Tânăra învăţătoare din Vrancea care pune pe masă harta educaţiei şi scoate copiii la joc

Oana Diana Iga (27 de ani), profesor pentru învăţământul primar la şcoala din comuna Mera, judeţul Vrancea, este abia la începutul carierei didactice, dar în cei trei ani de când predă s-a făcut remarcată prin metodele ieşite din tipare pe care le foloseşte şi prin rezultatele obţinute cu elevii săi.

A luat prima examenul de titularizare şi ar fi putut alege să predea oriunde în judeţul Vrancea, dar a ales să o facă la Mera, pentru că simte că acolo îi este locul.

Localitatea este o comunitate defavorizată, iar acolo succesul nu se măsoară în premii, ci în elevii pe care îi convinge să vină la şcoală şi să înveţe carte.

Oana Diana Iga a absolvit Liceul Pedagogic din Focşani, iar apoi a urmat Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Iniţial, drumul său în viaţă a fost cu totul altul.

Timp de 15 ani a făcut parte dintr-un ansamblu de dansuri populare Ţara Vrancei din Focşani, unde a fost atât solistă, cât şi dansatoare. Simţea însă că îi lipseşte ceva şi a realizat că ceea ce îşi doreşte este să devină cadru didactic.

„Mi-am dorit foarte mult să devin profesor, mai ales în mediile vulnerabile, unde copiii au nevoie foarte mare nevoie de educaţie. Viaţa m-a dus exact acolo“, mărturiseşte dascălul pentru Weekend Adevărul. A ales să devină învăţătoare pentru că elevii din clasele 0-4 fac primii paşi în învăţare şi crede că atunci îi poate ajuta cel mai mult.

Cum să le dai copiilor aripi

După ce a intrat în învăţământ, a renunţat la metodele tradiţionale de predare în favoarea celor bazate pe învăţarea prin joacă şi a celor care îmbină teoria cu aplicabilitatea în viaţa de zi cu zi a celor învăţate de către elevi. La găsirea acestei noi direcţii, au ajutat-o şi cursurile de la Teach for Romania, o organizaţie care formează profesori şi îi trimite în zonele defavorizate ale ţării. „Consider că este foarte important pentru un copil să aibă aripi, să simtă că poate zbura şi că poate să facă ceea ce îşi doreşte. Metodele mele de predare sunt moderne şi interactive“, explică Oana.

FOTO arhiva personală

Elevii săi învaţă că nu pot face doar ceea ce vor, ci că există reguli pe care trebuie să le respecte, dar şi limite şi consecinţe ale acţiunilor lor, aşa cum este şi în viaţă. Dascălul i-a deprins de când au venit prima dată pe băncile şcolii să fie responsabili în tot ceea ce fac – unul are grijă să ducă gunoiul din clasă, altul se ocupă de ştersul tablei, iar apoi schimbă sarcinile, astfel încât fiecare să înveţe că trebuie să contribuie cu ceva la bunul mers al lucrurilor.

Harta învăţării

Una din metodele sale preferate de predare este harta învăţării, un fel de treasure hunt adaptat pentru elevii de clasă primară. Metoda este pe cât de simplă, pe atât de eficientă: le explică la începutul orelor ce vor face în acea zi, iar fiecare punct parcurs este bifat. „Copiii trebuie să ştie exact ce fac atunci, în ce punct al lecţiei suntem. Îi ajută mult să ştie când predau, când facem exerciţii. După ce rezolvă o sarcină, primesc un bănuţ într-un borcănel şi trec la următoarea“, spune dascălul.

FOTO arhiva personală

Elevii sunt încântaţi de ceea ce fac şi extrem de motivaţi să treacă la următoarea misiune. Vara, orele de curs se mută în natură, unde profesoara transpune în mediul real ceea ce face cu micuţii la clasă. De pildă, o lectură despre fiinţe mitice s-a transformat într-o vânătoare de dragoni pe cer şi în natură.

