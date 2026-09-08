 Volkswagen analizează vânzarea Ducati. Producătorul italian ar putea fi evaluat la 1,25 miliarde de euro | adevarul.ro
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Volkswagen analizează vânzarea Ducati. Producătorul italian ar putea fi evaluat la 1,25 miliarde de euro

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Volkswagen analizează o posibilă vânzare a producătorului italian de motociclete Ducati, în cadrul unei evaluări mai ample a portofoliului grupului german, a declarat Gernot Döllner, directorul Audi. Ducati, deținută de divizia Audi, se numără printre aproximativ 600 de activități ale grupului care sunt evaluate în prezent, fără ca o decizie privind vânzarea companiei să fi fost luată.

Motocicletă Ducati
Volkswagen analizează vânzarea Ducati Foto: Facebook

„În cadrul Grupului Volkswagen, suntem angajați pentru o gestionare disciplinată și responsabilă a portofoliului. În procesul de evaluare vom vorbi și despre Ducati, dar nu s-a decis încă nimic”, a declarat Gernot Döllner.

Grupul Volkswagen are un portofoliu extins, format din 12 mărci, printre care Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini, Seat, Bentley și Bugatti, precum și producătorii de camioane MAN și Scania. Potrivit lui Döllner, aproximativ 600 dintre cele 2.000 de activități ale grupului sunt analizate în cadrul procesului de evaluare a portofoliului, scrie Bloomberg.

Ducati, cu sediul la Bologna, este cunoscută în special pentru motocicletele de performanță, inclusiv gama Panigale. Compania ar putea fi evaluată la aproximativ 1,25 miliarde de euro, potrivit lui Michael Dean, analist la Bloomberg Intelligence.

Ducati a fost cumpărată de Audi în 2012

Audi a achiziționat Ducati în 2012, iar cinci ani mai târziu grupul Volkswagen a analizat posibilitatea vânzării producătorului italian de motociclete. Planul a fost abandonat în urma opoziției sindicatelor din Germania.

Între timp, Ducati și-a consolidat poziția în competițiile de motociclism și a câștigat șase titluri consecutive în campionatul constructorilor din MotoGP începând din 2020.

Producătorul italian vinde aproximativ 50.000 de motociclete pe an și a raportat anul trecut venituri de 925 de milioane de euro și un profit operațional de 52 de milioane de euro. Marja operațională a companiei rămâne însă sub obiectivul de 9% pe care directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, îl urmărește pentru grup până în 2030.

Audi analizează producția de mașini în SUA

În același interviu, Gernot Döllner a declarat că Audi analizează în continuare variante pentru producția de automobile în Statele Unite, inclusiv utilizarea unei fabrici Volkswagen existente sau a noii uzine Scout Motors.

Audi nu produce în prezent automobile în SUA, ceea ce o expune mai mult tarifelor vamale în comparație cu rivalii BMW și Mercedes-Benz.

„Trebuie să ne gândim ca măcar o parte din SUV-uri să fie produse în SUA. Dar nu au fost luate încă decizii”, a spus Döllner.

Volkswagen își reduce portofoliul și restructurează operațiunile

Evaluarea Ducati are loc în contextul unui amplu proces de restructurare prin care Volkswagen urmărește să își simplifice operațiunile și să își îmbunătățească competitivitatea. Consiliul de supraveghere al grupului a aprobat recent un program care prevede reducerea cu aproximativ o treime a portofoliului și a participațiilor.

În iunie, Volkswagen a ajuns la un acord pentru vânzarea unei participații de 51% din unitatea sa de motoare navale Everllence, tranzacție estimată să îi aducă aproximativ 7,4 miliarde de euro.

Restructurarea grupului include și măsuri de reducere a costurilor și a numărului de angajați, în condițiile în care Volkswagen încearcă să își îmbunătățească profitabilitatea și să facă față presiunilor tot mai mari din industria auto globală.

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