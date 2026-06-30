Vot decisiv în Parlament: se decide prelungirea reducerii accizei la motorină și a plafonării prețurilor la carburanți

Parlamentul decide marți dacă prelungește cu încă trei luni măsurile adoptate în primăvară pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, inclusiv reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. În lipsa unui vot favorabil, facilitățile expiră la 30 iunie, iar reprezentanții industriei avertizează că prețurile la pompă ar putea crește încă din prima zi a lunii iulie.

Inițiativa a fost depusă de PSD sub forma unui amendament care prelungește starea de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, instituită prin ordonanță de urgență la începutul lunii aprilie, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Ce prevede proiectul

Dacă amendamentul va fi adoptat, până la 30 septembrie vor rămâne în vigoare toate măsurile introduse în urmă cu trei luni:

reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru;

plafonarea adaosului comercial practicat de companiile din sector;

limitarea exporturilor de produse petroliere;

supraimpozitarea veniturilor suplimentare obținute de operatorii din piață.

Potrivit fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, renunțarea la aceste măsuri ar avea un efect imediat asupra prețurilor carburanților.

„O eliminare a situației de criză și a plafonării ar duce la creșterea prețului carburanților”, a declarat acesta, făcând apel la toate partidele parlamentare să voteze proiectul.

Transportatorii avertizează asupra scumpirilor

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) susține prelungirea măsurilor și avertizează că eliminarea acestora de la 1 iulie ar putea duce la o scumpire de cel puțin 50 de bani pe litru.

Potrivit organizației, majorarea costurilor cu carburantul s-ar transmite rapid în tarifele de transport și, ulterior, în prețurile bunurilor și serviciilor, alimentând inflația.

Măsurile au produs și efecte neprevăzute

Intervenția statului a modificat semnificativ piața carburanților în ultimele luni. Reducerea accizei a făcut ca, în anumite perioade, motorina să fie mai ieftină decât benzina, o situație rar întâlnită în România.

Totodată, unele benzinării au înregistrat lipsuri temporare de motorină. CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, a explicat că acestea nu au fost generate de probleme de aprovizionare, ci de plafonarea marjelor, care a determinat compania să afișeze cele mai mici prețuri din piață și să atragă un volum de cerere pe care logistica nu l-a putut acoperi integral.

Vot decisiv înainte de expirarea măsurilor

Actualele măsuri expiră la 30 iunie, astfel că votul din Parlament este decisiv pentru evoluția prețurilor la carburanți în perioada următoare. Dacă proiectul va fi adoptat, reducerea accizei și celelalte mecanisme de intervenție vor rămâne în vigoare până la 30 septembrie 2026. În caz contrar, piața va reveni la regimul fiscal și comercial anterior, iar operatorii avertizează că acest lucru s-ar putea reflecta rapid în prețurile afișate la pompă.