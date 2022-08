Wizz Air se aşteaptă la o cerere solidă în ultimul trimestru din 2022. Ce pierderi au fost înregistrate în al doilea

Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a afirmat joi pentru Reuters c─â ├«n trimestrul patru din 2022 cererea pare ,,destul de solid─â", pasagerii nefiind afecta┼úi de majorarea infla┼úiei ┼či temerile privind o recesiune global─â.

Potrivit sursei citate, presiunile asupra lan┼úurilor europene de aprovizionare din domeniul avia┼úiei, care au cauzat ├«nt├órzieri ┼či anul─âri de zboruri ├«n aceast─â var─â, arat─â semne de atenuare.

În trimestrul doi din 2022, pierderile operaţionale au urcat la 285 milioane de euro, de la 109 milioane de euro în perioada similară din 2021, a anunţat recent operatorul aerian listat la Bursa de la Londra.

Calendarul de vară al Wizz Air a fost redus cu 5% faţă de nivelul de dinaintea pandemiei, pentru sporirea rezilienţei.

├Än iulie, Wizz Air anun┼úa c─â a transportat un num─âr-record de 4,34 milioane de pasageri ├«n prima lun─â de var─â a acestui an, ├«n cre┼čtere cu 179% fa┼ú─â de iunie 2021.

├Än ultimul an, Wizz Air ┼či-a extins re┼úeaua, ad─âug├ónd 200 de noi rute pentru 126 de destina┼úii din Europa ┼či nu numai.

,,Pentru a sprijini aceast─â cre┼čtere continu─â, Wizz Air a acceptat livrarea a 27 de aeronave Airbus ultra-moderne ┼či eficiente ├«n ultimul an. Utiliz├ónd cele mai noi tehnologii ├«n domeniu, flota de aeronave Airbus a Wizz Air este un element esen┼úial ├«n strategia de sustenabilitate a companiei aeriene, sprijinidu-i obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 cu 25% per pasager-kilometru p├ón─â ├«n 2030. ├Än acest an, Wizz Air a semnat ┼či un Memorandum de ├Än┼úelegere cu Airbus pentru a explora poten┼úialul opera┼úiunilor cu aeronave alimentate cu hidrogen", aratau reprezentan┼úii companiei.

Conform acestora, comanda fermă încheiată cu Airbus susţine obiectivul Wizz Air de a deveni un grup de 500 de aeronave până la finalul acestui deceniu.

Comanda a constat ├«n 13 aeronave A320neo, 255 de aeronave A321neo ┼či 47 de aeronave A321XLR, dar ┼či comanda suplimentar─â pentru 15 aeronave A321neo ┼či drepturile de achizi┼úie pentru 75 de aeronave A321neo, reprezent├ónd astfel un total de 411 aeronave.

├Än iunie 2022, mai mult de 770.000 de pasageri au c─âl─âtorit cu Wizz Air dinspre ┼či c─âtre aeroporturile din Rom├ónia, cel mai mare num─âr lunar de pasageri Wizz atins de c├ónd compania aerian─â ┼či-a ├«nceput opera┼úiunile ├«n ┼úar─â, dep─â┼čind cei 752.000 de pasageri transporta┼úi ├«n iunie 2019.

├Än compara┼úie cu iunie 2021, a fost ├«nregistrat─â o cre┼čtere cu 143% ├«n ceea ce prive┼čte pasagerii transporta┼úi ├«n luna iunie a acestui an de pe aeroporturile din Rom├ónia.