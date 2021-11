În premieră în pandemia de coronavirus, rata de incidenţă pe şapte zile la nivel naţional în Germania a depăşit în această săptămână pragul de 200. Anterior, cea mai mare valoare a acestui indicator - numărul de cazuri noi de COVID-19 diagnosticate în interval de şapte zile la 100.000 de locuitori - fusese de 197,6, în decembrie 2020.

Cu alte cuvinte, şi Germania a fost lovită masiv de valul patru al pandemiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru multe alte ţări. În emisfera nordică a început sezonul rece, iarna bate la uşă iar numărul celor internaţi în spital cu COVID creşte din nou vertiginos.

Totuşi, situaţia nu este la fel peste tot. În Israel, de exemplu, incidenţa era luni de 74,3. Această ţară a fost prima care a început să ofere locuitorilor săi a treia doză de vaccin BioNTech-Pfizer. Au putut primi aşa-numita doză booster persoanele de la 60 de ani în sus, care au fost vaccinate cu cel puţin cinci luni în urmă.

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine arată că israelienii care au primit a treia doză de vaccin se infectează mult mai rar cu noul coronavirus şi fac de asemenea rareori forme grave de COVID-19 în comparaţie cu cei care au primit doar două doze.

DW a analizat ţările din Uniunea Europeană cu cele mai mici incidenţe de şapte zile. Datele vin de la portalul german Corona in Zahlen (Cifre despre coronavirus), care actualizează zilnic cifrele privind pandemia şi care acumulează date de la Johns Hopkins University şi Our World in Data, o organizaţie non-profit operată de cercetători de la Universitatea Oxford şi de Global Change Data Lab.

Rata incidenţei la şapte zile în diverse ţări europene

Spania

Spania are cea mai mică incidenţă pe şapte zile din Europa, 31, cu o populaţie în care cota vaccinării depăşeşte 80%. Este important de notat că şi aproximativ 30% din tinerii sub 18 ani au primit în Spania cel puţin o doză de vaccin anti-coronavirus, potrivit Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor. Este a doua cea mai mare cotă de vaccinare din UE. Având în vedere că infectările în rândul tinerilor reprezintă unul din factorii care provoacă înmulţirea cazurilor, faptul că aproape o treime din tineretul Spaniei este vaccinat este probabil una din explicaţiile pentru reuşita acestei ţări de a ţine la un nivel scăzut în prezent cazurile de COVID-19.

Spania a trecut în primăvară prin al patrulea val, la o amploare mai redusă decât celelalte trei. În aprilie, Fernando Simon, directorul Centrului de Coordonare pentru Alerte Sanitare şi Urgenţe, din cadrul Ministerului Sănătăţii de la Madrid, a afirmat la o conferinţă de presă că "nu pare că acest al patrulea val va avea impactul celor precedente." Deocamdată, Spania reuşeşte să evite un al cincilea val.

Malta

Pe mica insulă Malta, incidenţa este de 48,8, a doua cea mai scăzută din UE, cu o cotă de vaccinare de 83,5%, a doua cea mai ridicată din blocul comunitar. Malta nu are vecini direcţi şi se poate izola mai uşor. În iulie, autorităţile au impus intrarea în carantină a vizitatorilor străini nevaccinaţi. La acel moment, Malta nu recunoştea decât certificatele de vaccinare emise de UE, Marea Britanie şi Elveţia.

Azi, Malta acceptă şi certificate de vaccinare din alte state - dar doar dacă persoanele aflate în posesia lor au fost vaccinate şi cu o doză booster cu unul din serurile aprobate de Agenţia Europeană pentru Medicamente.

Cota vaccinării complete în anumite ţări europene

Suedia

Suedia are a treia cea mai scăzută incidenţă din UE, 54,9. Este un aspect interesant din mai multe motive. Vecinii ei direcţi Norvegia şi Danemarca au incidenţe de 175,2 respectiv 263,3. Totuşi, Suedia a reuşit să ţină cazurile noi de COVID la un nivel mic. 68,2% din populaţie este vaccinată complet, ceea ce înseamnă doar puţin peste media din UE de 65,6%.

Autorităţile au introdus reguli stricte în timpul celui de-al doilea val, care ar putea explica situaţia mai bună de acum. A fost interzisă vânzarea băuturilor alcoolice după ora 20 şi a fost redus numărul de persoane acceptate simultan în magazine. Dar Suedia, care a menţinut deschise şcolile şi restaurantele în prima fază a pandemiei, la începutul lui 2020, plătise deja un preţ ridicat: de la sfârşitul lui octombrie au murit deja de COVID-19 peste 15.000 de oameni - sau 145 la 100.000 de locuitori. Este o rată a mortalităţii de trei ori mai mare decât în Danemarca şi de aproape 10 ori mai mare decât în Norvegia.

Portugalia

Portugalia ar putea fi un studiu de caz pentru situaţia în care o rată ridicată a vaccinării nu duce neapărat şi la un număr spectaculos de scăzut de infectări. Aproape 88% din populaţia Portugaliei este vaccinată, una din cele mai ridicate cote la nivel mondial. Este de asemenea cea mai mare cotă de vaccinare în UE pentru tineri sub 18 ani: 32,5% au primit deja cel puţin o doză, potrivit Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor. Cu toate acestea, incidenţa la şapte zile în Portugalia este de aproape 68, mai mult decât dublu faţă de Spania vecină.

Având în vedere că Portugalia fusese anterior una din ţările europene cu cea mai mare rată de transmitere a bolii, se poate totuşi spune că numerele actuale reprezintă un succes. În februarie, Germania a trimis în Portugalia o echipă medicală a armatei germane, cu dotări precum paturi de spital de campanie şi ventilatoare, în contextul în care sistemul medical portughez era la acea vreme complet copleşit. Azi, incidenţa în Portugalia este mult mai redusă decât cea din Germania.

Carla Bleiker - Deutsche Welle