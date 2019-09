Mesajele emoţionante ale artiştilor după moartea regizorului Ducu Darie: „Te ia prin surprindere că şi oamenii la care te-ai uitat ca la zei pleacă ca nişte muritori“

„Cu profund regret, Teatrul Bulandra anunţă dispariţia prematură a directorului său, regizorul Alexandru Darie. Suntem cu toţii alături de familia îndurerată. Odihneşte-te în pace, Ducu!“, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a teatrului Bulandra.

„Nu cu mult timp în urmă Ducu Darie a părăsit această lume... Dumnezeu să-i înalţe sufletul şi să-l ţină în a Lui lumină!“, este mesajul Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România.

În teatru, de mic copil

Ducu Darie, cum îi spun prietenii, s-a născut pe 15 iunie 1959 într-o familie de artişti, părinţii săi au fost Consuela Roşu şi Iurie Darie.

„Cred că de pe la 3 ani, 3 ani şi jumătate, am început să cresc în teatru. Nu exista bonă, baby-sitter şi-aşa mai departe, aşa că părinţii mă luau la repetiţii, la Teatrul de Comedie, unde erau amândoi angajaţi. Era perioada de glorie a Teatrului de Comedie. Director era Radu Beligan, iar trupa era de fapt o pleiadă fantastică de actori, de la Dem Rădulescu, Mircea Albulescu, Gheorghe Dinică, Marin Moraru, până la cei mai tineri, care atunci erau Sanda Toma, Grigore Gonţa. Se puneau spectacole precum «Umbra», de Evgheni Schwartz, «Capul de răţoi», iar regizor era David Esrig“, îşi amintea Alexandru Darie.

„Împreună cu valul binecunoscut, Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Lucian Giurchescu, Radu Penciulescu, toţi au plecat după «închiderea robinetului» în străinătate. Şi, deci, stăteam în teatru. Acolo am descoperit mirosul scenei, ce valoare are o mască, un element de recuzită. Stăteam ore întregi şi mă jucam cu ele. După aceea, când am crescut, vedeam cât de mici sunt de fapt culisele Teatrului de Comedie, «buzunarele scenei». Am intrat şi în spectacole, de la 6 ani am făcut figuraţie, şi în «Capul de răţoi» şi în alte spectacole. Chiar am fost la Viena, prima oară când am ieşit afară din ţară, am fost cu părinţii mei, într-un turneu cu mare succes de altfel. Iar până în anii '70 a fost o perioadă când se făceau multe turnee în străinătate...“, mărturisea artistul, într-un interviu, pentru „Adevărul“.

Deşi în adolescenţă visa să devină regizor de film, Ducu Darie a ajuns unul dintre cei mai apreciaţi regizori de teatru atât în România, cât şi peste hotare.

„De la 15 ani am vrut să fiu regizor de film, numai că în primul an de facultate am avut un moment de luciditate... Îi datorez şi profesorului meu de Teatru, domnul Dinu Cernescu, această decizie. El, cu foarte multă obstinaţie, mi-a spus: «Ducule, te implor, rămâi la Teatru, pentru că o să te ratezi la Film». Şi, din păcate, aşa a fost cu aproape toţi colegii mei care au ales să facă Film. Noi am terminat în '83; şi vorbim despre anii cei mai dureroşi ai regimului, din '83 până în '89, când aproape totul era mort din punct de vedere cultural, nu se făceau filme, doar câteva, de propagandă... Filme adevărate nu s-au mai făcut până câţiva ani după revoluţie, iar după aceea, numai vreo doi colegi au apucat, ceilalţi s-au risipit... Pe când eu, la Teatru, Slavă Domnului!, am reuşit să fac câteva spectacole importante şi înainte de '89, şi după“, spunea Ducu Darie.

Alexandru Darie a absolvit în 1983 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ Bucureşti, iar un an mai târziu a debutat ca asistent de regie la Teatrul de Stat din Oradea.

Consacrarea internaţională s-a produs odată cu spectacolul „Visul unei nopţi de vară“ (1991), pe care ziarul „The Guardian“ l-a considerat a fi cea mai bună montare de la producţia cu acelaşi nume semnată de Peter Brook. Spectacolul a fost distins cu premiile pentru cel mai bun regizor şi cele mai bune costume la prima ediţie a Festivalului Naţional de Teatru „I.L. Caragiale“.

În anul următor, a fost invitat de Oxford Stage Company să regizeze „Mult zgomot pentru nimic“, de William Shakespeare, BBC apreciind montarea drept un „eveniment al stagiunii“.

A mai regizat în Statele Unite, la Performing Arts Centre, „Mizantropul“, de Moliere, şi „Cabala bigoţilor“, de Mihail Bulgakov.

Din 2002, Alexandru Darie conducea Teatrul Bulandra, conferindu-i acestuia un statut unic între teatrele din România, cu artişti de elită şi cu o dimensiune profund europeană.

În 2006, este ales preşedinte al Uniunii Teatrelor din Europa, ducând la bun sfârşit, în 2011, două mandate consecutive la conducerea acestei prestigioase instituţii.

Anul trecut, Ducu Darie, a realizat un spectacol impresionant prin desfăşurarea de forţe: „Coriolanus“, cu o distribuţie de 70 de actori, cu Şerban Pavlu cap de afiş. Spectacolul a avut premiera oficială în Festivalul Naţional de Teatru, la Sala „Toma Caragiu“ a Teatrului Bulandra.