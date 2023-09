Mustul, băutura toamnei cu efecte uimitoare asupra inimii și creierului. De ce sunt preferați strugurii roșii

Este perioada culesului în vii, dar și a mustului, o băutură cu proprietăți nutriționale uimitoare. Consumul de must are efect antioxidant, antiinflamator și poate contribui la menținerea sănătății inimii și a creierului.

Medicul Alexandru Nechifor, specialist în medicină internă și prorector la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, susține că mustul este bogat în vitamine (C, K și vitamine din complexul B) minerale (potasiu, calciu și magneziu), și antioxidanți, care contribuie la întărirea sistemului imunitar și menținerea sănătății pielii și a părului.

Foarte important, consumul de must poate contribui la menținerea sănătății inimii, la prevenirea formării cheagurilor de sânge și la reducerea nivelului de colesterol rău. Mai mult, vitamina C din mustul de struguri ne poate feri de infecții, ajută la vindecarea mai rapidă a rănilor și la susținerea sistemului imunitar. Mustul stimulează tranzitul intestinal şi ajută la reglarea digestiei.

„Printre beneficiile certe ale consumului de must enumerăm cantitatea mare de vitamine şi minerale pe care le conţine acest preparat (grupul de vitamine B, potasiu, calciu, magneziu). De asemenea, mustul, în special cel din struguri rosii, conține compuși de polifenoli, ce ne protejează împotriva dezvoltării bolilor cardiovasculare și sunt cunoscuți pentru reducerea proceselor inflamatorii. Mai puțin cunoscut este faptul ca acesta proprietăți antibacteriene și antivirale, și vin in sprijinul sistemul imunitar, ceea ce este necesar în aproprierea sezonului rece”, susține conf. univ. dr. Alexandru Nechifor.

Nu în ultimul rând, mustul este şi un tonic, fiind recomandat persoanelor care suferă de boli precum Alzheimer sau de pierderi de memorie.

Mustul are însă și contraindicații. Consumul de must nu este indicat diabeticilor, deoarece are zahăr în compoziție.

„Atenționare specială este, dacă mustul este într-un proces avansat de fermentare, conținutul de alcool poate urca pana la aproape 5%(asemenea berii)”, mai explică dr. Nechifor.

Specialiștii recomandă ca mustul să fie proaspăt si natural, fără conservanți. Indicat este să cumpărăm de la crame sau producători locali. De asemenea, soiurile albe, (Feteasca Neagră sau Grasa de Cotnari) sunt bogate în antioxidanți, în timp ce cele roșii (Merlot sau Cabernet Sauvignon) conțin mai mulți polifenoli și resveratrol.

A început comercializarea mustului

Culesul strugurilor este în plin toi și la Crama Bratu, din județul Galați. Familia Bratu continuă la Tuluceşti, una din cele mai cunoscute zone viticole din judeţul Galaţi, o tradiţie de peste 50 de ani.

Zilele acestea, a început și comercializarea mustului. Este un must delicios, natural și obținut din cele mai bune soiuri.

„Mustul pentru vin este gata și vă așteaptă la cramă, pe strada Fermelor, Odaia Manolache. Musturi disponibile: Alb: Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, Fetească Regală; Roșu: Fetească Neagră, Merlot; Rose: Fetească Neagră, Merlot. Prețul este de 4,5 RON/kg. Vă așteptăm cu drag! ”, este mesajul fermierilor de la Crama Bratu.

„Este un an viticol ușor atipic, strugurii roșii au acumulat zaharuri ceva mai multe decât strugurii albi. Dacă până anul trecut, primul soi de struguri care acumula zaharurile era muscatul ottonel, anul acesta Fetească Neagră este primul. Mustul anul acesta nu va fi foarte dulce, cel puțin cel din soiurile albe, însă aș spune eu de calitate foarte ridicată. (…)Noi avem la vânzare must de poftă, de băut, dar și must pentru obținerea vinului”, spune Sterian Bratu, reprezentantul Cramei Bratu.

Crama Bratu este în prezent cea mai modernă cramă din judeţul Galaţi, iar un sortiment de vin -Pinot Gris Grand-Père Premium- a fost premiat în 2021 la Campionatul Internaţional de Rosé de la Cracovia (Polonia), unde a obţinut medalia de argint pentru calitate. Vinul amintit a stat în butoaie de stejar de 225 de litri, echivalentul unui baric (300 de sticle de vin).

Vinurile produse de crama Bratu au ajuns printre cele mai apreciate vinuri din Europa. Vorbim de soiurile Merlot, Fetească Neagră, Fetească Regală, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Riesling Italian, Pinot Gris şi Chardonnay.

De asemenea, a început comercializarea mustului și la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru. Chiar dacă producția va fi mai mică cu 35-40% față de anul trecut, mustul obținut din struguri este bun și de calitate.