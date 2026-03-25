Top cinci destinații pentru city-breakuri și vacanțe, preferate de români an de an

Preferințele de călătorie ale românilor continuă să se contureze în jurul destinațiilor europene accesibile, iar datele recente privind rezervările de zbor confirmă o tendință stabilă, confirmată în ultimii cinci ani. O cunoscută companie aeriană din România a întocmit un top al celor mai căutate destinații pentru city-breakuri și vacanțe lungi, bazate pe rezervările efectuate anul trecut.

Italia își menține, pentru al cincilea an consecutiv, poziția de lider în topul destinațiilor preferate atât pentru city-breakuri, cât și pentru vacanțe mai lungi, concentrând aproape o treime din totalul rezervărilor pentru escapade urbane realizate în 2025.

Această popularitate constantă este susținută de atractivitatea unor orașe precum Milano, Roma, Napoli, Veneția sau Treviso, care oferă o combinație de patrimoniu cultural, gastronomie renumită, viață de noapte animată și oportunități variate de shopping, potrivit datelor centralizate de compania aeriană. În plus, durata scurtă a zborurilor din România și frecvența ridicată a curselor transformă Italia într-o opțiune ideală pentru toate tipurile de turiști.

Destinații noi și experiențe autentice

Pe fondul cererii ridicate, operatorii aerieni au început să extindă oferta către Italia, introducând rute către destinații mai puțin cunoscute, precum Brindisi sau Pescara. Această tendință indică o schimbare în comportamentul turiștilor români, care caută din ce în ce mai mult experiențe autentice și destinații mai puțin aglomerate, dincolo de marile centre turistice.

Spania și Regatul Unit, în creștere

Pe locul al doilea se situează Spania, apreciată atât pentru orașele sale vibrante – Valencia, Malaga sau Sevilla – cât și pentru destinațiile de vacanță din Insulele Canare și Baleare. Cu peste 85 de milioane de turiști internaționali anual, conform datelor Eurostat, Spania rămâne una dintre cele mai dezvoltate piețe turistice din lume.

Regatul Unit ocupă locul al treilea și marchează o ascensiune importantă, urcând două poziții față de 2021. Londra rămâne cea mai căutată destinație individuală de către români și una dintre cele mai frecvente rute aeriene. În același timp, orașe precum Birmingham, Leeds și Liverpool devin tot mai atractive, oferind alternative urbane diverse și accesibile.

Franța și Germania, repere constante pentru city-breakuri

Clasamentul destinațiilor pentru city-breakuri este completat de Germania și Franța, două țări care continuă să atragă turiști prin infrastructura bine dezvoltată și oferta culturală bogată. Franța, în special, se menține în top datorită unor orașe precum Paris, Nisa sau Lyon, Parisul fiind una dintre cele mai vizitate capitale din lume, cu aproximativ 30 de milioane de turiști anual.

Grecia, vedeta vacanțelor de vară

În cazul vacanțelor mai lungi, Grecia intră în top cinci datorită cererii ridicate din sezonul estival. Insule precum Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini, Zakynthos sau Kefalonia continuă să atragă turiști români în număr tot mai mare. Datele statistice arată o creștere constantă a numărului de români care aleg Grecia pentru vacanța de vară, în unele sezoane înregistrându-se avansuri de două cifre.

„Observăm o tendință clară și constantă în modul în care turiștii români aleg să exploreze Europa, Italia menținându-și ferm poziția de destinație principală. Atractivitatea sa constantă reflectă cererea mare pentru destinații care îmbină cultura, gastronomia, obiectivele turistice emblematice și accesibilitatea, indiferent dacă turiștii își planifică o escapadă scurtă sau o vacanță mai lungă”, declară Anastasia Novak, reprezentant al companiei aeriene.

„În același timp, datele arată că pasagerii români își diversifică din ce în ce mai mult opțiunile de călătorie. Spania continuă să înregistreze rezultate foarte bune datorită combinației dintre orașele sale pline de viață și destinațiile de agrement, în timp ce Regatul Unit a urcat semnificativ în clasament în ultimii cinci ani. Observăm, de asemenea, o cerere sezonieră tot mai mare pentru Grecia ca destinație de vacanță, în special în lunile de vară”, explică aceasta.

Turismul aerian din România, pe un trend ascendent

Evoluția preferințelor este susținută de creșterea pieței de transport aerian. Potrivit Asociației Aeroporturilor din România, traficul de pasageri a depășit 24 de milioane în 2024, iar estimările pentru 2025 indică o creștere de peste 10%. În paralel, interesul pentru city-breakuri a crescut semnificativ, impulsionat de dezvoltarea companiilor low-cost și de extinderea rutelor directe.

Românii călătoresc mai des și mai diversificat

Tendința generală arată că, deși Italia rămâne destinația preferată, românii devin tot mai deschiși către explorarea altor țări și tipuri de experiențe. Fie că aleg escapade urbane, vacanțe culturale sau sejururi la plajă, comportamentul de consum turistic indică o maturizare a pieței și o orientare tot mai clară către diversitate și accesibilitate.