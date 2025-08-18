Articol publicitar

VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc

IULIUS marchează un sfert de secol, perioadă în care compania a redefinit standardele din retailul românesc și a contribuit semnificativ la transformarea urbană a marilor orașe din țară. 

Cu o viziune integrată asupra dezvoltării sustenabile și a mixului dintre shopping, business, natură și lifestyle, IULIUS a devenit un reper în industria de real estate nu doar în țară, ci și în Europa de Est. De la primul mall din afara Capitalei, inaugurat la Iași, în 2000, compania a dezvoltat 2 proiecte mixed-use, 3 shopping mall-uri sub rețeaua Iulius Mall, 2 proiecte de retail de proximitate – Family Market și un proiect mixt office + retail – Palas Campus. Proiectele cumulează peste 73 milioane de vizite pe an, iar varietatea de branduri, evenimente, restaurante și cafenele, centre de entertainment și diverse servicii le-a transformat în adevărate destinații. Mai multe despre rețeaua de retail pot fi aflate aici

IULIUS aniversează anul acesta 25 de ani de la inaugurarea, la Iași, a primului său mall, eveniment care a creat premizele dezvoltării retailului modern în România. Au urmat ani de investiții, de peste 1,2 miliarde de euro, în dezvoltarea rețelei Iulius Mall și un capitol nou, de pionierat în regenerare urbană, cu proiectele mixed-use Palas Iași și Iulius Town Timișoara, care au redesenat orașele, sporindu-le atractivitatea pentru comunități și pentru investitori.

Portofoliu de referință în retailul național

Portofoliul de retail al IULIUS include opt proiecte regionale, la Iași, Suceava, Cluj-Napoca și Timișoara, cu o suprafață totală de retail de peste 320.000 mp, în care sunt prezente peste 1.000 de branduri internaționale și antreprenori locali. După un sfert de veac de activitate, putem spune că aproape nu există brand în România care să nu fie prezent în centrele noastre comerciale. Proiectele noastre sunt o destinație strategică pentru marile branduri de retail internaționale, multe dintre ele deschizând primele magazine din afara Capitalei în rețeaua Iulius. Faptul că, anual, înregistrăm 73 de milioane de vizite ne dovedește că facem parte din viața comunității, iar acesta este un obiectiv pe care ni l-am setat de la început. Acela de a construi nu doar clădiri frumoase, ci spații vibrante, în care fiecare membru al comunității se regăsește”, a spus Oana Diaconescu, Head of Retail Leasing IULIUS.

Centrele comerciale IULIUS sunt destinații preferate pentru cumpărături, petrecerea timpului liber și scena a peste 1.000 de evenimente anual. Dezvoltările mixed-use Palas Iași și Iulius Town Timișoara îmbină funcțiuni variate, precum retail și office, care se potențează reciproc, iar integrarea grădinilor le transformă în destinații vii, unde oamenii se conectează și petrec timp de calitate.

Zona de retail, generatoare de trafic datorită mixului generos de branduri, în continuă actualizare, integrează retaileri internaționali și locali, cu formate de magazine atractive, în care soluțiile digitale sunt tot mai prezente. Conceptele mass-market se îmbină cu cele premium și luxury, pentru o experiență de shopping captivantă, iar mixul de magazine este completat de concepte HoReCa, dar și de cinematografe și centre de entertainment.

Investiții în proiecte de nouă generație

IULIUS continuă să inoveze prin dezvoltarea unor proiecte de nouă generație. În Iași, va începe reamenajarea Palasului, pe baza viziunii renumitei firme de arhitectură Foster + Partners. Proiectul este estimat la 80 de milioane de euro, astfel că investiția totală în centrul orașului va crește la 520 de milioane de euro. Va fi un proces care va transforma spectaculos Palasul, prin regândirea zonei comerciale, extinderea amprentei verzi și o mai bună integrare în țesutul urban, astfel încât proiectul să își mențină pe termen lung relevanța pentru comunitatea regională. Transformarea va sublinia legătura intrinsecă cu Palatul Culturii și va îmbunătăți experiența vizitatorilor. La finalul procesului, zona de retail va ajunge la 80.000 mp închiriabili, integrând formate de tip flagship ale principalelor ancore prezente, branduri noi și formate de magazine extinse, modernizate.

La Cluj-Napoca, compania lucrează la cel mai mare proiect de reconversie urbană din țară, RIVUS, o investiție de peste 500 de milioane de euro, realizat în premieră pe baza unui concept propus de  arhitecții olandezi de la UNStudio. Un proiect care va revitaliza o fostă zonă exclusiv industrială, platforma Carbochim, și o va reda orașului sub forma unui proiect multifuncțional, verde, deschis spre Someș. RIVUS va avea cea mai mare suprafață de retail din țară, 142.000 mp, cu peste 400 de magazine, centre de entertainment, restaurante-concept şi cafenele. Peste 70% din suprafața de retail este deja închiriată, ceea ce confirmă atractivitatea proiectelor IULIUS și încrederea în companie, care a construit parteneriate durabile cu numeroase branduri locale și internaționale.

IULIUS propune și la Constanța un proiect de regenerare urbană, o investiție de peste 800 de milioane de euro pe un teren de 38 de hectare, inactiv de 10 ani. Proiectul de la malul mării va începe cu un proces complex, în premieră europeană, de bioremediere a terenului afectat de fostele depozite de materiale petroliere. Potrivit viziunii renumitului birou de arhitectură Foster + Partners, proiectul va include funcţiuni de retail, spații de birouri premium, divertisment, facilități culturale și educaționale, un mix de funcțiuni atrăgător pentru comunitatea locală, pentru turiști și pentru investitori, care va genera valoare pentru întreaga regiune.

De asemenea, în Tomești, județul Iași, grupul Iulius investește 28 de milioane de euro în cel de-al treilea proiect de retail de proximitate Family Market, după cele din Miroslava și Bucium, care va avea o suprafață închiriabilă de aproximativ 16.000 de metri pătrați. Centrul comercial va deservi comunitatea din zona metropolitană Iași, oferind o varietate de servicii și facilități, precum magazine de tip retail, sală de fitness și spații verzi.

Despre IULIUS

Compania IULIUS este dezvoltator și operator român de real estate, specializat în proiecte mixed-use de regenerare urbană din România. Valoarea de piaţă a proprietăţilor realizate este evaluată la 1,8 miliarde de euro, iar planurile de dezvoltare vizează două proiecte mixed-use de reconversie urbană de amploare, la Cluj-Napoca (RIVUS) și la Constanța, care însumează investiții de peste 1,3 miliarde de euro.

Portofoliul actual cuprinde peste 320.000 mp de retail, proiectele fiind lidere de piață la nivel regional. 

Compania IULIUS s-a impus şi drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul național United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 240.000 mp, în care sunt prezente peste 145 de sedii de companii, la care lucrează peste 29.000 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni – 18 hectare de grădini urbane în Iași, Timișoara, Cluj-Napoca şi Suceava, cu 80.000 de arbori și arbuști. Prin conceptele lor, investițiile companiei își aduc aportul nu doar la dezvoltarea urană și economică, ci și din perspectivă culturală și socială, devenind destinații ce oferă experiențe variante, pentru toate vârstele, tot timpul anului – peste 1.000 de evenimente anual, inclusiv ca parteneriate cu mediul artistic și cultural local.

