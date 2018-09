Totul despre nunta regală de la Sinaia: cum arată invitaţiile şi declaraţia de dragoste a Principelui Nicolae. Soţia sa: „Rochia de mireasă va fi superbă“

Nicolae Medforth-Mills (33 de ani), nepotul Regelui Mihai şi fost Principe al României, şi Alina-Maria Binder (30 de ani), o tânără discretă, pasionată de aviaţie, au anunţat recent că pregătirile pentru nuntă au intrat pe ultima sută de metri.

„Pregătirile sunt stresante, dar totul este în ordine şi abia aşteptăm. Bineînţeles că avem şi emoţii, dar sunt bune. Oricum va fi o zi foarte frumosă“, a declarat cuplul în faţa presei din Sinaia. Căsătoria civilă a celor doi a fost oficiată în secret anul trecut, în Anglia.

Cununia religioasă va avea loc la Biserica Sf. Ilie din Sinaia, situată la intrarea în staţiune, iar un sobor de preoţi împreună cu IPS Calinic al Argeşului şi Muscelului vor săvârşi Sfânta Taină a Cununiei. Slujba de cununie, care va începe la 14.30, va putea fi văzută pe un ecran amplasat în afara bisericii.

La lăcaşul de cult pregătirile sunt în toi. Au fost schimbate mochetele cu unele noi, de culoare roşu aprins, iar mobilierul a fost şi el înlocuit, cheltuielile fiind suportate de un „iubitor al Casei Regale“, aşa cum au precizat lucrătorii de la biserică.

FOTO Point de Vue





Principele a confirmat faptul că, la finalul cununiei religioase (ora 15.30), vor pleca „într-o caleaşcă de poveste“ pe Bulevardul Carol I spre Cazinoul din Sinaia, acolo unde va avea loc petrecerea şi din al cărui balcon vor saluta publicul. Pe traseu, mirii vor fi însoţiţi de Junii Braşovului, de grupuri folclorice din Bucovina şi din alte ţinuturi străvechi româneşti. Primarul oraşului, Vlad Oprea, a declarat că se vor lua măsuri speciale de siguranţă şi cel mai probabil circulaţia rutieră va fi închisă între biserică şi cazino.

Sala Oglinzilor din Casino Sinaia FOTO casinosinaia.ro





Recepţia va fi găzduită în Sala Oglinzilor. Evenimentul marchează prima nuntă regală care se desfăşoară în Sinaia după 70 de ani, ultima fiind căsătoria Principesei Ileana, fiica Regelui Ferdinand.

Nepotul Regelui Mihai a explicat şi de ce a ales staţiunea de pe Valea Prahovei pentru marele eveniment: „Este Anul Centenarului şi am vrut un loc care să aibă legătură cu acest moment. Eu mă simt ca acasă în Sinaia, familia mea e în fiecare colţ din oraş. Am avut noroc şi am ales şi o biserică în care este pictat bunicul meu“.

„Rochia de mireasă va fi superbă“

Alina-Maria Binder şi-a prezentat din nou inelul de logodnă, o bijuterie cu safir, piatra ei preţioasă preferată, şi diamante. Inelul de logodnă are inscripţionate numele celor doi şi data de 29 iulie 2017, zi în care a cerut-o în căsătorie şi ziua în care s-au împlinit doi ani de când s-au cunoscut.

În ceea ce priveşte rochia de mireasă, Alina Binder a subliniat că va fi superbă şi că a insistat să fie creată de un designer român, însă nu i-a dezvăluit numele: „Va avea motive din portul bunicii mele, portul săsesc, dar foarte discrete. Am ţinut foarte mult să fie făcută de un designer român. Eu îi apreciez pe toţi, sunt foarte talentaţi şi trebuie încurajaţi şi scoşi în evidenţă“.

„Mă căsătoresc cu cea mai frumoasă fată“, a anunţat recent Nicolae dezvăluind cum arată invitaţiile de nuntă. El a subliniat că şi-a dorit să lege acest eveniment special din viaţa lui de Familia Regală a României, folosind simboluri care să amintească de Regina Maria.

„Legat de invitaţiile de nuntă, am ales să punem într-un plic ceva din manuscrisul Reginei. Am vrut să legăm nunta un pic de familia mea, chiar dacă strămoşii mei nu vor fi prezenţi la nuntă. Alina o admiră foarte mult pe Regina Maria şi noi am vrut să includem ceva mic, dar semnificativ“, a explicat Nicolae. De asemenea, el a dezvăluit că meniul va include şi bucate tradiţionale româneşti. Cuplul a spus şi că le vor fi alături peste 200 de persoane, invitaţi din România, dar şi de peste hotare – Europa, Statele Unite şi Australia.

Familia Regală, marea absentă

Principele a recunoscut că relaţiile cu Familia Regală nu sunt bune, în continuare, însă a mărturisit că a trimis invitaţii şi speră ca rudele sale să-i fie alături.

„Sper că vor veni pentru că este un moment despre familie şi unitate şi este un moment unic în viaţă. Înseamnă mult pentru noi şi ne-am dori să avem familiile noastre cu noi, alături de noi“, a precizat Nicolae. „Speranţa moare ultima“, a adăugat Alina Binder care a ţinut să precizeze că invitaţia la nuntă a fost înmânată Familiei Regale personal, „nu prin poştă“. „Am fost fizic acolo (la reşedinţa Familiei Regale - n.r)“, a adăugat principele Nicolae.

Totuşi, surse apropiate Familiei Regale au dezvăluit pentru Mediafax că invitaţia a fost înapoiată viitorilor miri fără a fi deschisă. Mai mult, susţin aceleaşi persoane, nici mama mirelui nu va participa la ceremonie. „Casa Regală nu va veni. Mama i-a spus lui Nicolae, din câte ştiu, personal, că nu va veni. Doar sora lui a anunţat că vine“, a declarat sursa citată.

Acesta nu este primul refuz pe care îl întâmpină Principele Nicolae din partea Casei Regale. Mai exact, tânărul nu a fost lăsat să îşi vadă bunicul şi să îşi ia rămas bun de la acesta atunci când se afla pe patul de moarte. Asta, după ce Pricepele Nicolae nu-l mai văzuse pe Regele Mihai I de doi ani.

Nicolae Medforth-Mills este fiul Principesei Elena a României şi al lui Robin Medforth-Mills. S-a născut pe 1 aprilie 1985, în Meyrin, Elveţia, şi a primit titlul de Principe la împlinirea vârstei de 20 de ani. În data de 1 august 2015, Majestatea Sa Regele Mihai a semnat un document prin care a retras nepotului său titlul de „Principe al României“ şi calificativul de „Alteţă Regală“.Nu a fost însă dat un motiv clar, dar se lăsa de înţeles că stilul de viaţă al lui Nicolae ar fi dus la luarea deciziei.

La momentul respectiv, s-a speculat însă că Regele Mihai a luat această decizie deoarece fosta iubită a Prinţului, Nicoleta Cîrjan, a declarat că fetiţa pe care a născut-o la începutul anului 2016 este copilul lui Nicolae, însă Prinţul a negat de fiecare data acest lucru.