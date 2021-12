INNA prezintă videoclipul oficial al single-ului „Up” cu Sean Paul - imagini sexy şi o piesă catchy care cucereşte topurile din lume VIDEO

Piesa a fost compusă de Minelli, Sebastian Barac, Marcel Botezan, Elena Alexandra Apostoleanu, Alex Cotoi, Sean Paul, produsă de Alex Cotoi, Marcel Botezan, Sebastian Barac, versuri de Minelli, Sean Paul.

Videoclipul a fost filmat de Alexandru Mureşan, regie Bogdan Păun, producţie Loops Production. Echipa de beauty a INNEI este formată din Anca Buldur (make-up), Adonis Enache (hair), RDstyling pentru ţinute.

„Una dintre colaborările de care sunt onorată, să am o piesă cu Sean Paul este încă o dorinţă împlinită! Let’s make it a hit!”, a spus INNA.

Sean Paul este unul dintre cei mai iubiţi şi cunoscuţi artişti din lume. Cântăreţul şi rapperul jamaican de dancehall a pătruns în mainstreamul global la începutul anilor 2000 cu piese precum „Get Busy” de pe albumul său „Dutty Rock”, cu care a câştigat Grammy, dar şi „Temperature”. Un susţinător timpuriu al mişcării pop dancehall, Sean Paul a colaborat cu Beyonce pentru „Baby Boy”, dar şi cu Sia, Clean Bandit şi Pharrell Williams. EP-ul său din 2018 „Mad Love” include super hiturile „No Lie” cu Dua Lipa şi „Mad Love” cu David Guetta şi Becky G.

INNA a lansat „Up” în urmă cu o lună şi jumătate şi are deja peste 13 milioane de vizualizări pe YouTube, aproape 3 milioane de stream-uri pe Shazam, este pe locul 54 în top Shazam Global, pe locul 6 în top Shazam Dance, pe locul 2 în top Shazam România şi Bulgaria, pe locul 3 în Polonia, pe locul 15 pe Shazam Turcia.

INNA a avut un an plin de succese şi colaborări. Piesa „Flashbacks”, cu peste 31 de milioane de vizualizări, a cucerit topurile din Rusia unde s-a clasat pe locul 1 timp de 8 săptămâni consecutive în ţările CSI, Turcia. Apoi a lansat „Maza” care are peste 20 de milioane de vizualizări, „Oh My God”, dar şi colaborarea cu Gromee pentru „Cool Me Down”, „It Don’t Matter” cu Alok şi Sofi Tukker, „Papa” cu SICKOTOY şi Elvana Gjata , „Aici” cu Carla’s Dreams, The Motans şi Irina Rimes sau ”Party” cu Minelli.

În plus, pe canalul de YouTube al artistei, fanii pot urmări cel de-al doilea sezon de Dance Queen’s House, o sesiune muzicală care a durat 16 zile în care artista a stat izolată într-o casă alături de producători şi songwriteri de la Global Records, dar şi din Suedia şi a compus mai multe piese. Întreaga experienţă a fost filmată, iar fanii INNEI se vor putea bucura de opt episoade savuroase care vor fi lansate o dată la două zile pe canalul de YouTube al artistei şi care includ experienţe inedite, invitaţi speciali, momente emoţionante şi multă distracţie. Cele opt episoade sunt conturate în jurul unor provocări pe care INNA le-a primit de la echipa ei şi vor avea subtitrări în română şi engleză pentru a putea fi accesibile fanilor INNEI din întreaga lume.

Piesele obţinute în cadrul Dance Queen’s House vor fi lansate sub forma unui album, aşa cum s-a întâmplat şi sezonul trecut când fanii s-au putut bucura de „Heartbreaker”. Albumul a inclus zece piese, printre care hiturile „Flashbacks” şi „Maza”.

INNA are aproape 7 milioane de subscriberi pe YouTube şi peste 5,3 miliarde de vizualizări pe YouTube, numărul 6 după artişti europeni precum Dua Lipa, Adele, Ellie Goulding, Anne Marie, Little Mix.