Universităţile româneşti, total nepregătite pentru începerea şcolii. Ce fac studenţii noştri afară

„Eu, de exemplu, sunt student la master la Drept şi cazarea la Universitatea Bucureşti nici măcar nu a început”, dezvăluie Horia Oniţă, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Potrivit modificărilor propuse la ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei, facultăţile ar urma să nu se închidă la trei cazuri de COVID-19 confirmate în formaţiuni de studiu diferite, decizia urmând să fie luată de fiecare facultate în parte, împreună cu direcţia de sănătate publică. Draftul documentului stabileşte o distanţă de un metru între paturile din cămine, maximum doi studenţi într-o cameră sau, dacă cererea de cazare este mare, studenţii vor fi grupaţi după formaţia de studiu.

Protocolul mai prevede un program strict de igienizare, precum şi dotarea cu dezinfectanţi pentru mâini şi organizarea de trasee prestabilite de intrare şi ieşire. Administraţia căminelor are obligaţia de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcţie de capacitatea acestuia, spaţii de izolare cu grup sanitar propriu în care se vor găzdui temporar cazurile suspecte de SARS CoV-2. Totodată, fiecare cămin va elabora un plan de acţiune în caz de apariţie a unui caz de infecţie care va fi afişat la intrare.

Andy Varga: Nu cred că voi vedea aşa ceva curând în România

Anul universitar a început în cele mai multe ţări europene, facultăţile găsind soluţii atât pentru desfăşurarea cursurilor în condiţii de pandemie, cât şi pentru cazarea studenţilor. Andy Varga, eleva cunoscută pentru iniţierea protestului #foaia goală care punea sub semnul întrebării calitatea învăţământului de la noi, este acum studentă în anul I la Facultatea de Teatru a Universităţii din Kent, Marea Britanie.

Pentru că este pandemie, universitatea unde tânăra este studentă a deschis cazările pe 5 septembrie, mai devreme decât de obicei. Venind dintr-o „zonă roşie”, când a ajuns în Anglia, Andy a intrat timp de două săptămâni în carantină. „Pentru studenţii care aveau nevoie de stat în autoizolare au pus la dispoziţie blocurile în care camerele au şi baie proprie”, explică Andy Varga modul în care s-a organizat universitatea.

După cumpărături nu a trebuit să umble pentru că tot universitatea s-a îngrijit să-i aducă de mâncare. „Comand cu o zi înainte printr-un formular online. Meniul este deja prestabilit, eu trebuie doar să selectez, iar în ziua următoare, cam pe la 11.00-12.00 aduceau mâncarea şi o lăsau la uşă. Ne aduceau prânzul şi cina, pentru că pentru micul dejun aveam bucătărie, fiecare dulăpiorul nostru cu cereale, lapte şi suc”, adaugă studenta.

„E şi mai bine decât m-am aşteptat“

Iar dacă îşi dorea altceva decât mâncare, comanda printr-o aplicaţie tot ce voia şi primea totul la uşă. „Adevărul e că organizarea şi primirea au fost mai mult decât extraordinare. Şi mai bine decât m-am aşteptat. Nu cred că voi vedea aşa ceva curând în România”, mărturiseşte tânăra. Din 21 septembrie şi până pe 25 septembrie, universitatea a organizat o săptămână de activităţi dedicate celor din anul I. Cursurile se ţin în sistem hibrid, adică şi online şi, acolo unde este nevoie şi se poate, studenţii se întâlnesc în grupuri de câteva persoane, mai spune Andy Varga.

