Fuego, reacţie vehementă după ce s-a scris că a murit într-un accident: „Îi voi da în judecată. Am o bunică şi o mamă care pot face infarct pe loc“

Marţi seară, în mediul online a apărut o ştire falsă conform căreia artistul Paul Surugiu, cunoscut ca Fuego, a murit în urma unui accident rutier.

Artistul a declarat, într-o emisiune de la Antena Stars, „Răi da Buni“, că familia lui a fost foarte afectată de această ştire.





Prin urmare, artistul e hotărât să-i acţioneze în judecată pe cei care au răspândit ştirea falsă în mediul online.

„Îmi sună telefoanele de două ore, mă gândesc şi eu că mai am o bunică, o mamă care pot face infarct pe loc. Eu mi-am clădit întotdeauna cariera pe corectitudine, încercând să mă ţin departe de lucrurile urâte. Eu nu am lovit niciodată în cineva şi cred că ţara asta mai are o şansă să se recupereze prin bunul simţ, dar altora acest bun simţ le lipseşte cu desăvârşire. Dacă până acum am refuzat să intru în polemici, glume proaste, pentru că acum s-a ajuns prea departe, le promit celor care au scris că îi voi acţiona în judecată“, a declarat Fuego.

„Oricine poate să scrie orice în ţara asta? Nu înţeleg. Am sunat urgent la mama, la bunica, la oamenii mei dragi să anunţ că totul e în regulă, că nu am avut un accident şi nu s-a întâmplat, nimic nu e adevărat. Mortul vine mâine în platou“, a mai spus artistul în emisiunea de la Antena Stars, printr-o intervenţie telefonică.