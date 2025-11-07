Cele mai mari reduceri, chiar de peste 3.000 de lei și cele mai apreciate telefoane din oferta eMAG de Black Friday 2025

Am analizat în detaliu întreaga ofertă eMAG de Black Friday 2025 la categoria telefoane mobile, pentru a afla care sunt cele mai apreciate modele – adică acelea cu peste 500 de review-uri și un scor de cel puțin 4,5 – dar și telefoanele cu cele mai mari reduceri, nu după procent, ci după valoarea afișată a discountului.

Așa cum am descoperit, cel mai mare procent nu înseamnă neapărat cea mai bună afacere. De pildă, un telefon cu un discount de 52% poate părea spectaculos la prima vedere, dar dacă prețul inițial a fost de 400 de lei, câștigul real este redus. În schimb, există modele care aduc economii consistente – de peste 2.500, chiar 3.000 de lei –, iar acelea sunt cele rețin atenția cumpărătorilor.

Totodată, printre telefoanele cele mai apreciate de cumpărători – atât ca scor, cât și ca număr de recenzii – am descoperit și câteva surprize: modele pentru seniori, extrem de populare, ușor de folosit și care se numără totodată printre cele mai ieftine device-uri din întreaga ofertă.

De altfel, cel mai ieftin telefon de Black Friday 2025 pe eMAG pornește de la 62,55 lei, în timp ce, la polul opus, cel mai scump model listat a ajuns la aproape 10.000 de lei.

Descoperă și care este singurul telefon care se regăsește în toate cele trei clasamente, precum și modelele care oferă cele mai mari economii reale de Black Friday 2025.

Cum am selectat cele mai apreciate și ofertante telefoane de Black Friday 2025 pe eMAG

Am reunit în acest Ghid al cumpărătorului informat cele mai reprezentative telefoane din oferta eMAG de Black Friday 2025, grupate în trei categorii:

Top 5 după scorul recenziilor,

Top 5 după numărul de review-uri,

și Top 5 după valoarea reală a reducerii.

O parte dintre modele se regăsesc în ambele topuri ale aprecierilor (3 din 5 sunt comune), semn că sunt telefoane atât populare, cât și performante.

Astfel, poți vedea dintr-o privire care sunt telefoanele care merită cu adevărat atenția ta — fie că vrei să le cumperi pentru tine, fie că te gândești la un cadou inspirat de Moș Nicolae sau Crăciun.

Pentru fiecare telefon am pregătit o casetă de prezentare dedicată, cu nume, o scurtă descriere și un link afiliat care te trimite direct la pagina eMAG a produsului, unde poți verifica prețul actual de Black Friday și toate informațiile utile înainte de cumpărare.

Selecția noastră este gândită astfel încât să ușureze sarcina cumpărătorilor, care altfel ar trebui să caute printre mii de produse listate de Black Friday. După cum vei vedea în topurile de mai jos, am inclus de la cele mai accesibile telefoane – unele dedicate seniorilor – până la cele mai râvnite modele de pe piață, precum iPhone-urile sau telefoanele de ultimă generație cu ecran pliabil ori dublu display.

Cele mai mari reduceri la telefoane de Black Friday 2025 pe eMAG – top oferte de neratat

Dacă vrei să profiți la maximum de Black Friday 2025 pe eMAG, am selectat telefoanele cu cele mai consistente reduceri din oferta eMAG. De la Samsung Galaxy S24 Ultra, flagship-ul Samsung cu reducere de peste 3.000 lei, la iPhone 17 Pro sau telefoane pliabile și de ultimă generație precum Samsung Galaxy Z Flip7, aceste modele combină performanță, design premium și funcționalități de top. Vezi mai jos selecția noastră completă:

CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB/256GB (3.165 lei reducere) Cel mai avansat flagship Samsung din 2025, cu ecran Dynamic AMOLED 2X, cameră de 200 MP și autonomie mare. Reducerea de peste 3.000 lei îl face mai accesibil, păstrând toate funcționalitățile premium pentru fotografi, gameri sau utilizatori exigenți. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY Google Pixel 9 Pro XL 512GB/16GB (2.699 lei reducere) Flagship-ul Google pentru 2025, cu camera principală de top, ecran generos și performanță extrem de rapidă. Reducerea de 2.699 lei îl face mai accesibil, ideal pentru utilizatorii care vor fotografii excelente, gaming și multitasking fluid. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY Apple iPhone 17 Pro 512GB 5G Deep Blue (2.620 lei reducere) Cel mai avansat iPhone de până acum, cu performanță maximă, ecran Super Retina și cameră profesională. Reducerea de 2.620 lei îl face mai accesibil, ideal pentru utilizatorii care vor un telefon premium pentru fotografii, gaming și multitasking fără compromisuri. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY HONOR Magic4 Pro 8GB/256GB (2.593 lei reducere) Un flagship impresionant, cu ecran LTPO de 6,81″ 120Hz, procesor Snapdragon 8 Gen 1 și sistem foto triplu cu senzor principal de 50MP + telefoto + ultra-wide. Reducerea de 2.593 lei îl transformă într-o alegere excelentă pentru utilizatorii care vor performanță, design premium și fotografii de nivel avansat. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI MARI REDUCERI BLACK FRIDAY Samsung Galaxy Z Flip7 12GB/512GB Coral Red (2.549 lei reducere) Telefon pliabil de excepție, cu design compact „flip”, ecran extern practic și principal AMOLED de top. Reducerea de 2.549 lei îl face o alegere foarte atractivă pentru cei care vor tehnologie premium, cu stil și funcționalitate inovatoare. Vezi prețul și alte detalii

Cele mai apreciate telefoane de Black Friday 2025 pe eMAG – top modele cu scor peste 4,5

Am analizat oferta eMAG de Black Friday 2025 și am selectat telefoanele cu cele mai bune evaluări, având peste 500 de recenzii clienți și scoruri de minimum 4,5 din 5. Selecția este deschisă, în mod cu totul surprinzător de unele dintre cele mai ieftine modele pentru seniori, și merge până la cele mai râvnite flagship-uri Apple și Samsung, modele printre cele mai apreciate de cumpărători care merită atenția ta dacă vrei performanță, funcționalitate și experiență de utilizare optimă.

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Telefon seniori C1 cu taste mari și meniul în limba română (Scor 4,95) Telefon dedicat seniorilor, cu taste mari, buton SOS, meniul în limba română și stand de încărcare inclus. Ideal pentru apeluri rapide și utilizare simplificată. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Telefon seniori C1 4G cu tastă mare & meniu în română (Scor 4,93) Model dedicat utilizatorilor mai în vârstă, cu tastatură mare, buton SOS, meniul în limba română și funcții utile precum apelare rapidă, radio și lanternă. Ideal pentru cei care își doresc un telefon simplu, fiabil și bine evaluat (scor 4,93). Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Apple iPhone 13 128 GB 5G Starlight (Scor 4,81) Un model din generația anterioară, dar încă extrem de capabil: combină performanță solidă, cameră de calitate și 5G la un preț mai accesibil comparativ cu vârfurile de gamă. Ideal pentru cei care vor un iPhone puternic, fără bugetul unui „Pro”. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Apple iPhone 14 256GB 5G (Scor 4,77) iPhone 14 aduce autonomie mai mare, camere îmbunătățite pentru fotografii excelente chiar și în lumină slabă și detecție automată a accidentelor pentru siguranță sporită. Ideal pentru cei care vor un iPhone recent, rapid și fiabil, cu experiență video și foto de top. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB Titanium Black (Scor 4,74) Vârful de gamă Samsung pentru 2025, cu ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,8″, senzor enorm de 200 MP pentru camera principală și material de carcasă din titan. Ideal pentru utilizatorii care vor ce e mai bun — performanță, precizie foto/video și ergonomie premium. Vezi prețul și alte detalii

Cele mai apreciate telefoane de Black Friday 2025 pe eMAG – top după numărul de recenzii

Selecția de mai jos evidențiază telefoanele care au atras cele mai multe recenzii de la cumpărători, indiferent de scorul individual al evaluărilor. Tocmai această abordare explică de ce unele modele care se regăsesc în topul după scorul recenziilor apar și aici: ele sunt atât populare, cât și apreciate constant de utilizatori. De la telefoane mid-range, accesibile, până la flagship-uri precum Samsung Galaxy S24 Ultra sau iPhone 13, această listă te ajută să vezi rapid care sunt modelele cele mai cumpărate și comentate de utilizatori, oferindu-ți un ghid clar pentru alegerea unui telefon în Black Friday 2025.

