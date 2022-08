A murit Olivia Newton-John, actriţa din "Grease", la vârsta de 73 de ani

Olivia Newton-John a devenit cunoscută pentru rolul din "Grease" unde a jucat alături de John Travolta, în 1978.

Celebra actriţă a fost diagnosticată cu cancer la sân în 1992 şi a suferit o mastectomie parţială. După aproape 21 de ani boala a revenit şi i-a dat mari bătăi de cap artistei. În 2018, Olivia a spus că are metastaze. Un an mai târziu mărturisea că suferă de cancer în fază terminală. Artista era o fire puternică fiind convinsă că va reuşi să învingă din nou boala. De aceea a cerut Australiei, ţara sa natală, să adopte legile statului american California, pentru a permite folosirea marijuanei în scopuri terapeutice.

Soţul său a postat, luni, un mesaj prin care a făcut public anunţul morţii Oliviei Newton-John.





„Olivia Newton-John s-a stins din viaţă liniştită în această dimineaţă, la ranch-ul ei din sudul Californiei, înconjurată de familie şi prieteni. Rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea familiei în aceste momente foarte dificile”, a scris soţul ei, John Easterling, pe contul de Instagram al artistei.

Olivia nu a fost doar o actriţă de succes ci şi o cântăreaţă iubită de întreaga lume. Datorită mai multor hituri country şi soft-rock a devenit o cântăreaţă populară încă de la finalul anilor 1970. Rolul din "Grease" a ajutat-o să treacă la un alt nivel de celebritate. Pe parcursul filmului, Olivia a cântat în trei din cele mai mari hituri ale filmului: „You’re The One That I Want” şi „Summer Nights” cu Travolta şi balada ei solo, „Hopelessly Devoted To You”.

Bunicul Oliviei Newton-John a fost Max Born, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre fondatorii mecanicii cuantice. În autobiografia sa din 2019, Olivia scria despre bunicul său că a fost şi un mare umanist de care este mândră.

„El nu a fost doar o minte strălucită, ci şi un mare umanist care a ajutat evreii să scape din Germania. Sunt extrem de mândră de bunicul meu iubitor de pace.”, a spus Olivia Newton-John.

De John Travolta a legat-o o prietenie de-o viaţă. Cei doi au mai jucat împreună şi în folmul "Two of a Kind", în 1983, dar nu au mai cunoscut acelaşi succes ca în anii trecuţi, atunci când filmul "Grease" era lider în box-office. Cei doi actori au rămas prieteni apropiaţi şi în anii care au urmat. Ultima oară au cântat împreună în 2012.