Ce să pui în must ca să nu fermenteze rapid. Trucuri folosite de gospodari

E vremea culesului viilor și preparării mustului, o băutură cu excelente proprietăți nutroționale, de care am vrea să ne bucurăm cât mai mult timp, grație efectului său antioxidant și antiinflamator. Dar cum putem păstra licoarea în această fază, împiedicând-o să se transforme în vin?

Mustul este bogat în vitamine (C, K și vitamine din complexul B), minerale (potasiu, calciu și magneziu) și antioxidanți, care contribuie la întărirea sistemului imunitar și menținerea sănătății pielii și a părului. Consumul de must ajută, de asemenea la menținerea sănătății inimii, la prevenirea formării cheagurilor de sânge și la reducerea nivelului de colesterol rău. Mai mult, vitamina C prezentă în mustul de struguri ne poate feri de infecții, ajută la vindecarea mai rapidă a rănilor și la susținerea sistemului imunitar. În plus, mustul stimulează tranzitul intestinal şi ajută la reglarea digestiei.

Din păcate pentru unii și din fericire pentru alții, mustul de struguri este doar faza intermediară către vin.

Cei care doresc să păstreze licoarea sub formă de must cât mai mult timp, pot apela la câteva trucuri folosite de gospodari, recomandate de Ego.ro

Conservarea cu aspirină

Este una dintre cele mai cunoscute metode de conservare a mustului Pentru această tehnică, e nevoie de o tabletă de aspirină netamponată la un litru de must proaspăt și bine stors, care nu a intrat încă în fermentație.

„Dizolvă aspirinele în must (n.r. o cantitate mică) și pune lichidul la fiert pentru circa cinci minute. Ulterior, ia băutura de pe foc, las-o să se răcească puțin și toarn-o peste restul de must, după care amestecă bine”, explică sursa citată.

Conservarea cu hrean

Folosită des de gospodinele de la țară, conservarea cu cu hrean presupune trecerea rădăcinoasei prin răzătoarea mică și amestecarea cu must (se pun 100 de grame de hrean ras la 10 litri de must).

Se toarnă mustul într-o damigeană de 50 de litri. Gospodinele experimentate spun că înainte de a turna băutura în sticle, aceasta se lasă circa 14 zile la conservat.

Mustul are nu doar beneficii, ci și contraindicații

O cură de must făcută toamna aduce numai beneficii organismului. Mustul are grijă de inimă, scade hipertensiunea arterială şi diminuează riscul accidentelor vasculare.

Compusul din must numit resveratrol diminuează luările în greutate, împiedicând astfel apariţia diabetului de tip 2 şi a obezităţii. Polifenolii din must stimulează sistemul imunitar şi reduc leziunile inflamatoare care pot să apară la nivelul celulelor pancreasului, producătoare de insulină.

Atenție! Mustul are însă și contraindicații. Consumul de must nu este indicat diabeticilor.

Și persoanele anemice sau care au un sistem imunitar foarte slăbit trebuie să îl evite deoarece poate diminua nivelul de fier din organism.