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Huawei P20 Lite 64 GB (1.320 recenzii) Smartphone mid-range cu ecran Full HD+ de 5,84″, cameră frontală de 16 MP și design modern. Ideal pentru utilizatorii care vor un telefon funcțional la un buget mai redus. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Apple iPhone 13 128 GB (1.086 de recenzii) Un model din generația anterioară care încă impresionează: performanță solidă, cameră de calitate și suport 5G — ideal pentru cei care vor un iPhone puternic fără să plătească prețul unui flagship extrem. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Huawei P30 Lite 128 GB (1 003 recenzii) Smartphone mid‑range cu ecran mare, cameră triplă și stocare generoasă — o alegere foarte bună pentru cei care caută un telefon funcțional la buget redus. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Artfone C14G pentru seniori (881 de recenzii) Telefon dedicat seniorilor, cu taste mari, meniu în română, buton SOS și funcții simple precum apelare rapidă, radio și lanternă. Se regăsește și în topul celor mai apreciate telefoane după scor (4,93–4,95), demonstrând că utilizatorii apreciază simplitatea și fiabilitatea. Ideal pentru cei care vor un telefon ușor de folosit, cu autonomie bună și funcții de bază pentru apeluri și siguranță. Vezi prețul și alte detalii

CELE MAI APRECIATE TELEFOANE BLACK FRIDAY Samsung Galaxy S24 Ultra (876 de recenzii) Vârful de gamă al Samsung pentru 2025, cu ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,8", senzor principal de 200 MP și carcasă din titan se regăsește în toate cele trei topuri: cele mai mari reduceri, scorul recenziilor și numărul recenziilor, demonstrând că este atât un flagship extrem de apreciat, cât și un model râvnit de cumpărători. Vezi prețul și alte detalii

Concluzii finale: cele mai tentante telefoane de Black Friday 2025 pe eMAG

Reducerile mari contează mai mult în bani decât în procente: telefoanele cu discounturi de peste 2.500–3.000 lei reprezintă adevărate oferte de Black Friday 2025, chiar dacă procentul afișat nu pare spectaculos.

telefoanele cu discounturi de peste 2.500–3.000 lei reprezintă adevărate oferte de Black Friday 2025, chiar dacă procentul afișat nu pare spectaculos. Simplitatea și funcționalitatea sunt apreciate: modelele pentru seniori, cu taste mari și funcții de bază, se regăsesc în topul telefoanelor cu cele mai bune recenzii, demonstrând că un telefon de calitate nu trebuie să fie scump sau sofisticat.

modelele pentru seniori, cu taste mari și funcții de bază, se regăsesc în topul telefoanelor cu cele mai bune recenzii, demonstrând că un telefon de calitate nu trebuie să fie scump sau sofisticat. Flagship-urile de top rămân populare: Samsung Galaxy S24 Ultra și iPhone 17 Pro combină design premium, performanță ridicată și funcționalități de vârf, fiind telefoanele cele mai râvnite de cumpărători de Black Friday.

Samsung Galaxy S24 Ultra și iPhone 17 Pro combină design premium, performanță ridicată și funcționalități de vârf, fiind telefoanele cele mai râvnite de cumpărători de Black Friday. Telefoanele cu scor ridicat și multe recenzii inspiră încredere: alegerea unui model cu peste 500 de recenzii și scor de minimum 4,5 asigură calitate și satisfacție în achiziție.

alegerea unui model cu peste 500 de recenzii și scor de minimum 4,5 asigură calitate și satisfacție în achiziție. Galaxy S24 Ultra iese în evidență: singurul telefon care apare în toate cele trei topuri — reduceri mari, scoruri de satisfacție și număr de recenzii — confirmându-și statutul de flagship extrem de apreciat și ofertă Black Friday de neratat.

Aceste concluzii te ajută să identifici rapid cele mai bune telefoane de Black Friday 2025 pe eMAG, de la modelele accesibile pentru seniori până la flagship-urile premium, și să profiți de reducerile reale și de selecția celor mai populare și apreciate telefoane.