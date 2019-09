Ce locuri ocupă universităţile din ţară în clasamentul internaţional Times Higher Education 2020

Clasamentul World University Rankings 2020 arată că universităţile britanice ocupă poziţii mai inferioare în comparativ cu anii trecuţi, pe fondul creşterii finanţărilor din educaţie şi cercetare în ţări precum Germania şi China, conform edupedu.ro

România este prezentă în Times Higher Education 2020 cu 9 universităţi (faţă de 7 anul trecut), dintre care două se clasează în grupa de locuri 801-1000, iar celelalte sunt pe poziţii 1001+.

Universităţile româneşti din Clasamentul internaţional al universităţilor 2020

- Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB): un loc în intervalul 801–1000. Aceeaşi poziţie ca anul trecut.

- Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE): un loc în intervalul 801–1000. A urcat semnificativ faţă de anul trecut, când ocupa un loc în intervalul 1001+ şi poziţia a cincea între universităţile româneşti analizate în 2019.

- Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi: un loc în intervalul 1001+. Şi anul trecut ocupa o poziţie în intervalul 1001+

- Universitatea din Bucureşti: un loc în intervalul 1001+. A scăzut semnificativ faţă de anul trecut, când ocupa o poziţie în intervalul 801–1000, imediat după UBB (sursa).

- Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa din Iaşi: un loc în intervalul 1001+. Şi anul trecut ocupa o poziţie în intervalul 1001+

- Universitatea Politehnica din Bucureşti: un loc în intervalul 1001+. Anul trecut, nu era în clasament.

- Universitatea Politehnica din Timişoara: un loc în intervalul 1001+. Anul trecut, nu era în clasament.

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: un loc în intervalul 1001+. Anul trecut, nu era în clasament.

- Universitatea de Vest din Timişoara: un loc în intervalul 1001+. Şi anul trecut ocupa o poziţie în intervalul 1001+

Top 10 al universităţilor din Clasamentul internaţional al universităţilor 2020

Prima poziţie este ocupată de către University of Oxford – Marea Britanie, care şi-a menţinut poziţia de anul trecut. Pe locul doi se află California Institute of Technology – SUA (locul 5 anul trecut) şi este urmată, pe trei, de University of Cambridge – Marea Britanie (locul 2 anul trecut). Pe locul patru se află Stanford University – SUA (locul 3 anul trecut), pe 5 este Massachusetts Institute of Technology – SUA.

Locul 6 este revendicat de către Princeton University – SUA, care anul trecut era pe poziţia , loc ocupat anul acesta de către Harvard University – SUA. Pe opt se află Yale University – SUA. Ultimele două poziţii din top 10 sunt ocupate de către University of Chicago – SUA şi Imperial College London – Marea Britanie.

