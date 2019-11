Lady Gaga a primit un rol important în noul film al lui Ridley Scott

După succesul avut cu rolul jucat în „A Star is Born“, Lady Gaga va face parte din distribuţia noului film pe care îl va regiza Ridley Scott, despre familia Gucci şi uciderea nepotului fondatorului casei de modă Guccio Gucci, informează publicaţia Variety, citată de News.ro

Gaga o va interpreta pe Patrizia Reggiani, fosta soţie a lui Maurizio Gucci. Reggiani a fost părăsită după 12 ani de căsătorie de Maurizio Gucci, în 1985, pentru o femeie mai tânără

Patrizia Reggiani a fost judecată şi condamnată pentru că a pus la cale asasinarea fostului soţ în 1995. Ea a fost numită „Văduva Neagră“ în timpul procesului. A ispăşit o pedeapsă de 18 ani, fiind eliberată din închisoare în 2016.

Povestea despre asasinarea lui Gucci este scrisă de Roberto Bentivegna, bazată pe cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed“, de Sara Gay Forden.

Scott va produce filmul împreună cu Giannina Scott şi Scott Free Productions.

Pentru Lady Gaga este al doilea rol în film după cel din „A Star is Born“, regizat de Bradley Cooper. Ea a fost nominalizată la Oscar pentru interpretarea sa şi a câştigat o statuetă pentru că a scris cântecul „Shallow“ de pe coloana sonoră.

Recent, Ridley Scott a regizat „All the Money in the World“ despre răpirea lui John Paul Getty III. Scott a fost nominalizat la premiile Academiei pentru cea mai bună regie a filmelor „Thelma & Louise“, „Gladiator“ şi „Black Hawk Down“ şi pentru Cel mai bun film – „The Martian“. El regizează drama istorică „The Last Duel“, cu Ben Affleck, Matt Damon şi Adam Driver pentru Disney-Fox.