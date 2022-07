Consiliul UE a revizuit lista organizaţiilor teroriste. Care sunt persoanele, grupurile şi entităţile vizate

Bunurile şi alte active financiare din UE ale numelor de pe listă sunt îngheţate, iar operatorilor din UE le este interzis să le pună la dispoziţie fonduri şi alte resurse economice, potrivit Agerpres.

O componentă a răspunsului Uniunii Europene în faţa terorismului după atentatele din 11 septembrie 2001 din SUA a fost stabilirea unei liste de persoane, grupuri şi entităţi care sunt implicate în acte de terorism şi cărora li se aplică măsuri restrictive.

Începând din septembrie 2016, UE poate aplica propriul său regim de sancţiuni împotriva Stat Islamic/Daesh şi Al-Qaida, precum şi împotriva persoanelor şi entităţilor asociate acestora sau care le acordă sprijin. Această lista este revizuită periodic, cel puţin o dată la şase luni.

Măsurile Uniunii Europene pentru a pune capăt terorismului

În urma unei serii de atentate începând din 2015, Uniunea Europeană a adoptat diverse măsuri pentru a pune capăt terorismului.

În 2015, liderii UE au emis o declaraţie comună pentru a orienta activitatea UE şi a statelor sale membre. În această declaraţie s-a solicitat luarea de măsuri specifice, care să se axeze pe trei domenii: garantarea securităţii cetăţenilor; prevenirea radicalizării şi ocrotirea valorilor; cooperarea cu partenerii internaţionali.

În urma atentatelor teroriste din Franţa, Germania şi Austria, miniştrii afacerilor interne din UE au convenit în noiembrie 2020 să îşi intensifice şi mai mult eforturile comune de combatere a terorismului, fără a compromite valorile comune ale UE, precum democraţia, justiţia şi libertatea de exprimare.

Ei şi-au reafirmat unitatea în lupta împotriva radicalizării, a terorismului şi a extremismului violent.

Lista persoanelor aflate pe lista de terorişti

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul paşaportului: D9004878.

2. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

3. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

4. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetăţean iranian şi cetăţean al SUA; numărul paşaportului: C2002515 (Iran); numărul paşaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărţii de identitate naţionale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului diplomatic iranian: D9016657.

6. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Ţările de Jos).

7. EL HAJJ Hassan Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetăţean canadian. Numărul paşaportului: JX446643 (Canada).

8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9. IZZ-AL-DIN Hasan (alias Ahmed Garbaya, alias Sa’id, alias Samir Salwwan), Liban, născut în 1963 în Liban, cetăţean libanez.

10. MELIAD Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetăţean australian. Numărul paşaportului: M2719127 (Australia).

11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Salem Ali, alias Fahd Bin Adballah Bin Khalid, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias Khalid Adbul Wadood), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan. Numărul paşaportului: 488555.

12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran; (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

13. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

Lista grupărilor şi entităţilor teroriste

1. „Abu Nidal Organisation” („Organizaţia Abu Nidal”) – „ANO” [alias „Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluţionar Fatah”), alias „Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluţionare Arabe”), alias „Black September” („Septembrie Negru”), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti”)].

2. „Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3. „Al-Aqsa e.V”.

4. „Babbar Khalsa”.

5. „Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NPA”, Filipine.

6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcţia pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informaţii şi Securitate).

7. „Gama’a al-Islamiyya” (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].

8. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10. „Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias „Hezbollah Military Wing”, alias „Hizbullah Military Wing”, alias „Hizbollah Military Wing”, alias „Hezballah Military Wing”, alias „Hisbollah Military Wing”, alias „Hizbu’llah Military Wing”, alias „Hizb Allah Military Wing”, alias „Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (şi toate unităţile subordonate acesteia, inclusiv Organizaţia pentru Securitate Externă)].

11. „Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12. „Khalistan Zindabad Force” („Forţa Khalistan Zindabad”) – „KZF”.

13. „Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias „KADEK”, alias „KONGRA-GEL”).

14. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.

15. „Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Naţională”).

16. „Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”.

17. „Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP”.

18. „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias „PFLP – General Command” („FPEP – Comandamentul General”)].

19. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias „Devrimci Sol” („Stânga Revoluţionară”), alias „Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluţionară Populară”).

20. „Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.

21. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias „Kurdistan Freedom Falcons” („Şoimii Eliberării din Kurdistan”), alias „Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].