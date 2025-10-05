Un imperiu media în construcție. Fondatorul Oracle și fiul său, mutare fără precedent

David Ellison, producător de film și fiul miliardarului din domeniul tehnologiei Larry Ellison, se află în centrul unei transformări majore în peisajul media american, odată cu preluarea CBS printr-o fuziune de 8 miliarde de dolari dintre Skydance și Paramount.

Recenta numire a jurnalistei Bari Weiss – cunoscută pentru pozițiile sale critice la adresa presei tradiționale – în funcția de redactor-șef al CBS News a stârnit îngrijorare în redacție. Potrivit unor angajați care au vorbit sub protecția anonimatului, decizia a fost percepută ca un semnal al unei reorientări editoriale majore, scrie The Washington Post.

Numirea vine în contextul unei achiziții mai largi: Skydance a cumpărat publicația online The Free Press, fondată de Weiss, pentru 150 de milioane de dolari. Deși tranzacția nu a fost confirmată oficial intern, detalii despre aceasta au apărut în presă.

În ansamblu, aceste mișcări reflectă ambiția lui David Ellison, sprijinit de tatăl său, de a construi un imperiu media care să îmbine influența Hollywoodului cu impactul platformelor digitale.

O familie cu ambiții extinse

Larry Ellison, fondatorul Oracle și al doilea cel mai bogat om din lume conform Bloomberg, este implicat activ în această expansiune. El ar urma să dețină o participație în versiunea americană a TikTok, în urma negocierilor derulate în contextul presiunilor exercitate de administrația Trump asupra companiei-mamă ByteDance.

În paralel, fiul său, în vârstă de 42 de ani, și-a consolidat prezența în industria de divertisment cu producții precum Top Gun: Maverick și a preluat controlul asupra unor branduri de televiziune și film de renume, inclusiv CBS.

Fuziunea Skydance–Paramount a fost aprobată în iulie de Comisia Federală pentru Comunicații (FCC), într-un climat politic tensionat. În prealabil, Paramount acceptase plata unei despăgubiri de 16 milioane de dolari pentru închiderea unui proces intentat de fostul președinte Trump, care acuza CBS News de părtinire politică.

În scrisoarea publică de după fuziune, David Ellison a declarat că „tot ceea ce facem va fi bazat pe încredere și ghidat de fapte”, precizând că nu intenționează să politizeze compania.

Bari Weiss și viitorul CBS News

Numirea lui Weiss ridică semne de întrebare privind direcția editorială a postului. Jurnalista este cunoscută pentru pozițiile sale critice la adresa „corectitudinii politice” și susținerea fermă a Israelului, dar publicația sa a criticat, în anumite ocazii, și politica lui Trump.

CBS News, parte a unei instituții media cu tradiție, fondată de figuri precum Edward R. Murrow și Walter Cronkite, ar putea trece printr-o schimbare culturală profundă sub noua conducere.

În cadrul negocierilor pentru aprobare, Skydance a promis că va promova „diversitatea de opinii” și va institui un oficiu de etică editorială pentru a trata eventualele sesizări legate de părtinire.

Relația cu politica și influența tatălui

Deși tatăl și fiul par să aibă viziuni politice diferite – Larry Ellison este un susținător vocal al Partidului Republican, în timp ce David a donat aproape 1 milion de dolari campaniei de realegere a președintelui Joe Biden – ambii au evitat până acum să declare că vor urmări o agendă politică prin mijloacele media pe care le controlează.

Totuși, implicarea celor doi într-o gamă tot mai largă de platforme – de la televiziune și cinema la media digitală – generează speculații privind influența pe care o pot exercita asupra discursului public din Statele Unite.

Ascensiunea Skydance și profilul lui David Ellison

Skydance a fost înființată în 2006 și a devenit un actor important în industrie după succesul cu filmul True Grit. Compania a produs ulterior francize de succes precum Mission: Impossible, Star Trek și Top Gun.

David Ellison, educat parțial în domeniul cinematografiei și fost pilot acrobatic, s-a distanțat de sectorul tehnologic al tatălui său. Cu toate acestea, influența Silicon Valley se regăsește în strategia sa de dezvoltare – inclusiv prin prietenia de familie cu Steve Jobs.

În ultimii ani, Skydance a diversificat activitatea și în animație, în ciuda controverselor legate de angajarea lui John Lasseter, fost director la Pixar, implicat în acuzații de comportament inadecvat.

Într-un peisaj mediatic marcat de concentrarea proprietății și de presiuni politice tot mai evidente, extinderea imperiului Ellison – în special într-un moment de reevaluare a rolului presei în democrație – este urmărită cu atenție.

„Rupert Murdoch l-a pregătit pe fiul său Lachlan, Larry Ellison face același lucru cu David”, spune David Lieberman, profesor de media la New School. „Întrebarea-cheie rămâne: au un plan clar și articulat pentru această influență uriașă? Până acum nu e clar.”