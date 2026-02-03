search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
Chisăliță: Pentru rezolvarea problemelor cu termoficarea este nevoie de investiții reale, nu de cârpeli. Neplata facturii face mai mult rău

Publicat:

Îndemnul de neplata facturilor aferente agentului termic nu este de bun augur, putând duce la falimentul companiilor care îl furnizează, ceea ce ar însemna că nu doar un mic procent dintre cei care locuiesc la bloc ar sta în frig, ci toți cei care nu au sisteme alternative de încălzire a locuinței.

O femeie ține mâinile pe caloriferul rece, încercând să afle dacă va reporni căldura
Mii de bucureșteni stau în continuare în frig. Foto Shutterstock

„Sistemul de termoficare a praf în mai multe zone din țară, dar poți să treci iarna cu el, chiar dacă funcționează în proporție de doar 80-90%. 

Pentru rezolvarea problemelor cu termoficarea este nevoie de investiții reale, nu de cârpeli, de înlocuirea vreunei țevi pe ici pe colo. 

În contractele de furnizare a agentului termic sunt prevăzuți termeni clari, inclusiv pentru temperatura apei calde sau a agentului termic care ajunge în calorifere. Sunt penalități care se pot aplica furnizorilor.

Neplata agentului termic poate aduce însă falimentul furnizorilor, ceea ce înseamnă nu doar că locuitorii din zonele afectate de avarie rămână fără apă caldă și căldură, ci toți”, a explicat pentru „Adevărul” Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Acesta a explicat că furnizorii vor trebui să-și recalculeze costurile, astfel încât să țină cont și de investițiile reale. „Nu e normal să plătească (locuitorii de la bloc - n. red.) ce nu au primit, dar n ici să nu plătească deloc. În 3-4 ani se vor rezolva problemele cu termoficarea, dacă se vor face investiții reale, nu să schimbe câteva țevi. Altfel, și peste 15 ani vom fi tot în această situație”, a adăugat expertul în energie, întrebat dacă i se pare firesc îndemnul de a nu plăti factura la încălzire, dacă nu ai beneficiat de agent termic la parametri normali.

Băluță: Apa caldă livrată sub parametrii nu va mai fi facturată

Amintim că duminică, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a afirmat că bucureștenii racordați la sistemul centralizat de încălzire și distribuție a apei calde ar putea să nu mai fie obligați să plătească facturile în situațiile în care serviciile sunt întrerupte sau livrate sub parametrii necesari, potrivit unui proiect inițiat de PSD.

El a spus că grupul consilierilor PSD din Consiliul General al Municipiului București va depune, în cursul acestei săptămâni, un proiect de hotărâre care să protejeze cetățenii afectați de furnizarea deficitară a energiei termice.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba”, a declarat Băluță.

El a precizat că măsura urmărește ca Termoenergetica și Elcen să fie responsabilizate pentru furnizarea unui serviciu conform contractelor: „Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă.”

Primarul Sectorului 4 a subliniat că măsura se va aplica din ianuarie și va include atât furnizarea apei calde, cât și a căldurii: „Este o promisiune pe care o facem oamenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract: începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție, pentru că era momentul să se întâmple asta pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze și se plâng.”

Promisiunile lui Daniel Băluță vin în contextul în care locuitorii din peste 450 de blocuri din București au fost lăsați fără apă caldă și căldură timp de aproape o lună, după avaria de la CET SUD.