La facultatea ei nu sunt români, însă i-a întâlnit la alte facultăţi, plus că a plecat în Marea Britanie împreună cu cea mai bună prietenă. „Da, îmi place. Toată lumea e foarte prietenoasă şi gata să sară în ajutor. Cât despre cum arată campusul, clădirile, sunt foarte faine. Totul este foarte aranjat şi sunt tot felul de localuri arondate câte unui cămin. Eu de exemplu stau în Rutherford College, iar camera mea are opţiunea de bed&flex - adică în preţul camerei am inclusă şi mâncarea Adică un voucher de 10 lire pe zi. Iar locul unde mănânc este chiar în clădirea cu camerele. Avem şi cafenea şi sală de sport şi terenuri pt diverse sporturi. Pentru sala de sport, cei din anul I au abonament gratuit. Pentru cluburi trebuie plătită o taxă de membru. Eu, de exemplu, m-am înscris la fotbal. Campusul este cam la doi-trei kilometri de oraş. Se poate ajunge lejer, pe jos, în centrul oraşului, unde e plin de magazine şi magazinuţe, iar unele dintre ele oferă reduceri pentru studenţi.

Cât priveşte purtarea măştii, ea este obligatorie în spaţii închise. „Şi distanţarea se păstrează, în mare parte. Numărul de persoane dintr-o încăpere este redus şi, în unele locuri, funcţionează varianta de one way sistem – adică pe hol se merge doar într-o direcţie”, subliniază studenta.

Amendă 2.500 de euro dacă eşti prins fără mască

Ioana este şi ea studentă la Arhitectură în Dublin, Irlanda. Pentru că venea din România, şi ea a fost nevoită să intre în izolare timp de 14 zile. „La aeroport ne-a aşteptat un microbuz care ne-a dus în campus. Acolo am fost cazaţi, fiecare student în camera lui, în apartamente speciale. Camerele sunt drăguţe şi extrem de curate, dotate cu tot ce trebuie, de la dulap de haine şi oglindă până la lenjerie de pat, măşti şi dezinfectanţi”, dezvăluie studenta. Cel mai mult îi place însă priveliştea: fereastra camerei dă către o grădină foarte bine întreţinută. Baia o împarte cu altă studentă, venită din Franţa, iar bucătăria cu alţi trei studenţi. „Masca este obligatorie în spaţii închise, iar dacă nu o porţi rişti o amendă de 2.500 de euro. Dar nu suntem cantonate în cameră. Avem voie să ne ducem la un magazin alimentar aflat în proximitatea căminului pentru a ne lua alimente. Avem o aplicaţie cu ajutorul căreia suntem monitorizaţi. La distanţe mai mari însă nu ne este permis să mergem. Din păcate, eu am ajuns în campus mai târziu şi nu mai pot participa la atelierele care se ţin acum la facultate decât în regim online”, mărturiseşte tânăra.

Campusul universităţii unde studiază aceasta se intinde pe zeci de hectare şi cuprinde de la cinematograf şi săli de sport, până la biblioteci, oficiu poştal şi bancă. „Studenţii la Arhitectură din anul I îşi pot cumpăra de aici, din campus, un pachet cu rechizite special conceput pentru ei, cu planşetă, echere şi tot ce ţi se cere la şcoală. Nu este ieftin, dar nu eşti obligat să cumperi, poţi lua şi separat, doar ce ai nevoie, iar diferenţa de preţ e mică”, mai spune studenta.

La rândul ei, Ana este studentă la Groningen, în Olanda. Nu a fost nevoie să intre în carantină pentru că a mers iniţial la tatăl său, în Germania. „Pe aeroportul din Germania mi s-a făcut un test de COVID şi am stat în izolare 72 de ore, până am primit rezultatul. A fost negativ, aşa că am fost liberă să merg unde am vrut”, explică tânăra. Camera ei de cămin are baie proprie şi bucătărie comună cu alţi studenţi. „Am un scaun roşu care nu-mi place, iar perdelele bat spre mov, nu se potrivesc. În rest, e ok. Baia e locul meu preferat. Mi-am luat câteva plăntuţe şi un covoraş verde ca să meargă împreună. Cursuri facem în sistem hibrid, am dat şi câteva examene parţiale. Sunt reguli sanitare, dar lumea înţelege şi respectă, nu este atâta crispare, cum este în România. Lumea e mai relaxată”, dezvăluie tânăra.