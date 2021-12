Cum au decorat vedetele de la Hollywood brazii de Crăciun

Personalităţile hollywoodiene, ca şi vedetele autohtone, nu au ezitat să facă reclamă unor produse de sezon, pentru ca apoi să se întreacă în şedinţe de fotografii spectaculoase în faţa bradului, în schimbul unei sume consistente de bani. Pe scurt, spiritul sărbătorilor de iarnă i-a cuprins pe toţi! Chiar dacă anul 2021 a fost tot un an pandemic, diferit de ceilalţi ani, când vedeam mai des vedete pozând cu toţi membrii familiei, îmbrăcaţi frumos şi zâmbitori lângă cadouri. Anul acesta, până şi Crăciunul se desfăşoară altfel, pentru că nici măcar celebrităţile, care ţin mult la imaginea lor, nu se mai străduiesc să obţină fotografia perfectă de Crăciun. Au împodobit în grabă bradul, s-au pozat lângă el şi au lansat fotografiile în spaţiul virtual.

Gwen Stefani s-a pozat cu mai mulţi brazi, unul de acasă de la ea şi altul din videoclipul noii ei melodii de Crăciun – You Make It Feel Like Christmas. Diferenţa este evidentă, având în vedere că faimoasa cântăreaţă este perfect aranjată în videoclip şi complet relaxată acasă la ea, lângă bradul ei. Adevărul e că vedeta este cu adevărat fericită, mai ales că a ajuns la altar anul acesta cu alesul ei, cântăreţul de muzică country Blake Shelton! Pare că Gwen s-a asortat cu decoraţiunile din brad.

Citeşte aici continuarea.