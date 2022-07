Focuri de armă trase la graniţa dintre Kosovo şi Serbia

Poliţia din Kosovo a anunţat că într-o locaţie din nordul ţării majoritar sârbesc, au fost auzite focuri de armă în direcţia forţelor de poliţie, potrivit Balkan Insight.

Momentan nu există informaţii amănunţite despre ce se întâmplă la graniţa dintre Kosovo şi Serbia, dar Directorul poliţiei, Samedin Mehmeti, a confirmat că nu există răniţi, relatează Digi24.

Poliţia din Kosovo a anunţat pe Twitter că câţiva cetăţeni au raportat cazuri în care albanezii kosovari au fost opriţi şi maltrataţi, fiindu-le provocate răni şi pagube materiale de către persoane suspectate că fac parte din organizarea blocadelor rutiere.

Kosovo police announced that in some location in the Serb majority North Kosovo shootings "some in the direction of police units" have been heard. Police director Samedin Mehmeti told BIRN "there are no wounded".