"Eu nu am fost la întâlniri! M-am îndrăgostit la filmări, apoi m-am căsătorit sau am rămas însărcinată!" Ce actriţă a dezvăluit asta?

La 47 de ani, are un copil şi a fost căsătorită o dată - dar susţine că până acum nu prea a fost la întâlniri, pentru că lucrurile în viaţa ei sentimentală s-au legat altfel. "Eu nu am fost la întâlniri. Am întâlnit bărbaţii din viaţa mea la filmări, apoi m-am căsătorit sau am rămas însărcinată. În mare, cam aşa au decurs lucrurile pentru mine", a declarat actriţa.