Educaţie din poartă în poartă

Fiind o zonă defavorizată, sunt şi copii care nu vin la şcoală. Ca ei să nu piardă pasul cu colegii lor, Oana Diana Iga îşi face mereu timp ca să vorbească cu părinţii. O perioadă copiii vin la şcoală, iar apoi părinţii îi trimit din nou la muncă şi uită de educaţie. Învăţătoarea revine la poarta lor şi reia discuţia, iar scenariul se repetă cu regularitate. Ştie că doar prin argumente şi perseverenţă va reuşi să îi şcolarizeze pe aceşti copiii, care nu încetează să o surprindă.

„Ştiu alfabetul, mai multe cifre şi să citească deficitar. Nu este ideal, dar se apropie de asta la cât de mult vin la şcoală“, remarcă învăţătoarea.

Nu e deloc uşor, mai ales că cei mici vin la şcoală nemâncaţi şi nu sunt îngrijiţi – se întâmplă de multe ori să poarte o căciulă mai mare pentru a ascunde părul nespălat. Pentru că provin dintr-un mediu extrem de vulnerabil, va face în perioada următoare alături de o colegă o serie de cursuri de educaţie financiară, astfel încât elevii să înveţe lucrurile de bază de care au nevoie ca să se descurce în societate.

Tradiţiile, parte din educaţia copiilor

Pasiunea pentru dansurile populare o are de când era copil. A ajutat-o şi faptul că a copilărit la ţară, în satul vrâncean Vizantea. „M-am născut ca să dansez. Am văzut tradiţiile din satul românesc când mergeam la serbări sau alte evenimente“, îşi aminteşte învăţătoarea.

În clasa a IV-a, a venit la Focşani, iar părinţii au dus-o la cursurile de dans popular de la ansamblul Ţara Vrancei, iar talentul său a fost rapid remarcat. A făcut parte din ansamblu până când a absolvit facultatea, iar cei de acolo au fost ca a doua ei familie.

FOTO arhiva personală

Le predă acum şi elevilor săi diferite stiluri de dans popular şi îi învaţă tradiţiile şi folclorul românesc pentru ca acestea să nu se piardă. „Cred că până acum nu am avut suficient curaj şi încredere în mine ca să fac asta. După ce am urmat cursurile Teach for Romania, am înţeles că nu îmi trebuie nimic special ca să fac asta, ci trebuie pur şi simplu să o fac“, spune Oana.

Clubul de colinde

Una dintre cele mai mari realizări ale ei este clubul de colinde. Cei mici au colindat în sat, dar au ajuns şi până la Bucureşti, unde, îmbrăcaţi în costumele populare din colecţia învăţătoarei, au cântat în cadrul unei librării Cărtureşti. Cel mai emoţionant moment a fost când grupul coordonat de Oana Diana Iga au mers cu colindul la un afterschool din Focşani, în faţa a peste 80 de copii.

Cei mici au învăţat astfel cum pot strânge bani ca să obţină lucrurile pe care şi le doresc, cum ar fi să meargă într-o excursie, un lucru pe care nu îl făcuseră niciodată. „Au muncit mult, pentru că au învăţat colinde tradiţionale, destul de greu de cântat, dar şi despre portul românesc. Cred că este important să îşi păstreze vii rădăcinile“, spune ea.

O colegă din organizaţie va organiza o şcoală de vară, iar acolo va preda cântecul şi tradiţiile româneşti.

Proiectul său de suflet, pe care îl va pune în practică în viitorul apropiat, este să îi înveţe pe aceşti copii dansul popular românesc şi să transmită astfel mai departe ceea ce a deprins, la rândul său, de-a lungul anilor. Începuse să facă cursuri de dans la grădiniţă, însă pandemia le-a oprit.

„Vreau ca aceşti copiii să îşi păstreze curajul, încrederea în ei şi iubirea faţă de părinţi, faţă de prieteni şi colegi şi faţă de tot ceea ce îi înconjoară“, sunt lucrurile cu care Oana Diana Iga din Vrancea vrea ca elevii săi să rămână.

