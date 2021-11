Cum a ajuns Jane Seymour, din „Dr. Quinn“, în moarte clinică? „Am văzut o lumină albă…“

În toată cariera sa actoricească, Seymour a primit şase nominalizări Emmy şi a câştigat o singură dată premiul cu rolul interpretat în pelicula "Onassis: The Richest Man in the World" (1988). Un lucru mai puţin cunoscut este faptul că tocmai rolul care i-a adus premiul Emmy era cât pe ce să-i fie fatal. Interpretând-o pe Maria Callas, vedeta hollywoodiană a intrat în moarte clinică, în Spania. Avea numai 36 de ani.

Jane Seymour juca rolul Mariei Callas, în filmul TV, faimoasa cântăreaţă de operă care a avut o relaţie turbulentă cu omul de afaceri Aristotle Onassis. Actriţa s-a îmbolnăvit, a făcut bronşită, în timpul filmărilor şi a primit recomandarea medicului de a face pauză timp de două săptămâni, pentru a se recupera. Casa de producţie nici nu a vrut să audă şi i-a transmis actriţei să se întoarcă la filmări după numai două zile, deoarece nu putea opri întreaga producţie din cauza ei.

