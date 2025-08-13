Bucureștenii care reciclează PET-uri pot hrăni pisici fără adăpost. Cum funcționează noile aparate

Zece automate care oferă hrană pentru pisicile fără stăpân în schimbul PET-urilor returnate vor fi instalate în București, anunță Asociația Sache. Proiectul, realizat împreună cu RetuRo, ar putea asigura mese pentru peste 2.200 de feline din Capitală.

Bucureștiul face un pas înainte în direcția reciclării cu suflet, odată cu instalarea a zece automate speciale care transformă PET-urile returnate în hrană pentru pisicile fără stăpân. Inițiativa aparține Asociației Sache și este realizată în parteneriat cu RetuRo, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare.

„Dispozitivele se bazează pe un mecanism simplu, dar cu impact - pentru fiecare PET returnat, aparatul eliberează automat o porţie de hrană uscată sau apă pentru pisicile comunitare. Astfel, proiectul propune o soluţie sustenabilă şi empatică pentru pisicile fără adăpost din oraş, încurajând în acelaşi timp un comportament prietenos cu mediul înconjurător în rândul bucureştenilor”, precizează Asociația Sache.

Peste 2.000 de feline din Capitală vor beneficia de hrană uscată

Potrivit estimărilor organizației, peste 2.200 de feline din Capitală vor beneficia de mese asigurate prin acest proiect, care combină protecția mediului cu sprijinul pentru animalele abandonate.

„Fiecare ambalaj introdus în aparat eliberează automat o cantitate de aproximativ 45 de grame de hrană uscată pentru pisici, suficientă pentru o masă completă. Într-un oraş în care se estimează că trăiesc între 15.000 şi 25.000 de pisici comunitare, această reţea devine un mecanism de sprijin, bazat pe un gest simplu: reciclarea. Astfel, prin instalarea celor 10 noi aparate, proiectul va permite hrănirea a peste 2.200 de pisici fără stăpân, echivalentul a peste 1.800 de kilograme de hrană eliberată până la finalul acestui an", precizează asociaţia de profil”, se arată în comunicatul citat.

Unde vor fi amplasate automatele

Noile dispozitive inteligente sunt amplasate în mai multe puncte-cheie din Bucureşti, printre care parcuri şi muzee, unde există comunităţi în creştere de pisici fără stăpân:

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” (două dispozitive);

Parcul Circului (două dispozitive);

Parcul Tineretului (două dispozitive);

Parcul Floreasca (un dispozitiv),

Parcul Bazilescu (un dispozitiv);

Parcul Herăstrău (un dispozitiv);

Grădina Cişmigiu (un dispozitiv);

Primele cinci automate au fost instalate în luna ianuarie a acestui an în parcurile Tineretului, Floreasca şi Circului.

Conform datelor înregistrate de către reprezentanţii Asociaţiei Sache, în primele cinci luni de la lansare, zeci de mii de PET-uri au fost returnate şi aproximativ 900 de kilograme de hrană pentru pisici au fost eliberate, hrănind în jur de o mie de feline fără adăpost, potrivit antena3.ro.

Cum vor funcționa aparatele

Automatele ecologice funcţionează pe bază de energie solară şi oferă o soluţie durabilă, care susţine atât hrănirea pisicilor comunitare, cât şi utilizarea surselor regenerabile în mediul urban.

Asociaţia Sache şi Sache Vet Clinic se numără printre cele mai importante ecosisteme de protecţie a animalelor, prin rezultatele depuse în elaborarea politicii de sterilizare gratuită, atragere fonduri pentru campanii şi tratare şi reabilitare animale domestice. În prezent, echipa este formată din 12 persoane: medici şi asistenţi veterinari, manageri de proiect, fundraiseri şi oameni de comunicare.

RetuRO Sistem Garanţie Returnare S.A. este o companie ce funcţionează pe principiul „non profit”, creată de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%), mai arată sursa citată.