin 550 milliarde de euro, pentru a sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus (COVID-19), oferindu-le credit "nelimitat" pentru a-şi ţine afacerile pe linia de plutire, transmit AP şi AFP.

"Nu există o limită superioară a creditului oferit de KfW (banca de dezvoltare deţinută de stat), acesta este cel mai important mesaj", a afirmat ministrul german Finanţe, Olaf Scholz.

Garanţiile, echivalentul a 614 milliarde de dolari, sunt doar începutul. "Am promis că nu vom eşua din cauza lipsei banilor şi a voinţei politice. Asta înseamnă că nicio companie viabilă, niciun loc de muncă nu ar trebui să se confrunte cu probleme", a declarat ministrul Economiei, Peter Altmaier.

"Ne vom reîncărca armele dacă va fi necesar", a adăugat el. De asemenea, oficialii germani au dat asigurări că Berlinul dispune de fonduri suficiente pentru o bătălie îndelungată.

"Dacă va dura mai mult, putem merge şi mai departe cu măsurile". Mesajul către companii este: "Puteţi fi curajoase, riscurile ne revin nouă", a spus Scholz.

Pachetul de măsuri, chiar în prima fază, este mai mare decât ajutorul de 500 de milliarde de euro oferit de Guvernul german în timpul crizei financiare din 2008.

Deja, Executivul de la Berlin a fost de acord să majoreze investiţiile cu 3,1 milliarde de euro pe an, în perioada 2021 - 2024.

Cash nelimitat companiilor atinse de criza

Germania a anunţat că va furniza cash nelimitat companiilor atinse de criza determinată de noua gripă chinezească, într-o măsură de urgenţă pe care ministrul de Finanţe Olaf Scholz a descris-o ca fiind o „bazooka”, pentru a stăvili criza în cea mai mare economie din zona euro, relatează Financial Times.

Mişcarea reprezintă o schimbare abruptă a modului în care Guvernul german a tratat economia în ultimii ani, în care a prevalat ideologia bugetelor echilibrate, a deficitului bugetar zero. În toată această perioadă guvernul german a rezistat apelurilor organizaţiilor internaţionale ca FMI, să treacă la cheltuieli mai mari pentru a impulsiona creşterea economică.

Anunţul reflectă de asemenea, magnitudinea crizei cu care trebuie să o confrunte o economie orientată spre export ca cea a Germaniei, care este foarte dependentă de lanţurile globale de valoare şi de fluxurile comerciale internaţionale.

Pachetul de măsuri anunţat vineri prevede o expansiune masivă a creditelor furnizate de entităţi publice precum KfW, Banca de Dezvoltare a statului.

Companiile vor putea, de asemenea, să amâne plata taxelor şi impozitelor de miliarde de euro.

„Asta este bazooka şi vom face tot ceea ce este nevoie pentru a menţine businessul în viaţă („we will use it to do what whatever it takes”)”, a spus ministrul Finanţelor Olaf Scholz într-o conferinţă, în această după amiază la Berlin.

El a precizat că nu există nicio limită a împrumuturilor pe care KfW le poate da. Această sintagmă „to do whatever it takes” a fost folosită în mod special de către ministrul german al Finanţelor cu trimitere la declaraţia fostului preşedinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care în toamna anului 2008 a liniştit pieţele printr-o formulă similară, dând încredere că businessul va merge mai departe.

În plus, această sintagmă nu a fost folosită de către preşedinta Băncii Centrale Europene Christine Lagarde, în conferinţa de ieri, şi mai mult, ea a spus că nu va fi o formulă „whatever it takes” numărul doi. Această poziţionare, a preşedintei BCE Christine a neliniştit foarte mult pieţele financiare care au scăzut crunt ieri. În acest moment, investitorii din toată lumea aşteaptă un angajament nelimitat al instituţiilor financiare şi al guvernelor pentru a ţine businessul pe picioare.

Olaf Scholz a spus că Germania trece printr-o situaţie foarte gravă care a impactat deja activitatea companiilor. O scădere abruptă a călătoriilor a lovit sectorul de logistică, comerţul, turismul, hotelurile şi restaurantele, în timp ce producţia industrială locală este foarte afectată de ruperea lanţurilor de aprovizionare şi de o scădere a cererii internaţionale.

Ministrul Olaf Scholz al Finanţelor şi ministrul german al Economiei Peter Altmaier au anunţat că aceste măsuri vor fi „un scut protector pentru companii şi angajaţi şi vor asigura că aceastea vor putea trece prin criză”.

Ei au mai spus că Germania este capabilă să ia acest tip de măsuri pentru că are finanţele „într-o stare foarte bună şi stabilă, fiind un exemplu pentru lumea întreagă”.

Germania are excedent bugetar din 2014 încoace, iar anul trecut acesta a ajung la 50 de miliarde de euro.

În acest moment, guvernul German are garanţii acordate pentru KfW de 460 de miliarde de euro, dar cei doi oficiali au anunţat că acestea vor putea fi majorate cu încă 100 de miliarde de euro.

De asemena, minstrul Finanţelor a mai spus că nu este exclus ca Guvernul german să treacă la noi împrumuturi, în condiţiile în care în ultimii ani a adoptat o politică „black zero” - adică fără niciun fel de noi îmrpumuturi. Mişcarea dramatică din Germania vine în condiţiile în care Comisia Europeană estimează efecte grave pentru evoluţia economiei în 2020 şi a cerut statelor membre să răspundă cât mai repede prin măsuri.